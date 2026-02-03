मकर राशि में त्रिग्रही योग से बने रुचक और आदित्य मंगल योग, 4 राशियों की किस्मत चमकाएंगे

मकर राशि में सूर्य, मंगल और शुक्र की उपस्थिति है। मंगल अपनी उच्च राशि मकर में है, जिससे 'रूचक राजयोग' बन रहा है। यह साहस और पराक्रम के लिए उत्तम है। सूर्य और मंगल की युति आदित्य मंगल योग बना रही है जो प्रशासनिक कार्यों और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत शुभ है। मकर राशि में ग्रहों की इस शक्तिशाली युति का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियाँ ऐसी हैं जिन्हें सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और वे आपके दशम भाव (कर्म भाव) में उच्च के होकर 'रुचक योग' बना रहे हैं।

फायदा: करियर में जबरदस्त उछाल आएगा। यदि आप नई नौकरी या प्रमोशन की तलाश में हैं, तो यह समय आपके पक्ष में है।

विशेष: पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है और समाज में आपका कद बढ़ेगा।

2. वृषभ राशि (Taurus)

मकर राशि की यह युति आपके भाग्य स्थान (नवम भाव) में बन रही है।

फायदा: शुक्र आपकी राशि का स्वामी है और वह मंगल-सूर्य के साथ है, जिससे आपको लंबी दूरी की यात्राओं से धन लाभ होगा।

विशेष: विदेश जाने की इच्छा रखने वालों या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा है। किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

3. कन्या राशि (Virgo)

यह योग आपकी राशि के पंचम भाव (शिक्षा और संतान) में बन रहा है।

फायदा: 'आदित्य मंगल योग' आपके बौद्धिक कौशल को बढ़ाएगा। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र या शेयर बाजार से जुड़े हैं, उन्हें अचानक बड़ा लाभ हो सकता है।

विशेष: संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है और लव लाइफ में मजबूती आएगी।

4. मकर राशि (Capricorn)

चूँकि यह त्रिग्रही योग और रुचक योग आपकी ही राशि यानी आपके लग्न (प्रथम भाव) में बन रहा है, इसका सबसे अधिक प्रभाव आप पर होगा।

फायदा: आपके व्यक्तित्व में एक निखार और आकर्षण आएगा। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी।

विशेष: व्यापार में कोई बड़ा निवेश करना सफल रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपके सोचे हुए कार्य पूरे होंगे।

अन्य राशियों के लिए छोटी टिप:

कर्क और वृश्चिक: आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है क्योंकि मंगल की दृष्टि आपको थोड़ा क्रोधी बना सकती है।

सिंह और धनु: आपके लिए यह योग आर्थिक मजबूती लेकर आएगा, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें।

विशेष उपाय: इन योगों का पूरा फल प्राप्त करने के लिए आज हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें।