सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  1. लाइफ स्‍टाइल
  2. दिवस विशेष
  3. जयंती
  4. Atal Bihari Vajpayee, An Icon of Indian Politics
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (11:21 IST)

Atal Bihari Vajpayee Jayanti: अटल बिहारी वाजपेयी, एक महान नेता और भारतीय राजनीति के आइकॉन

Atal Bihari Vajpayee Jayanti
Atal Bihari Vajpayee Biography: अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के महान प्रधानमंत्री और एक प्रेरणास्त्रोत नेता, 25 दिसंबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। उनका योगदान भारतीय राजनीति, समाज और अंतरराष्ट्रीय मंच पर अतुलनीय रहा है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, और उन्होंने भारतीय राजनीति में एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर जिया। वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जैसे पोखरण-2 परमाणु परीक्षण और भारत-पाकिस्तान संबंधों को नया मोड़ देने के लिए उनकी कूटनीतिक पहलें।
 
आइए यहां जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में...
 
1. जीवन परिचय: 
अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर/ तत्कालीन मध्य प्रांत में हुआ था। वह एक प्रखर वक्ता, कवि और पत्रकार थे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू की और भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य भी रहे। उन्होंने हमेशा एक ऐसे उदारवादी नेता की छवि बनाए रखी जो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होने के बावजूद, राजनीतिक विरोधियों का भी सम्मान करता था और सर्वसम्मति से काम करने में विश्वास रखता था।
 
2. राजनीतिक यात्रा और प्रमुख पड़ाव: वाजपेयी जी का राजनीतिक सफर दशकों लंबा रहा, जिसने उन्हें भारत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया।
 
- भारतीय जनसंघ: वे भारतीय जनसंघ के सबसे शुरुआती और महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। 1957 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए।
 
- विदेश मंत्री: मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार में वे विदेश मंत्री (1977-1979) बने। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक था।
 
- भारतीय जनता पार्टी की स्थापना: 1980 में, वे बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष बने, जिसने उनकी पुरानी पार्टी जनसंघ की जगह ली।
 
तीन बार प्रधानमंत्री:
 
* 1996: मात्र 13 दिनों के लिए।
* 1998-1999: 13 महीनों के लिए।
* 1999-2004: पूरे पांच साल के लिए, जहां उन्होंने गठबंधन राजनीति का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।
 
3. प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक निर्णय: उनके कार्यकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए:
 
- पोखरण-II परमाणु परीक्षण (1998): अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के विरोध के बावजूद, भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए, जिससे देश एक परमाणु शक्ति बन गया।
 
- कारगिल युद्ध (1999): पाकिस्तान द्वारा धोखे से शुरू किए गए इस युद्ध में, उन्होंने भारतीय सेना को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और भारत को निर्णायक जीत दिलाई।
 
- लाहौर बस यात्रा (1999): उन्होंने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने की पहल की और दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए दिल्ली से लाहौर तक एक बस यात्रा की।
 
- बुनियादी ढांचा विकास: उनकी सबसे सफल पहल 'स्वर्णिम चतुर्भुज योजना' थी, जिसने देश के चार प्रमुख महानगरों-दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को हाई-वे से जोड़ा।
 
4. अद्वितीय व्यक्तित्व और विरासत: वाजपेयी जी को उनकी कुछ विशिष्ट विशेषताओं के लिए याद किया जाता है:
 
- कवि और वक्ता: उनकी भाषण शैली मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। वे एक ओजस्वी वक्ता थे जो अपने विरोधियों को भी अपनी वाक्पटुता से प्रभावित करते थे। उनकी कविताएं देश प्रेम और मानवता से ओत-प्रोत थीं।
 
- सर्वसम्मति निर्माता: गठबंधन की राजनीति के दौर में, उन्होंने 23 पार्टियों के गठबंधन (NDA) का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया।
 
- 'सही व्यक्ति, गलत पार्टी' की छवि: विरोधी दलों के नेता भी उन्हें व्यक्तिगत रूप से पसंद करते थे और उन्हें अक्सर 'सही व्यक्ति, गलत पार्टी में' कहा जाता था, जो उनके उदारवादी और सर्वमान्य व्यक्तित्व को दर्शाता है।
 
5. सम्मान: 
- भारत रत्न (2015): उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया।
 
- निधन: लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया था।
 
अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे, जिन्होंने वैचारिक मतभेदों के बावजूद, देश की सेवा को हमेशा सर्वोपरि रखा। वह सचमुच भारतीय राजनीति के एक महान नेता और अमर आइकॉन थे। 
 
