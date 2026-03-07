रविवार, 8 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Daily horoscope for Rangpanchami
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (08 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 08 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

रंगपंचमी का दैनिक राशिफल

1. मेष (Aries)

 
करियर: रंगपंचमी के उत्साह में काम थोड़ा पीछे रह सकता है।
लव: पार्टनर के साथ रंगों की मस्ती रिश्तों में नई ताजगी लाएगी।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन पैसों के मामले में जल्दबाजी से बचें।
स्वास्थ्य: स्फूर्ति महसूस करेंगे, बस आंखों को रंगों से बचाएं।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और तांबे के बर्तन का दान करें।ALSO READ: Tips for Rang Panchami: रंगपंचमी पर इन 5 तरीकों से रखें खुद को सुरक्षित
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन टीम के साथ मिलकर काम करना जरूरी होगा।
लव: अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बनाए रखें।
धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक थकावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय: गाय के दूध से बनी मिठाई का दान करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज किसी नई परियोजना पर काम करने का मौका मिल सकता है।
लव: रोमांटिक जीवन में समर्पण की भावना बढ़ेगी।
धन: वित्तीय मामलों में सतर्क रहें, निवेश से पहले सोच-समझ कर कदम बढ़ाएं।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकता है, लापरवाही से बचें।
उपाय: सफेद वस्त्र पहनें और घर में दीप जलाएं।
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज के दिन आपके अच्छे कामों की सराहना हो सकती है।
लव: रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें, शांत रहें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें और गरीबों को भोजन दान करें।ALSO READ: Rangpanchami 2026: रंगपंचमी कैसे मनाएं, जानिए 5 खास बातें
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आपकी मेहनत से नौकरी में पहचान मिल सकती है।
लव: रिश्ते में नयापन आएगा, प्रेम बढ़ेगा।
धन: आज आपको किसी बड़े वित्तीय लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम करें।
उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और लाल फूल चढ़ाएं।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर किसी समस्या का समाधान निकल सकता है।
लव: रिश्ते में अनुकूलता आएगी, पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: धन संबंधी मामलों में समझदारी से काम करें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में सुधार होगा, तनाव कम होगा।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें और तांबे की वस्तु दान करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है।
लव: रोमांटिक जीवन में संतुलन बनाए रखें, कुछ नया करने की कोशिश करें।
धन: किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान रखें कि अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें।
उपाय: गुलाब के फूल चढ़ाएं और सुंदर वस्त्र पहनें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आपके कार्य को सराहा जाएगा, उच्च अधिकारियों से तारीफ मिलेगी।
लव: पार्टनर से रिश्ते को लेकर गहरे विचार करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है, मगर निवेश में सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखें, योग करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूरी रंग का गुलाल चढ़ाएं।ALSO READ: Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: इस समय करियर में स्थिरता आएगी, उन्नति के अवसर मिल सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। बच्चों के साथ मस्ती करेंगे।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, पुराने कर्जों से राहत मिलेगी।
स्वास्थ्य: अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे।
उपाय: केले का दान करें और सूरजमुखी के फूलों की पूजा करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज किसी नई दिशा में काम करने का अवसर मिलेगा।
लव: रिश्ते में अनुकूलता रहेगी, एक-दूसरे का समर्थन करें।
धन: आर्थिक मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें, कोई बड़ी निवेश योजना न बनाएं।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और उसका पूजन करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: आज कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, सतर्क रहें।
लव: रिश्ते में सामंजस्य होगा, प्रियजनों से बातचीत करके रिश्ते को मजबूत करें।
धन: पैसों का लेन-देन सावधानी से करें, किसी को उधार न दें।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, योगाभ्यास करें।
उपाय: सफेद चीनी का दान करें और शिव मंदिर में दीपक जलाएं।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको सहकर्मियों से अच्छा सहयोग मिलेगा।
लव: रिश्ते में मधुरता रहेगी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का समय है।
धन: पुराने निवेश से लाभ हो सकता है, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी गिरावट हो सकती है, आराम करें।
उपाय: बृहस्पति देव की पूजा करें और पीले रंग के वस्त्र पहनें।ALSO READ: Malavya Rajyog 2026: अगले 28 दिन इन 4 राशियों पर होगी पैसों की बारिश, क्या आपकी किस्मत भी चमकने वाली है?
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथा

Rang Panchami 2026: रंगपंचमी का महत्व और कथाImportance of Rang Panchami: रंगपंचमी का त्योहार होली के ठीक पांच दिन बाद मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, विशेषकर इंदौर और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार न केवल हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, बल्कि यह भारतीय समाज की विविधता और एकता का प्रतीक भी है।

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएं

Happy Holi Wishes 2026: रंगों के त्योहार होली पर अपनों को भेजें ये 10 सबसे मंगलकारी शुभकामनाएंHoli Messages 2026: होली का त्योहार रंगों और खुशियों से भरा होता है। इस खास अवसर पर इन शुभकामनाओं को आप अपने परिवार, दोस्तों और अपनों को भेज सकते हैं ताकि उनका होली का त्योहार और भी खास बन जाए। तो देर किस बात की यहां पढ़ें और अपने खास को भेजें ये होली-धुलेंड़ी के शुभकामना मैसेजेस...

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचर

क्या भारत को भी युद्ध में धकेलेगा खग्रास चंद्र ग्रहण, क्या कहते हैं ग्रह गोचरखग्रास चंद्र ग्रहण और ग्रह गोचर से जुड़े संकेतों पर चर्चा तेज है। क्या इसका असर भारत पर भी युद्ध जैसे हालात बना सकता है? जानिए ज्योतिषीय विश्लेषण और संभावित संकेत।

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजय

होलिका दहन: शाप, वरदान और अनन्य भक्ति की विजयHolika Dahan: होलिका दहन केवल बाहरी अग्नि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अपने हृदय की बुराइयों, अहंकार और काम-क्रोध को जलाकर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संकल्प है। प्रह्लाद महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि असली सुरक्षा किसी बाहरी वरदान में नहीं, बल्कि भगवान के निरंतर चिंतन में है...

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"

और भी वीडियो देखें

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

08 March Birthday: आपको 8 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!08 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 08 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 8 मार्च 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय08 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 08 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तक

Horoscope for the week: नए हफ्ते का साप्ताहिक राशिफल, जानें 9 से 15 मार्च 2026 तकyour zodiac sign from March 9th to March 15th: हर व्यक्ति का जीवन ग्रहों की चाल के अनुसार प्रभावित होता है और इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमें इस सप्ताह कौन सी नई चुनौतियों का सामना करना होगा और किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। यह राशिफल आपके करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा

ग्रहों के बदलाव से 19 मार्च के बाद 5 राशियों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा19 मार्च 2026 को गुरुवार से हिन्दू नववर्ष 2083 प्रारंभ होगा। इस वर्ष का राजा गुरु और मंत्री मंगल रहेगा। गुरु ज्ञान और मंगल साहस का प्रतीक है। जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति अच्‍छी रहेगी वही पूरे वर्ष में अच्छा जीवन जी पाएगा और वह सबकुछ कर पाएगा जोकि उसने सोच के रखा है। इस उथल-पुथल भरे वर्ष में उन 5 राशियों को सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है जो गुरु और मंगल को स्ट्रांग पोजिशन में देख रहे हैं।

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधि

Rang Panchami 2026: किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से मिलती है कृपा? जानिए पूजा विधिRang Panchami 2026 पर जानिए किस देवता को कौन-सा रंग चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और कैसे करें सही पूजा विधि से रंग अर्पण।"
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com