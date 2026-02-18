बुधवार, 18 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 18 फ़रवरी 2026 (14:33 IST)

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?

रामकृष्ण परमहंस का फोटो
Ramakrishna Paramhansa birthday: रामकृष्ण परमहंस भारतीय संत और धार्मिक गुरु थे, जिनका जीवन और उपदेश भारतीय समाज और धर्म पर गहरा प्रभाव डालने वाले थे। वे विशेष रूप से अपनी आध्यात्मिक जागृति, विविध धर्मों के प्रति खुला दृष्टिकोण, और भगवान के प्रति गहरी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनका बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। उन्हें मां काली के परम भक्त के रूप में भी जाना जाता है।ALSO READ: Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार
 
हर साल रामकृष्ण परमहंस की जयंती मुख्य रूप से 18 फरवरी को मनाई जाती है, उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को कामारपुकुर, बंगाल में हुआ था। लेकिन हिन्दी पंचांग कैलेंडर के अनुसार वे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जन्मे थे, इसलिए उनकी तारीख और तिथि में अंतर आने के कारण अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस साल 18 फरवरी को ही उनकी जयंती मनाई जाएगी। रामकृष्ण मिशन केंद्रों पर उनकी जयंती को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। 
 
  1. आध्यात्मिक अनुभव और दिव्य दृष्टि
  2. धार्मिक एकता
  3. कृष्ण भक्ति और साधना
  4. स्वामी विवेकानंद के गुरु
  5. संतोष और सरलता
 

रामकृष्ण परमहंस की प्रसिद्धि के प्रमुख कारण:


1. आध्यात्मिक अनुभव और दिव्य दृष्टि

रामकृष्ण परमहंस ने अपने जीवन में कई गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए। उन्होंने विशेष रूप से भगवान काली की उपासना की और उन्हें अपने जीवन में दिव्य साक्षात्कार हुआ। उनका जीवन कई भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
 

2. धार्मिक एकता

रामकृष्ण परमहंस ने विभिन्न धर्मों और पंथों की एकता की बात की। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सभी धर्मों में सत्य और ईश्वर के प्रति प्रेम है। वे हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म, और अन्य धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते थे और मानते थे कि सभी का उद्देश्य एक ही है- ईश्वर के साथ मिलन।
हिंदू धर्म के महान संत रामकृष्ण परमहंस

3. कृष्ण भक्ति और साधना

रामकृष्ण ने भक्ति मार्ग को अपनाया और अपने भक्तों को सिखाया कि जीवन का उद्देश्य भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम है। वे भक्ति, योग, ज्ञान और तपस्या के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देते थे।
 

4. स्वामी विवेकानंद के गुरु

रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को अपना शिष्य बनाया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के उपदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया और उन्हें महान संत के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद के विचारों और कार्यों ने रामकृष्ण की शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया।
 

5. संतोष और सरलता

उनका जीवन बहुत ही सरल था। वे धार्मिक रूप से अत्यधिक समर्पित थे, लेकिन साथ ही उन्होंने हमेशा भक्ति और साधना को जीवन के विभिन्न पहलुओं से जोड़ा। उनका जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता था कि भक्ति और साधना किसी खास सामाजिक स्थिति या वैभव से नहीं जुड़ी होती, बल्कि यह हर किसी के जीवन का हिस्सा हो सकती है।
 
रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा आज भी लोगों को आंतरिक शांति और दिव्य प्रेम की ओर प्रेरित करती है। उनके उपदेश और जीवन के आदर्शों ने भारतीय समाज और दुनिया भर में आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया।ALSO READ: AI का धर्म पर जवाब हुआ वायरल, सुनकर लोगों की सोच बदल गई

सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियां

सूर्य-राहु युति कुंभ राशि में: 1 महीने तक रहेगा ग्रहण योग, इन 3 उपायों से बचेंगी परेशानियांsurya aur rahu ki yuti ke upay: 13 फरवरी 2026 को सूर्य ने कुंभ राशि में प्रवेश करके राहु के साथ युति बनाई है जिसे ग्रहण योग कहा जा रहा है। यह ग्रहण योग 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक रहेगा। इसी दौरान महाशिवरात्र‍ि और होली का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान यदि आप मात्र 3 उपाय करते हैं तो इस अशुभ योग का राशिफल में ग्रह गोचर कुछ भी हो आपकी राशि पर प्रभाव नहीं होगा।

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभ

Lakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में बना लक्ष्मी नारायण योग, इन 5 राशियों को अचानक मिलेगा धन लाभLakshmi Narayan Yoga: कुंभ राशि में सूर्य के साथ बुध की युति से बुधादित्य योग, बुध की शुक्र के साथ युति से लक्ष्मी नारायण योग बना है। यह योग यह सुख-सुविधाओं और व्यापारिक बुद्धि को बढ़ाता है। कुंभ राशि शनि की राशि है, जहाँ शुक्र और बुध दोनों ही शनि के मित्र होने के कारण बहुत सहज और शक्तिशाली महसूस करते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन

कुंभ राशि में 18 साल बाद राहु का दुर्लभ संयोग, 10 भविष्यवाणियां जो बदल देंगी जीवन18 वर्षों बाद कुंभ राशि में राहु का शक्तिशाली योग बन रहा है। जानिए 10 बड़ी भविष्यवाणियां और यह संयोग आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा। 18 इस दुर्लभ ज्योतिषीय घटना का प्रभाव राजनीति से लेकर आम लोगों के जीवन तक साफ दिखाई देगा।

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्क

शुक्र का राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों को रहना होगा सतर्कशुक्र का राहु के नक्षत्र 'शतभिषा' में प्रवेश करना एक अत्यंत प्रभावशाली घटना है। जहां यह कुछ राशियों के लिए धन के द्वार खोलता है, वहीं राहु के नक्षत्र में होने के कारण यह शुक्र की सौम्यता को थोड़ा अस्थिर या भ्रामक भी बना सकता है। जिन राशियों को इस गोचर के दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, वे निम्नलिखित हैं।

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ

कुंभ राशि में त्रिग्रही योग, 4 राशियों को मिलेगा बड़ा लाभकुंभ राशि में बुध, शुक्र और राहु की युति से बनने वाला यह त्रिग्रही योग बौद्धिक चातुर्य, विलासिता और अचानक मिलने वाले लाभ का एक अनूठा संगम है। राहु यहाँ 'धुंए' की तरह है जो बुध (बुद्धि) और शुक्र (सुख) के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देता है। वर्तमान में कुंभ राशि में बन रहा यह योग मुख्य रूप से इन राशियों के लिए 'लॉटरी' के समान परिणाम ला सकता है।

और भी वीडियो देखें

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समय

2026 में कब आएगा आपकी राशि का करियर टर्निंग पॉइंट? जानिए शुभ समयचूंकि फरवरी 2026 चल रहा है और जल्द ही विक्रम संवत 2083 (रौद्र संवत्सर) शुरू होने वाला है, इस साल का 'धर्म योद्धा योग' (राजा गुरु, मंत्री मंगल) हर राशि के करियर में एक बड़ा बदलाव लाएगा। यहाँ सभी 12 राशियों के लिए 2026 के 'करियर टर्निंग पॉइंट' और शुभ समय का विवरण दिया गया है।

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?

धर्म योद्धा योग का प्रभाव: देश-दुनिया में बड़े बदलाव के संकेत, क्या बढ़ेगा तनाव?धर्म योद्धा योग का प्रभाव देश और दुनिया पर क्या पड़ेगा? ज्योतिषीय संकेत बताते हैं कि वैश्विक राजनीति, युद्ध जैसे हालात और शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव संभव हैं। पूरा विश्लेषण पढ़ें।

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?

जयंती विशेष: रामकृष्ण परमहंस क्यों प्रसिद्ध थे?Ramakrishna Paramhansa birth anniversary 2026: स्वामी विवेकानंद के गुरु, श्री रामकृष्ण परमहंस भारतीय इतिहास के उन महान संतों में से हैं जिन्होंने धर्म को जटिल ग्रंथों से निकालकर एक सरल, अनुभव-आधारित मार्ग बना दिया। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करना वाकई प्रेरणादायक है।

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहार

Phalguna month Hindu calendar 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष में पड़ेंगे ये खास त्योहारPhalguna Shukla Paksha 2026: फाल्गुन शुक्ल पक्ष हिंदू पंचांग के अंतिम महीने फाल्गुन का उज्ज्वल पक्ष (चंद्रमा के बढ़ने का चरण) होता है। यह अमावस्या के बाद शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (18 फरवरी, 2026)Today 18 February horoscope in Hindi 2026 : 18 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
