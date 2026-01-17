शनिवार, 17 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 18 जनवरी 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Muhurat Today, Muhurat 18 January 2026, Today Panchang Muhurat
आज आपका दिन मंगलमय हो!
 
 18 January 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 18 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Numerology Horoscope 2026: प्रेम, करियर, स्वास्थ्य संबंधी अंक ज्योतिष की भविष्यवाणी, पढ़ें 19 से 25 जनवरी 2026 तक
 
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
 
18 जनवरी 2026, रविवार का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पावन है। 
 
आज माघ अमावस्या है, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान और दान करने का अनंत फल प्राप्त होता है।
 
आज का पंचांग (18 जनवरी 2026)
तिथि: अमावस्या (रात्रि 12:21 तक), उसके बाद प्रतिपदा प्रारंभ।
 
पक्ष: कृष्ण पक्ष
 
मास: माघ
 
वार: रविवार
 
नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (अगले दिन दोपहर 11:13 तक), उसके बाद श्रवण नक्षत्र।
 
योग: हर्षण (रात्रि 08:35 तक), उसके बाद वज्र योग।
 
करण: नाग (सुबह 11:58 तक), फिर किस्तुघ्न।
 
चंद्र राशि: धनु (सुबह 06:40 तक), उसके बाद मकर राशि।
 
विशेष मुहूर्त: मौनी अमावस्या स्नान-दान
 
स्नान मुहूर्त: ब्रह्म मुहूर्त (प्रातः 05:27) से लेकर पूरे दिन।
 
अमृत काल: रात्रि 10:14 से 11:56 तक।
 
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:53 तक (पूजा और दान के लिए उत्तम)।
 
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:27 से 06:21 तक
 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:18 से 03:00 तक
 
सर्वार्थ सिद्धि योग: सुबह 07:14 से दोपहर 11:13 तक (19 जनवरी)
 
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सायं 04:29 से 05:48 तक (इस समय शुभ कार्य टालें)
 
यमगण्ड: दोपहर 12:31 से 01:51 तक
 
गुलिक काल: दोपहर 03:10 से 04:29 तकALSO READ: Thai Amavasai: थाई अमावसाई क्या है, क्या करते हैं इस दिन?
