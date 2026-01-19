सोमवार, 19 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. धर्म-दर्शन
  3. संत-महापुरुष
  4. Oshos Mahaparinirvan Day 19 January
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 19 जनवरी 2026 (16:41 IST)

ओशो महोत्सव 2026: जानें उनका जीवन और 10 खास तथ्य

आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश, ओशो की फोटो
Osho Festival 2026: आध्यात्मिक गुरु ओशो (आचार्य रजनीश) के अनुयायियों के लिए 'महोत्सव' केवल एक तारीख नहीं, बल्कि जीवन को उत्सव की तरह जीने का एक दर्शन है। 11 दिसंबर 1931 को जन्मे ओशो, जिनका जन्म चन्द्रमोहन जैन के नाम से हुआ था, उनके अनुयायी 19 जनवरी को 'ओशो महापरिनिर्वाण दिवस' पर उनके व्यक्तित्व की पूजा के बजाय 'ध्यान के उत्सव' के रूप में मनाते हैं। 
 
  1. आध्यात्मिक गुरु ओशो का महापरिनिर्वाण दिवस
  2. ओशो महोत्सव 2026 की प्रमुख तिथि
  3. ओशो महोत्सव के खास तथ्य

1. ओशो महोत्सव 2026: प्रमुख तिथि- 

ओशो महापरिनिर्वाण दिवस: 19 जनवरी, वह दिन जब ओशो ने अपनी देह त्यागी थी।
 

2. ओशो का जीवन

ओशो का जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। प्रतिवर्ष ओशो महोत्सव ओशो के अद्वितीय दर्शन, ध्यान पद्धतियों और उनकी जीवनशैली का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। यह महोत्सव विशेष रूप से ओशो आश्रम (पुणे Pune, भारत India) में आयोजित होता है और ओशो के अनुयायी और उनके विचारों से प्रभावित लोग इसे बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। ओशो के जीवन और उनके ध्यान की विधियों के प्रचार-प्रसार के लिए यह एक बड़ा अवसर होता है, जहां लोग उनका संदेश और जीवनशैली सीखने के लिए एकत्रित होते हैं।
 

3. ओशो महोत्सव से जुड़े 10 अनसुने तथ्य


1. मौलश्री वृक्ष का रहस्य: जिस पेड़ के नीचे ओशो को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह आज भी जबलपुर में है। ओशो प्रेमियों के लिए यह स्थान 'बोधि वृक्ष' के समान पवित्र है।
 
2. सफेद और महरून रोब: महोत्सव के दौरान सन्यासी दिन में महरून और शाम को सफेद चोगे (White Robe) पहनते हैं। यह ओशो द्वारा दी गई एक विशेष ड्रेस कोड परंपरा है।
 
3. मौत नहीं, उत्सव: ओशो ने सिखाया कि मृत्यु का शोक नहीं, उत्सव मनाना चाहिए। इसलिए उनके महापरिनिर्वाण दिवस, 19 जनवरी पर रोने के बजाय लोग नाचते और गाते हैं।
 
4. म्यूजिक और ध्यान: ओशो महोत्सव में शास्त्रीय संगीत से लेकर रॉक और सूफी संगीत तक का समावेश होता है। उनका मानना था कि संगीत ध्यान की गहराई तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है।
 
5. डायनेमिक मेडिटेशन/Dynamic Meditation: इन उत्सवों में ओशो द्वारा खोजी गई 'सक्रिय ध्यान' विधियों का अभ्यास कराया जाता है, जो पारंपरिक शांत ध्यान से बिल्कुल अलग और ऊर्जावान होती हैं।
 
6. 90 रोल्स रॉयस का किस्सा: ओशो महोत्सवों की चर्चा उनके अमेरिका (रजनीशपुरम) प्रवास के दौरान भी खूब रही, जहां उनके पास अनुयायियों द्वारा भेंट की गई 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस कारें थीं। 
 
7. वैश्विक उपस्थिति: ओशो महोत्सव केवल भारत (पुणे, जबलपुर, ऋषिकेश) में ही नहीं, बल्कि इजरायल, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बड़े स्तर पर आयोजित किए जाते हैं।
 
8. समानता का भाव: इन महोत्सवों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी सन्यासी अपने नाम के आगे 'स्वामी' या 'मां' लगाते हैं, जो अहंकार मिटाने का प्रतीक है।
 
9. कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं: ओशो के किसी भी उत्सव में कोई मूर्ति पूजा या पारंपरिक कर्मकांड नहीं होता। यहां केवल ध्यान, प्रवचन और नृत्य होता है।
 
10. समाधि का संदेश: पुणे आश्रम में उनकी समाधि पर लिखा है- 'ना कभी जन्मे, ना कभी मरे, सिर्फ 11 दिसंबर 1931 और 19 जनवरी 1990 के बीच इस पृथ्वी ग्रह की यात्रा पर आए।'
 
ओशो के विचार, जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं और जीवन में संतुलन और खुशी की ओर मार्गदर्शन करते हैं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Osho: ओशो की पुण्यतिथि: बचपन से जुड़ी 10 अनसुनी और चौंकाने वाली बातें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्तVivah vahan muhurat 2026: सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही पंचांग के मुताबिक खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हुई थी। अब 15 जनवरी 2026 से खरमास समाप्त हो गया है और अब विवाह, व्यापार, खारीदारी आदि सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होते ही ये सभी काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधान

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधानRudra samvatsar: 2026 में बृहस्पति का गोचर सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। दूसरी ओर मंगल का मकर राशि में प्रवेश और शनि की वक्री चाल एक 'महादंगल' की ओर इशारा कर रही है। मकर से मेष राशि तक शनि के गोचर काल में न्याय का दंड चल रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 में असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा।

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?

सावधान! सच होने वाली है भविष्यवाणी, शनि के कारण कई देशों का बदलने वाला है भूगोल, भयानक होगा युद्ध?shani gochar 2026: वर्ष 2020 में जब शनि ने मकर में प्रवेश किया था तब यह कहा जा रहा था कि अब देश और दुनिया में बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली है। सबकुछ बदलने वाला है क्योंकि मकर का शनि बदलाव को लेकर आया है। वर्ष 2020 में करोना महामारी से सबकुछ बदल कर रख दिया। अब यह शनि मेष राशि में जाते-जाते ही कई देशों का भूगोल भी बदल कर रख देगा।

और भी वीडियो देखें

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलावAstrology: शनि के स्वामित्व वाली इस राशि मकर में 19 जनवरी 2026 को पांच ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र जमावड़ा लगा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है। चूंकि चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए यह योग पूर्ण हो रहा है। यह स्थिति मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकती है।

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्वBasant Panchami 2026: बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन को ज्ञान, शिक्षा, कला और संगीत से जुड़ी देवी सरस्वती की पूजा का प्रमुख दिन माना जाता है। विशेष रूप से, इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और कलम को देवी सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से शिक्षा में सफलता की कामना करते हैं।

ओशो महोत्सव 2026: जानें उनका जीवन और 10 खास तथ्य

ओशो महोत्सव 2026: जानें उनका जीवन और 10 खास तथ्यOsho Festival: ओशो महोत्सव एक ऐसा अवसर है जब लोग उनके जीवन के दर्शन, ध्यान और समग्र जीवनशैली को समझने के लिए एकत्रित होते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक और तात्त्विक अनुभव है, जो लोगों को अपने भीतर की शांति और जागरूकता की ओर ले जाता है।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com