शुक्र का कुंभ में महा गोचर: 6 फरवरी से बदल जाएगी इन 4 राशियों की दुनिया, बरसेगी सुख-संपदा

शुक्र ग्रह और हाथ में घड़े से पानी ढोलता एक युवक
Venus transit in Aquarius 2026: ज्योतिष शास्त्र में 'ऐश्वर्य और सौंदर्य' के कारक माने जाने वाले शुक्र देव 06 फरवरी 2026 की आधी रात (12:52 AM) को शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र का यह बदलाव फिजाओं में रोमांस और जेब में पैसा लेकर आने वाला है। आइए जानते हैं उन 4 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनके लिए अगला एक महीना किसी वरदान से कम नहीं होगा।
 

1. मेष राशि: छप्पर फाड़ कमाई और करियर में चमक

इच्छा पूर्ति: मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर 'इच्छा पूर्ति' के भाव में हो रहा है।
करियर का जलवा: ऑफिस में आपकी वर्किंग स्टाइल की तारीफ होगी। आप अपने काम को एक नए फिनिशिंग टच के साथ पूरा करेंगे।
कारोबार और पैसा: बिजनेस में प्रतिद्वंद्वी आपसे पीछे छूट जाएंगे। मोटी कमाई के साथ-साथ बचत के भी तगड़े योग हैं।
रिश्ते और सेहत: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग कमाल की रहेगी। आपकी एनर्जी और इम्यूनिटी आपको सुपरफास्ट बनाए रखेगी।
अलर्ट: पारिवारिक खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं, वरना बचत का बजट बिगड़ सकता है।
 

2. कर्क राशि: आध्यात्मिक झुकाव और सट्टे-बाजार से लाभ

अप्रत्याशित लाभ: शुक्र आपके आठवें भाव में जा रहे हैं, जो अप्रत्याशित लाभ का संकेत है।
अचानक धन लाभ: यदि आप शेयर मार्केट या सट्टे (Stock Market/Speculation) में रुचि रखते हैं, तो यह समय मुनाफा बटोरने का है।
वर्क लाइफ: कार्यक्षेत्र में आप बहुत खुशमिजाज रहेंगे, जिसका असर आपके आउटपुट पर दिखेगा।
प्यार की गहराई: पार्टनर के प्रति आपका समर्पण बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में नई मिठास घुलेगी।
सेहत टिप: इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर रह सकती है, खान-पान में लापरवाही न बरतें।
 

3. सिंह राशि: सुख-सुविधाओं की बौछार और पार्टनर का सरप्राइज

पार्टनरशिप: सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर उनके सातवें भाव (पार्टनरशिप) में हो रहा है।
नौकरी में प्रमोशन: करियर के नए दरवाजे खुलेंगे। नई नौकरी के ऑफर आपकी प्रोग्रेस की राह आसान कर देंगे।
लाइफस्टाइल: घर में सुख-सुविधा की चीजें बढ़ेंगी। आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम एन्जॉय करेंगे।
लव लाइफ: आपका पार्टनर अपने व्यवहार से आपको हैरान कर सकता है। रिश्तों में पुरानी कड़वाहट खत्म होगी।
बेस्ट पार्ट: सेहत का पूरा साथ मिलेगा, आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे।
 

4. मकर राशि: बातों में जादू और बैंक बैलेंस में वृद्धि

धन भाव: आपकी राशि के लिए शुक्र 'योगकारक' ग्रह हैं और अब वे आपके धन भाव (दूसरे घर) में आ रहे हैं।
रोमांटिक मिजाज: आपके बोलने के अंदाज में एक खास आकर्षण होगा। लोग आपकी बातों से जल्दी प्रभावित होंगे।
ऑफिस में रुतबा: बॉस का भरोसा आप पर बढ़ेगा। मेहनत का मीठा फल 'प्रमोशन' के रूप में मिल सकता है।
पैसा ही पैसा: धन संचय (Savings) के बेहतरीन मौके मिलेंगे। अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करने का यही सही वक्त है।
सावधानी: सेहत तो बढ़िया रहेगी, बस बदलते मौसम में जुकाम-खांसी से बचकर रहें।
ज्योतिष टिप: शुक्र के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें और छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।
