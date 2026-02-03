Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 फरवरी, 2026) निक राशिफल: 04 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today Horoscope Rashifal 04 February 2026 : करियर: करियर में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सहकर्मियों से समर्थन मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा।

धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग।

स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।

वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी।

लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।

धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: संचार और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।

धन: अचानक खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।

उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा।

लव: भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: निवेश से लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे।

लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: धन की बचत करें।

स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: कारोबार में साझेदारी से लाभ होगा।

लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।

धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।

उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आज नौकरीपेशा हेतु कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है।

लव: पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमी से बचें।

धन: कारोबार से धन लाभ के योग बन रहे हैं।

स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप यदि हैं, तो सेहत पर ध्यान दें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: विद्यार्थी वर्ग में यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।

लव: प्रेम जीवन में खुशी मिलेगी।

धन: कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

लव: पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी।

धन: आज कारोबार चल निकलने से अच्छे धन संचय के योग हैं।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरी तथा कारोबार से जुड़ी नई योजनाएं बनेंगी, लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम जीवन के संबंध मजबूत होंगे।

धन: आज रुपया अधिक खर्च हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहतमंद बने रहने हेतु अधिक पानी पिएं।

उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: ऑफिस से जुड़ें कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

धन: अपार धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।