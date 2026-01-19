सोमवार, 19 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. panchgrahi yog in makar rashi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 19 जनवरी 2026 (15:57 IST)

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

This image shows five planets and the symbol for Capricorn, along with the text "Conjunction of five planets in Capricorn."
Astrology: शनि के स्वामित्व वाली इस राशि मकर में 19 जनवरी 2026 को पांच ग्रहों  सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र जमावड़ा लगा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है। चूंकि चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए यह योग पूर्ण हो रहा है। यह स्थिति मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकती है।
 

पांच ग्रहों की युति के साथ अन्य ग्रहों की स्थिति:

शनि: शनि देव अपनी स्वराशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। वे आज धैर्य और अनुशासन का संदेश दे रहे हैं।
गुरु (बृहस्पति): गुरु इस समय मिथुन राशि में विराजमान हैं, जो ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मकता ला रहे हैं।
राहु-केतु: राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में स्थित हैं।
 

1. वृषभ राशि (Taurus):

यह योग आपके भाग्य स्थान (नवम भाव) में बन रहा है। शुक्र (आपके राशि स्वामी) की इस योग में मौजूदगी आपके लिए 'गोल्डन पीरियड' ला रही है। लंबी दूरी की यात्राएं लाभदायक रहेंगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पिता या गुरु का सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ के योग हैं। निवेश (Investment) के लिए शानदार समय है।
 

2. कर्क राशि (Cancer):

यह युति आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में हो रही है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा स्वयं इस योग का हिस्सा हैं। यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो आज कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो लोग पब्लिक डीलिंग या राजनीति में हैं, उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ बहस से बचें।
 

3. सिंह राशि (Leo):

यह युति आपके छठे भाव में बन रही है। रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। लव लाइफ में समय अच्‍छा रहेगा। निवेश से अपार लाभ की संभावना है। कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। किसी नई जगह पर ट्रैवल का प्लान बनेगा। पिता की ओर से आपको अपेक्षित समर्थन मिलता रहेगा। परिवार जीवन खुश रहेगा। छात्र वर्ग के लिए समय अत्यंत ही शुभ रहने वाला है।
 

4. तुला राशि (Libra):

यह योग आपके चौथे भाव (सुख, माता और वाहन) में बन रहा है। शुक्र की उपस्थिति इस भाव को बहुत बली बना रही है। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। घर के रिनोवेशन पर खर्च हो सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी और काम का बोझ कम महसूस होगा। भौतिक सुख-साधनों पर खर्च करेंगे, लेकिन यह निवेश की तरह काम करेगा।
 

5. मकर राशि (Capricorn):

चूँकि यह योग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा। मंगल आपको ऊर्जा देगा, तो शुक्र आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा। कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। अटके हुए सरकारी काम पूरे होंगे। मंगल के प्रभाव से स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन या अहंकार आ सकता है, वाणी पर नियंत्रण रखें।
 

पंचग्रही योग के शुभ फल बढ़ाने के उपाय:

मकर और तुला: आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्तुओं का दान करें।
वृषभ और कर्क: भगवान शिव का अभिषेक करें (दूध और जल से), क्योंकि चंद्रमा और शुक्र दोनों शिव जी की उपासना से प्रसन्न होते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? Video

बिजनौर: हनुमान मूर्ति के चारों ओर 4 दिन से घूम रहा कुत्ता, आस्था या कोई संकेत? VideoDog News: बिजनौर के नंदपुर गांव की यह घटना वास्तव में हैरान करने वाली और श्रद्धा से भरी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। जहाँ ग्रामीण इसे हनुमान जी की भक्ति और चमत्कार मान रहे हैं, वहीं इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों और जीव विज्ञानियों के नजरिए से इस व्यवहार के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभBudh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्तिआज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्व

जानिए 3 रहस्यमयी बातें: कब से हो रही है शुरू गुप्त नवरात्रि और इसका महत्वSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

और भी वीडियो देखें

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्व

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि की दस महाविद्याएं और उनका महत्वGupt Navratri 2026 : जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि सार्वजनिक रूप से मनाई जाती हैं, वहीं वर्ष में दो बार आनेवाली गुप्त नवरात्रि साधना, सिद्धि और तंत्र-मंत्र से जुड़ी होती है। इस दौरान की गई देवी उपासना विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति, बाधा निवारण, धन, शक्ति और साधना सिद्धि प्रदान करती है। इसी कारण इसे 'गुप्त' कहा गया है।

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलावAstrology: शनि के स्वामित्व वाली इस राशि मकर में 19 जनवरी 2026 को पांच ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र जमावड़ा लगा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है। चूंकि चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए यह योग पूर्ण हो रहा है। यह स्थिति मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकती है।

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्व

बसंत पंचमी: ज्ञान, कला और प्रकृति के मिलन का महापर्वBasant Panchami 2026: बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है। इस दिन को ज्ञान, शिक्षा, कला और संगीत से जुड़ी देवी सरस्वती की पूजा का प्रमुख दिन माना जाता है। विशेष रूप से, इस दिन विद्यार्थी अपनी किताबों और कलम को देवी सरस्वती के चरणों में अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद से शिक्षा में सफलता की कामना करते हैं।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (19 जनवरी, 2026)Today 19 January 2026 horoscope in Hindi : आज 19 जनवरी 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com