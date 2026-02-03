Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 फरवरी, 2026)

मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 04 February 2026 : करियर: करियर में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सहकर्मियों से समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा।
धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग।
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।
वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी।
लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: संचार और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: अचानक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन की बचत करें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: कारोबार में साझेदारी से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज नौकरीपेशा हेतु कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है।
लव: पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप यदि हैं, तो सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: विद्यार्थी वर्ग में यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशी मिलेगी।
धन: कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: नौकरीपेशा को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: आज कारोबार चल निकलने से अच्छे धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरी तथा कारोबार से जुड़ी नई योजनाएं बनेंगी, लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन के संबंध मजबूत होंगे।
धन: आज रुपया अधिक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहतमंद बने रहने हेतु अधिक पानी पिएं।
उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: ऑफिस से जुड़ें कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।