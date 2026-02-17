Success in Exams: एक्जाम में पाना है अच्छी सक्सेस, तो करें ये 5 खास उपाय

Exam success remedies tips: परीक्षा का समय न केवल छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के लिए भी तनाव भरा होता है। परीक्षा में सफलता के लिए सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य (Clear Goal) निर्धारित करना आवश्यक है। सही दिशा में की गई मेहनत ही आपको एग्जाम में टॉप करा सकती है। यदि मेहनत के साथ-साथ सही रणनीति, एकाग्रता और कुछ ज्योतिषीय उपायों का तालमेल बैठ जाए, तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।ALSO READ: अमेरिका, कनाडा पीछे छूटे, अब पढ़ाई के लिए यहां जा रहे भारतीय

परीक्षा में शानदार सफलता पाने के लिए यहां कुछ खास और प्रभावी उपाय दिए गए हैं: 1. अध्ययन की सही दिशा मुख की दिशा: पढ़ाई करते समय हमेशा अपना मुख पूर्व (East) या उत्तर (North) दिशा की ओर रखें। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान की मानी जाती है।

पीठ का सहारा: पढ़ाई करते समय आपकी पीठ के पीछे ठोस दीवार होनी चाहिए, खिड़की नहीं। इससे एकाग्रता बढ़ती है।

2. एकाग्रता बढ़ाने के लिए ज्योतिषीय उपाय सरस्वती मंत्र का जाप: प्रतिदिन पढ़ाई शुरू करने से पहले मां सरस्वती का ध्यान करें और इस मंत्र का 11 बार जाप करें:

'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' गायत्री मंत्र: सुबह उठकर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से बुद्धि प्रखर होती है और स्मरण शक्ति (Memory) तेज होती है।

मिश्री और सौंफ: पढ़ने बैठने से पहले थोड़ी सी मिश्री और सौंफ खाएं, इससे मस्तिष्क को ग्लूकोज मिलता है और एकाग्रता बढ़ती है।

3. 'याद रखने' की वैज्ञानिक तकनीक 45:15 का नियम: लगातार 3-4 घंटे न पढ़ें। हर 45 मिनट की पढ़ाई के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से 'स्टोर' कर पाता है।

लिखकर याद करें: जो भी पढ़ें, उसे एक बार बिना देखें लिखने की कोशिश करें। 'एक बार लिखना, दस बार पढ़ने के बराबर होता है।'

4. परीक्षा के दिन के विशेष उपाय दही और चीनी: परीक्षा देने घर से निकलने से पहले थोड़ा सा दही और चीनी खाकर निकलें। यह शुभ माना जाता है और शरीर को ऊर्जा देता है।

माता-पिता का आशीर्वाद: घर से निकलते समय अपने माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों के चरण स्पर्श जरूर करें। उनकी दुआएं आत्मविश्वास बढ़ाती हैं।



5. खान-पान और जीवनशैली हल्का भोजन: परीक्षा के दिनों में भारी और तला-भुना खाना न खाएं। इससे सुस्ती और नींद आती है। फल और ड्राई फ्रूट्स का सेवन बढ़ाएं।

पानी का भरपूर सेवन: मस्तिष्क का अधिकांश हिस्सा पानी है। हाइड्रेटेड रहने से दिमाग तेजी से काम करता है।

बुध ग्रह के लिए एक विशेष उपाय: बुद्धि का कारक बुध ग्रह माना जाता है। यदि पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा हो, तो बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा (घास) चढ़ाएं और उन्हें 'बुद्धि विधाता' मानकर प्रार्थना करें।

एग्जाम सक्सेस-FAQ 1. एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं? एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए नियमित पढ़ाई, सही टाइमटेबल, रोजाना रिवीजन और मॉक टेस्ट का अभ्यास जरूरी है। कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें और पिछले साल के प्रश्नपत्र हल करें।

2. एग्जाम की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? परीक्षा की तैयारी जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है। आदर्श रूप से परीक्षा से 3–6 महीने पहले नियमित अध्ययन शुरू कर देना चाहिए।

3. पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? पढ़ाई के लिए शांत वातावरण चुनें, मोबाइल से दूरी बनाएं, छोटे-छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और हर लक्ष्य पूरा होने पर खुद को मोटिवेट करें।