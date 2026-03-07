Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मार्च, 2026) दैनिक राशिफल: 08 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

करियर: रंगपंचमी के उत्साह में काम थोड़ा पीछे रह सकता है।

लव: पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती रिश्तों में नई ताजगी लाएगी।

धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें।

स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, बस आंखों को रंगों से बचाएं।

2. वृष (Taurus)

करियर: कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन टीम के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा।

लव: अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखें।

धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट हो सकती है, आराम करें।

उपाय: गाय के दूध से बनी मिठाई का दान करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का मौका मिल सकता है।

लव: रोमांटिक जीवन में समर्पण की भावना बढ़ेगी।

धन: वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, निवेश से पहले सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लापरवाही से बचें।

उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और घर में दीप जलाएं।

4. कर्क (Cancer)

करियर: आज के दिन आपके अच्छे कामों की सराहना हो सकती है।

लव: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें, शांत रहें।

5. सिंह (Leo)

करियर: आपकी मेहनत से नौकरी में पहचान मिल सकती है।

लव: रिश्ते में नयापन आएगा, प्रेम बढ़ेगा।

धन: आज आपको किसी बड़े वित्तीय लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम करें।

उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और लाल फूल चढ़ाएं।

6. कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर किसी समस्या का समाधान निकल सकता है।

लव: रिश्ते में अनुकूलता आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएं।

धन: धन संबंधी मामलों में समझदारी से काम करें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा।

उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें और तांबे की वस्तु दान करें।

7. तुला (Libra)

करियर: कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है।

लव: रोमांटिक जीवन में संतुलन बनाए रखें, कुछ नया करने की कोशिश करें।

धन: किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान रखें कि अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें।

उपाय: गुलाब के फूल चढ़ाएं और सुंदर वस्त्र पहनें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपके कार्य को सराहा जाएगा, उच्च अधिकारियों से तारीफ मिलेगी।

लव: पार्टनर से रिश्ते को लेकर गहरे विचार करें।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, मगर निवेश में सतर्क रहें।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग करें।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: इस समय करियर में स्थिरता आएगी, उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। बच्चों के साथ मस्ती करेंगे।

धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, पुराने कर्जों से राहत मिलेगी।

स्वास्थ्य: अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे।

उपाय: केले का दान करें और सूरजमुखी के फूलों की पूजा करें।

10. मकर (Capricorn)

करियर: आज किसी नई दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा।

लव: रिश्ते में अनुकूलता रहेगी, एक-दूसरे का समर्थन करें।

धन: आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें, कोई बड़ी निवेश योजना न बनाएं।

स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखें।

उपाय: पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसका पूजन करें।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, सतर्क रहें।

लव: रिश्ते में सामंजस्य होगा, प्रियजनों से बातचीत करके रिश्ते को मजबूत करें।

धन: पैसों का लेन-देन सावधानी से करें, किसी को उधार न दें।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, योगाभ्यास करें।

उपाय: सफेद चीनी का दान करें और शिव मंदिर में दीपक जलाएं।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा।

लव: रिश्ते में मधुरता रहेगी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय है।

धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है, आराम करें।