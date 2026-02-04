बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 4 फ़रवरी 2026 (19:07 IST)

शनि और मंगल की युति से इस तारीख से बढ़ेगी दुनिया में टेंशन, इन 4 राशियों को रहना होगा सतर्क

शनि और मंगल की युति 2026
Shani aur mangal ki yuti ka fal: मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि शनि देव पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों क्रूर ग्रहों की युति 2 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी हो जाएगी। जब भी शनि का मंगल से संयोग होता है तो देश और दुनिया में जनविद्रोह, आंदोलन और युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। ऐसे में जानिए कि क्या होगा वैश्‍विक प्रभाव और किन राशि के लोगों को रहना चाहिए बचकर।
 

शनि-मंगल युति 2026 (मीन राशि)

युति का प्रारंभ: 2 अप्रैल 2026 (जब मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे)।
युति का अंत: 11 मई 2026 (जब मंगल मेष राशि में चले जाएंगे)।
राशि: मीन (Pisces)।
 

इस युति का मुख्य प्रभाव

1. द्वंद्व योग: शनि और मंगल की इस युति को 'द्वंद्व योग' कहा जाता है। शनि अनुशासन और न्याय के देवता हैं, जबकि मंगल अग्नि और साहस के। मीन राशि (जल तत्व) में इनका मिलन मानसिक अशांति और वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है।
 
2. इन राशियों को रहना होगा सावधान: मीन, कन्या, धनु और मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि (2 अप्रैल से 11 मई) के दौरान चोट, विवाद और गुस्से पर विशेष नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है।
 
3. वैश्विक प्रभाव: मीन राशि समुद्र और जल का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इस समय के दौरान समुद्री तूफान या जल से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ जाती है।
नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?When is Holi in 2026: होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब करें होलिका दहन और कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं विस्तार से एकदम सटीक जानकारी।

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?अभी हाल ही में (जनवरी 2026 में) उत्तराखंड में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और उनसे जुड़े लगभग 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके पहले राम मंदिर में एक मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़े जाने के घटनाक्रम को भी लेकर चर्चा रही है। चलिए जानते हैं कि क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिएJaya Ekadashi n Vijaya Ekadashi: हर साल जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। जया और विजया एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत हैं। दोनों एकादशियों का पालन करने से व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान संभव होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?When is Holi in 2026: होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन धुलैंडी का पर्व मनाया जाता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि धुलैंडी पूर्णिमा तिथि में नहीं मनाते हैं। अगले दिन प्रतिपदा तिथि में यह त्योहार मनाया जाता है।

05 February Birthday: आपको 5 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

05 February Birthday: आपको 5 फरवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!05 February Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 05 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 फरवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय05 February 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग...

Clock Direction: घड़ी लगाने की सही दिशा बदल देगी आपका 'बुरा समय', आज ही चेक करें अपना घर

Clock Direction: घड़ी लगाने की सही दिशा बदल देगी आपका 'बुरा समय', आज ही चेक करें अपना घरRight direction for clock: घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, बल्कि यह आपके जीवन की गति को नियंत्रित करती है। गलत दिशा में टंगी घड़ी आपके बनते काम बिगाड़ सकती है और स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। अगर आपका समय सही नहीं चल रहा, तो हो सकता है कि आपकी दीवार पर टंगी घड़ी ही इसका कारण हो।

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों की किस्मत चमकेगी

सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों की किस्मत चमकेगीSun transit in dhanishta nakshatra: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य 6 फरवरी 2026 को मंगल के स्वामित्व वाले धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र को 'धन' और 'यश' का नक्षत्र माना जाता है, और जब सूर्य का प्रताप इस नक्षत्र से जुड़ता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। यहां उन प्रमुख राशियों का विवरण है जिन्हें इस नक्षत्र परिवर्तन से जबरदस्त फायदा होने वाला है।

शुक्र का कुंभ में महा गोचर: 6 फरवरी से बदल जाएगी इन 4 राशियों की दुनिया, बरसेगी सुख-संपदा

शुक्र का कुंभ में महा गोचर: 6 फरवरी से बदल जाएगी इन 4 राशियों की दुनिया, बरसेगी सुख-संपदाVenus transit in Aquarius 2026: ज्योतिष शास्त्र में 'ऐश्वर्य और सौंदर्य' के कारक माने जाने वाले शुक्र देव 06 फरवरी 2026 की आधी रात (12:52 AM) को शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का यह बदलाव फिजाओं में रोमांस और जेब में पैसा लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए अगला एक महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा।
