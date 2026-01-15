गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (16:05 IST)

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

budhh-makar-gochar, बुध का मकर राशि में गोचर
Budh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।
 
1. वृषभ राशि (Taurus): 
भाव: बुध आपके 9वें भाव (भाग्य स्थान) में गोचर करेंगे।
करियर: प्रमोशन और इंसेंटिव के प्रबल योग हैं। सिद्धांतों पर चलकर बड़ी सफलता पाएंगे।
रिश्ते: पार्टनर के साथ ट्यूनिंग शानदार रहेगी। संवाद से रिश्ता मजबूत होगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही।
2. कन्या राशि (Virgo):
भाव: बुध आपके 5वें भाव में जा रहे हैं, जो बुद्धिमत्ता का स्थान है।
करियर: शेयर बाजार और टीम लीडरशिप में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। कंपनी में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।
सावधानी: सफलता के नशे में बुरी आदतों (व्यसन) से दूर रहें।
रिश्ते: प्रेम जीवन में सामंजस्य और खुशियां बनी रहेंगी।
 
3. तुला राशि (Libra):
भाव: बुध का 4वें भाव में आना खुशहाली लाएगा।
संपत्ति: नया घर खरीदने या घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं।
करियर: ऑनसाइट (विदेश) काम करने के मौके मिलेंगे। तरक्की के मार्ग खुलेंगे।
वित्त: आय में वृद्धि होगी और आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे।
  
4. वृश्चिक राशि (Scorpio):
भाव: बुध 3रे भाव में संचार करेंगे, जो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा।
करियर: विदेश से अच्छे अवसर मिलेंगे। नई बिजनेस रणनीतियां सफल होंगी।
वित्त: पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ होने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने के लिए योग करें।
 
5. मकर राशि (Capricorn):
भाव: बुध आपकी ही राशि (लग्न) में आ रहे हैं।
करियर: आप निडर होकर फैसले लेंगे, जिससे आपकी अलग पहचान बनेगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
वित्त: आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी और अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: इम्यूनिटी मजबूत रहेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे।
 
6. मीन राशि (Pisces): सपनों की पूर्ति
भाव: बुध 11वें भाव (लाभ स्थान) में गोचर करेंगे।
करियर: नए प्रोजेक्ट्स और बड़े अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के प्रबल योग हैं।
वित्त: निवेश से लाभ होगा और आप अच्छा बैंक बैलेंस बनाने में सफल रहेंगे।
रिश्ते: पार्टनर के साथ ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक-दूसरे के लिए ही बने हैं।
 
मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूर

मनचाहा फल पाने के लिए गुप्त नवरात्रि में करें ये 5 अचूक उपाय, हर बाधा होगी दूरSecret rituals for wealth in Gupt Navratri 2026: गुप्त नवरात्रि आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का महापर्व है। गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र, मंत्र और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के दिनों में पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ किए गए ये उपाय न केवल आपकी बाधाओं को दूर करेंगे, बल्कि आपके जीवन में खुशहाली और सफलता का संचार भी करेंगे।

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभ

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 6 राशियों को मिलेगा अपार लाभBudh gochar 2026: बुध ग्रह ने शनि की राशि मकर राशि में 17 जनवरी 2026 को गोचर किया है। इस गोचर के चलते 6 राशियों को लाभ होगा। खासकर वे राशियां जिनका जुड़ाव लेखन, मीडिया, संचार के अन्य क्षेत्र, कारोबार और वाणी से संबंधित कोई काम हो तो उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। धन संबंधी समस्या का निराकर होगा।

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

बुध ग्रह का शनि की राशि मकर में गोचर, 12 राशियों का राशिफलbudh gochar 2026: बुध ग्रह कला, कौशल, लेखन, संचार के सभी माध्यमों पर प्रभाव डालते हैं। बुध का संबंध वाणी से भी है। 17 जनवरी 2026 को बुद्धि और संचार के देवता बुध, मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह गोचर सभी राशियों के जीवन के विभिन्न पहलुओं करियर, वित्त और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालेगा।

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्तिआज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।

तिल द्वादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि और मुहूर्त

तिल द्वादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि और मुहूर्तHow to perform Til Dwadashi Puja at home: हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, और इसी महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को 'तिल द्वादशी' या 'षटतिला द्वादशी' के रूप में मनाया जाता है। यह पावन पर्व पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसे कूर्म द्वादशी भी कहते हैं।
