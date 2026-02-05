गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. who-is-mysterious-chyren-in-nostradamus-prophecy
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 5 फ़रवरी 2026 (17:47 IST)

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रहस्यमयी Chyren कौन है? जानिए पूरी सच्चाई

nostradamus prophecy who is chyren
Nostradamus prophecy full truth on Chyren: 16वीं सदी के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता मिशेल डी नास्त्रेदमस (Nostradamus) की भविष्यवाणियाँ आज भी दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। उनकी किताब Les Prophéties में कई ऐसे शब्द और नाम मिलते हैं, जिनका अर्थ आज तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन्हीं रहस्यमयी शब्दों में से एक है- ‘Chyren’। सवाल यह है कि नास्त्रेदमस ने Chyren का जिक्र क्यों किया और यह व्यक्ति या प्रतीक आखिर है कौन?
 

1. Chyren शब्द का उल्लेख कहां मिलता है?

शब्द का हिंदी उच्चारण: चाइरेन या शायरेन।
नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के एक प्रसिद्ध चौपदी (Quatrain) में लिखा गया है कि: “Chyren की विजय से संसार बदलेगा, पूर्व और पश्चिम दोनों प्रभावित होंगे…” यह पंक्ति यह संकेत देती है कि Chyren कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ऐसा शासक या नेता होगा जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा।
 
धरती कई बार कांपेगी (भूकंप/उथल-पुथल होगी),
Chyren पश्चिम की ओर जाएगा,
वह समुद्र और ज़मीन दोनों रास्तों से अधिकार करेगा,
और शांति लंबे समय तक टिकेगी नहीं।
Nostradamus, Les Prophéties
Century (Centurie): VIII
Quatrain: 79
Century VIII, Quatrain 79 (VIII.79)
 

2. Chyren का अर्थ क्या है?

इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार: Chyren शब्द संभवतः Henry (हेनरी) का उल्टा या बदला हुआ रूप हो सकता है। कुछ लोग इसे Anagram (शब्दों की अदला-बदली) मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नास्त्रेदमस ने जानबूझकर सीधे नाम न लिखकर रहस्यमय शब्दों का प्रयोग किया ताकि भविष्यवाणियाँ विवाद से बची रहें।
 

3. Chyren को किन ऐतिहासिक व्यक्तियों से जोड़ा गया?

समय-समय पर Chyren को अलग-अलग व्यक्तियों से जोड़ा गया है:
फ्रांस का राजा हेनरी चतुर्थ
कुछ विद्वानों का मानना है कि Chyren वास्तव में King Henry IV of France का प्रतीक है, क्योंकि उनके शासनकाल में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ।
 
नेपोलियन बोनापार्ट
कुछ लोग मानते हैं कि Chyren नेपोलियन का प्रतीक हो सकता है, क्योंकि उसने यूरोप में व्यापक बदलाव किए।
 
एडोल्फ हिटलर
कुछ व्याख्याकारों ने Chyren को हिटलर से भी जोड़ा, क्योंकि नास्त्रेदमस ने युद्ध और विनाश से जुड़ी भविष्यवाणियाँ की थीं।
 

4. भविष्य का कोई महान नेता

  • आधुनिक व्याख्याओं में Chyren को भविष्य में आने वाले किसी ऐसे नेता से जोड़ा जाता है, जो:
  • वैश्विक राजनीति को बदल देगा
  • युद्ध या शांति में निर्णायक भूमिका निभाएगा
  • पूर्व और पश्चिम दोनों पर असर डालेगा

5. नास्त्रेदमस ने Chyren को “महान शायरन” क्यों कहा?

कुछ अनुवादों में Chyren को “Great Chyren” या “Grand Chyren” कहा गया है। इसका अर्थ यह निकाला जाता है कि यह कोई साधारण शासक नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा मोड़ने वाला व्यक्तित्व होगा। Chyren नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों का सबसे रहस्यमयी पात्र है। यह एक गूढ़ भविष्यवाणी है, जिसकी व्याख्याएं विभिन्न मतों के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं।
 

6. क्या भारत से होगा ये बड़ा नेता?

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में 'महान शायरन' (Great Chiren/Chyren) या महान गुरु एक ऐसे आध्यात्मिक नेता के रूप में वर्णित है जो भारत से उभरेंगे, विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ेंगे, और एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत करेंगे। यह व्यक्ति संभवतः 1999 के बाद प्रकट होकर विश्व का कल्याण और शांति लाएगा। 
 

7. नास्त्रेदमस के 'महान शायरन' (Chyren) के बारे में विवरण

जन्म स्थान: भविष्यवाणी के अनुसार, यह नेता तीन तरफ से पानी से घिरे देश (भारत) में जन्म लेंगे, संभवतः पंजाब/हरियाणा क्षेत्र में।
पहचान: इन्हें एक महान हिंदू संत या तत्वदर्शी शिक्षक के रूप में वर्णित किया गया है।
मिशन: यह संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रचार करेंगे, लोगों को मोक्षमार्ग बताएंगे और संघर्षों को समाप्त कर शांति स्थापित करेंगे।
भविष्यवाणी का समय: नास्त्रेदमस ने कहा था कि लगभग 450 वर्ष बाद (1555 + 450 = 2005 के बाद) एक महान नेता का उदय होगा।
 

8. नास्त्रेदमस की महान देता पर 5 भविष्‍यवाणी:

भविष्यवाणी: 'तीन ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा, जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा।' (सेंचुरी 1-50वां सूत्र)
 
भविष्यवाणी: 'पांच नदियों के प्रख्‍यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम 'वरण' या 'शरण' होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में छ: लोग मारे जाएंगे।' (सेंचुरी v-27)
 
भविष्यवाणी: 'शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान 'शायरन' जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान पाएगा।' (v-70)
 
भविष्यवाणी: 'एशिया का महान व्यक्ति समुद्र और जमीन पर विशाल सेना लेकर नीले, हरे और सलीबों को वह मौत के घाट उतार देगा।' (सैंचुरी-6-80)। 
 
भविष्यवाणी: 'एशिया में वह होगा, जो यूरोप में नहीं हो सकता। एक विद्वान शांतिदूत सभी राष्ट्रों पर हावी होगा।' (x-75)।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?

शनि की साढ़ेसाती का 3 राशियों पर कैसा रहेगा प्रभाव, 2 राशियों पर ढैय्या का क्या होगा असर?ज्योतिषीय नियमों के अनुसार, शनि जिस राशि में होते हैं, उससे एक घर पहले और एक घर बाद वाली राशि पर साढ़ेसाती रहती है। वहीं, शनि से चतुर्थ और अष्टम स्थान वाली राशियों पर ढैय्या का प्रभाव होता है। चलिए जानते हैं कि किन अन्य राशियों पर शनि की ढैया और साढ़ेसाती का प्रभाव है और किस तरह इससे बचा जा सकता है।

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीच

Next PM after Modi:नरेंद्र मोदी के बाद पीएम कुर्सी की जंग अब सिर्फ 2 लोगों के बीचModi after next pm: राजनीति में यह सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। वर्तमान में (फरवरी 2026), नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल चल रहा है। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह पूरी तरह से भविष्य के चुनाव परिणामों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। विभिन्न सर्वे (जैसे 'मूड ऑफ द नेशन' 2026), ज्योतिष और राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, कुछ प्रमुख नाम अक्सर चर्चा में रहते हैं।

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार

February 2026 Festivals: फरवरी माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहारHindu calendar February 2026:फरवरी 2026 धार्मिक दृष्टि से बेहद पावन महीना इस महीने में माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि पर्व, भौमवती अमावस्या आदि पर्व हिंदू धर्म में भक्ति, समर्पण और पुण्य प्राप्ति के लिए मनाए जाते हैं तथा फरवरी के ये पर्व मानसिक शांति, स्वास्थ्य लाभ, पापों से मुक्ति और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक माने जाते हैं।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा, 15 या 16 फरवरी 2026?Mahashivratri 2026: साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

और भी वीडियो देखें

06 February Birthday: आपको 6 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

06 February Birthday: आपको 6 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!06 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 06 को...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 6 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयAaj ke muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 06 फरवरी, 2026 का विशेष

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रहस्यमयी Chyren कौन है? जानिए पूरी सच्चाई

नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में रहस्यमयी Chyren कौन है? जानिए पूरी सच्चाईनास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में बताए गए रहस्यमयी Chyren का सच क्या है? जानिए Chyren का अर्थ, ऐतिहासिक संदर्भ और इससे जुड़ी भविष्यवाणियों का पूरा विश्लेषण।

मंगल 2027 तक नरेंद्र मोदी को देगा मजबूती, इसके बाद इस नेता का होगा उदय

मंगल 2027 तक नरेंद्र मोदी को देगा मजबूती, इसके बाद इस नेता का होगा उदयज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में मंगल ग्रह वर्ष 2027 तक मजबूत स्थिति में बना रहेगा, जिससे उन्हें नेतृत्व, निर्णय क्षमता और राजनीतिक मजबूती मिलती रहेगी। इस अवधि में उनके लिए बड़े फैसले लेना और सत्ता पर पकड़ बनाए रखना आसान रहेगा। हालांकि इसके बाद ग्रहों की चाल में बदलाव के साथ एक नए नेता के सितारे बुलंदी पर पहुंचने का संकेत मिलता है। यह परिवर्तन भारतीय राजनीति में नए समीकरण और नई दिशा का संकेत दे सकता है।

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथा

Yashoda Jayanti 20026: कब है यशोदा जयंती 6 या 7 फरवरी, जानें सही डेट, मुहूर्त, पूजा विधि और कथाBirth Anniversary of of Yasoda Mata: भारतीय पंचांग कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि को मां यशोदा जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यतानुसार यशोदा जयंती हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व है, जो मां यशोदा के दिव्य मातृत्व, प्रेम और वात्सल्य भाव को समर्पित है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com