Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 फरवरी, 2026)

बुधवार, 4 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 04 February 2026 : करियर: करियर में नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सहकर्मियों से समर्थन मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में तनाव रहेगा। 
धन: व्यापार में अप्रत्याशित लाभ के योग। 
स्वास्थ्य: आंखों का ध्यान रखें।
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: नौकरी और व्यापार में स्थिरता रहेगी।
लव: दांपत्य और प्रेम जीवन सुखद रहेगा।
धन: धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: खानपान संतुलित रखें।
उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें।
 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: संचार और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव संभव है।
धन: अचानक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: नींद की कमी से बचें।
उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं।
लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।
धन: निवेश से लाभ संभव है।
स्वास्थ्य: ऊर्जा से भरपूर रहेंगे।
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: काम में एकाग्रता बढ़ेगी, परिणाम अच्छे मिलेंगे।
लव: रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन की बचत करें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: श्री गणेश जी आज को दूर्वा चढ़ाएं।

 

तुला (Libra)

 
करियर: कारोबार में साझेदारी से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन रोमांटिक रहेगा।
धन: आय के नए स्रोत बन सकते हैं।
स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहें।
उपाय: मां लक्ष्मी का ध्यान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज नौकरीपेशा हेतु  कार्यक्षेत्र में सतर्कता जरूरी है।
लव: पारिवारिक रिश्तों में गलतफहमी से बचें।
धन: कारोबार से धन लाभ के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: उच्च रक्तचाप यदि हैं, तो सेहत पर ध्यान दें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: विद्यार्थी वर्ग में यात्रा और शिक्षा से जुड़े कार्य सफल होंगे।
लव: प्रेम जीवन में खुशी मिलेगी।
धन: कारोबार से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें।

 

मकर (Capricorn)

 
करियर: नौकरीपेशा को आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा।
लव: पारिवारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी।
धन: आज कारोबार चल निकलने से अच्छे धन संचय के योग हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नौकरी तथा कारोबार से जुड़ी नई योजनाएं बनेंगी, लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम जीवन के संबंध मजबूत होंगे।
धन: आज रुपया अधिक खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहतमंद बने रहने हेतु अधिक पानी पिएं।
उपाय: जरूरतमंदों को अन्न दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: ऑफिस से जुड़ें कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: अपार धन लाभ के योग हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों में दर्द हो सकता है।
Today 04 February 2026 horoscope in Hindi : आज 04 फरवरी 2026, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

