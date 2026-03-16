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Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 16 मार्च 2026 (12:50 IST)

मीन राशि में बना त्रिग्रही योग: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, 2 राशियों को रहना होगा सावधान

Meen rashi mein trigrahi yog
Three Planet Conjunction in Pisces: मीन राशि में इस समय सूर्य, शनि और शुक्र ग्रह की युति बनी है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ त्रिग्रही योग है, क्योंकि इसमें तीन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों वाले ग्रह एक साथ हैं। मीन में शुक्र उच्च के होकर सुख-सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं लेकिन शनि वैराग्य और अनुशासन के साथ दंड का चक्र भी चला रहे हैं। सूर्य का शनि के साथ टकराव मान-सम्मान में उतार-चढ़ाव या पिता के साथ वैचारिक मतभेद को जन्म दे रहा है। हालांकि ऐसे में 3 राशियों को मिलेगा लाभ। 
 

4 राशियों को होगा त्रिग्रही योग से लाभ:

1. वृषभ राशि (Taurus)
भाव: आपके लिए यह युति ग्यारहवें भाव (आय भाव) में बन रही है।
लाभ: आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने निवेश से अचानक धन लाभ हो सकता है।
विशेष: शुक्र आपके राशि स्वामी हैं और ग्यारहवें भाव में उच्च के होकर आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बड़े भाई-बहनों या मित्रों का सहयोग मिलेगा।
 
2. मिथुन राशि (Gemini)
भाव: यह युति आपके दसवें भाव (कर्म भाव) में हो रही है।
लाभ: करियर में बड़ी उन्नति या पदोन्नति (Promotion) के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
विशेष: शनि और सूर्य का प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में अनुशासन और अधिकार दिलाएगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र या कला (Art/Media) से जुड़े हैं, तो यह समय स्वर्ण काल जैसा हो सकता है।
 
3. कर्क राशि (Cancer)
यह युति आपके भाग्य भाव (नवें भाव) में बन रही है।
लाभ: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी रहेंगी।
विशेष: आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी। शुक्र की कृपा से पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
 
4. वृश्चिक राशि (Scorpio)
भाव: यह युति आपके पांचवें भाव (संतान और विद्या) में बन रही है।
लाभ: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और रचनात्मक कार्यों (Creativity) में नाम कमाएंगे।
विशेष: अचानक धन लाभ (जैसे शेयर बाजार या लॉटरी) की संभावना बनती है। छात्रों के लिए एकाग्रता बढ़ेगी, हालांकि शनि के कारण मेहनत अधिक करनी होगी।
 

2  राशियां रहें सतर्क:

1. मीन राशि: चूंकि यह योग आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में बन रहा है, इसलिए आपको मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ सकता है। एक तरफ सुख की चाह (शुक्र) होगी और दूसरी तरफ भारी जिम्मेदारी (शनि)। सेहत का ख्याल रखें।
 
2. कन्या राशि: आपके सप्तम भाव (साझेदारी) में यह युति है, जिससे व्यापार में तो लाभ होगा लेकिन जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
उपाय: इस युति के शुभ फलों को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की उपासना करें और शुक्रवार को सफेद वस्तुओं का दान करें।
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