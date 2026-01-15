बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

budh gochar 2026: बुध ग्रह कला, कौशल, लेखन, संचार के सभी माध्यमों पर प्रभाव डालते हैं। बुध का संबंध वाणी से भी है। 17 जनवरी 2026 को बुद्धि और संचार के देवता बुध, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर सभी राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं करियर, वित्त और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालेगा।

1. मेष राशि (Aries): करियर में नई उड़ान

भाव: बुध आपके 10वें भाव (कर्म स्थान) में आ रहे हैं।

करियर: विदेश से नए ऑफर मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव संभव है, जो शुरुआत में असहज लगेगा पर भविष्य के लिए शुभ है।

वित्त: बचत तो होगी, लेकिन जिम्मेदारियों के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। बड़े निवेश से बचें।

स्वास्थ्य: पैरों में दर्द और सर्दी की समस्या हो सकती है। योग अपनाएं।

2. वृषभ राशि (Taurus): भाग्य का साथ

भाव: बुध आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे।

करियर: प्रमोशन और इंसेंटिव के प्रबल योग हैं। सिद्धांतों पर चलकर बड़ी सफलता पाएंगे।

रिश्ते: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग शानदार रहेगी। संवाद से रिश्ता मजबूत होगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही।

3. मिथुन राशि (Gemini): संभलकर चलने का समय

भाव: राशि स्वामी का 8वें भाव में जाना कुछ चुनौतियां ला सकता है।

परिवार: गलतफहमियों के कारण कलह हो सकती है। सामंजस्य बिठाना जरूरी है।

वित्त: अनचाहे खर्चों के कारण लोन लेना पड़ सकता है। शेयर बाजार में संभलकर निवेश करें।

स्वास्थ्य: आंखों में इन्फेक्शन और कमजोरी महसूस हो सकती है।

4. कर्क राशि (Cancer): संतुलन की चुनौती

भाव: बुध 7वें भाव में गोचर करेंगे, जिससे परिणाम मिले-जुले रहेंगे।

व्यवसाय: प्रतिद्वंद्वी कड़ी टक्कर देंगे, मुनाफा औसत रहेगा। कीमती सामान का ध्यान रखें।

रिश्ते: बातचीत के जरिए आप रिश्तों में मधुरता बनाए रखने में सफल होंगे।

स्वास्थ्य: नाक और गले से जुड़ी छोटी समस्याएं हो सकती हैं।

5. सिंह राशि (Leo): संघर्ष से सफलता

भाव: बुध का 6वें भाव में गोचर आपको एक 'फाइटर' बनाएगा।

करियर: कार्यस्थल पर चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप अपनी चमक बिखेरने में सफल रहेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है।

रिश्ते: आप अपने पार्टनर का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे।

स्वास्थ्य: उत्साह के कारण आप पूरी तरह फिट रहेंगे।

6. कन्या राशि (Virgo): धन और प्रसिद्धि

भाव: बुध आपके 5वें भाव में जा रहे हैं, जो बुद्धिमत्ता का स्थान है।

करियर: शेयर बाजार और टीम लीडरशिप में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कंपनी में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

सावधानी: सफलता के नशे में बुरी आदतों (व्यसन) से दूर रहें।

रिश्ते: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशियां बनी रहेंगी।

7. तुला राशि (Libra): सुख-सुविधाओं में वृद्धि

भाव: बुध का 4वें भाव में आना खुशहाली लाएगा।

संपत्ति: नया घर खरीदने या घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं।

करियर: ऑनसाइट (विदेश) काम करने के मौके मिलेंगे। तरक्की के मार्ग खुलेंगे।

वित्त: आय में वृद्धि होगी और आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio): प्रयासों का फल

भाव: बुध 3रे भाव में संचार करेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा।

करियर: विदेश से अच्छे अवसर मिलेंगे। नई बिजनेस रणनीतियां सफल होंगी।

वित्त: पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने के लिए योग करें।

9. धनु राशि (Sagittarius): खर्चों पर नियंत्रण जरूरी

भाव: बुध का गोचर 2रे भाव में होगा, जो वाणी और धन का स्थान है।

चुनौती: परिवार में असंतोष और पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। काम की गति धीमी रहेगी।

वित्त: आय तो होगी, लेकिन खर्चे उससे अधिक हो सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: दांतों और पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है।

10. मकर राशि (Capricorn): बुद्धिमानी से भाग्योदय

भाव: बुध आपकी ही राशि (लग्न) में आ रहे हैं।

करियर: आप निडर होकर फैसले लेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

वित्त: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।

11. कुंभ राशि (Aquarius): संतान और खर्चों की चिंता

भाव: बुध का 12वें भाव में जाना खर्चों का संकेत है।

व्यवसाय: मुनाफे में कमी आ सकती है। काम के दबाव में गलतियां होने की आशंका है।

रिश्ते: आपसी समझ की कमी से पार्टनर के साथ बहस हो सकती है। संतान की प्रगति की चिंता रहेगी।

वित्त: बचत करना मुश्किल होगा। सट्टेबाजी से बचें।

12. मीन राशि (Pisces): सपनों की पूर्ति

भाव: बुध 11वें भाव (लाभ स्थान) में गोचर करेंगे।

करियर: नए प्रोजेक्ट्स और बड़े अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के प्रबल योग हैं।

वित्त: निवेश से लाभ होगा और आप अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे।

रिश्ते: पार्टनर के साथ ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक-दूसरे के लिए ही बने हैं।