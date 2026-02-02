सोमवार, 2 फ़रवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 2 फ़रवरी 2026 (16:13 IST)

Budh Gochar: बुध का कुंभ राशि में गोचर 12 राशियों का क्या रहेगा हाल

अंतरिक्ष में धरती और बुध ग्रह
ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, 3 फरवरी 2026 की रात 09:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, इसलिए बुध और राहु की युति एक विशेष 'कौतुक' या 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' सोच पैदा करेगी। साथ ही, इसी दौरान सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण भी होगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का मुख्य प्रभाव दिया गया है।

12 राशियों पर प्रभाव

मेष (अति शुभ): आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के योग हैं।
वृषभ (शुभ): करियर में तरक्की मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी कूटनीति और चतुराई काम आएगी।
मिथुन (शुभ): भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे।
कर्क (सावधान): अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। गुप्त बातों को साझा करने से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें।
सिंह (मिश्रित): साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें।
कन्या (मध्यम): कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें।
तुला (शुभ): क्रिएटिविटी बढ़ेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार और शेयर बाजार से लाभ संभव है।
वृश्चिक (शुभ): सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।
धनु (शुभ): साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा।
मकर (मिश्रित): धन संचय करने में सफल रहेंगे, लेकिन परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है।
कुंभ (अति शुभ): बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं। नई योजनाएं सफल होंगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा।
मीन (सावधान): फिजूलखर्ची पर लगाम लगाएं। विदेश से जुड़े काम बनेंगे, पर मानसिक तनाव रह सकता है।

विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण

बुध-राहु युति: यह युति तकनीकी क्षेत्र (IT, AI, Digital Marketing) से जुड़े लोगों के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगी। नए और विचित्र आइडियाज आपको सफलता दिला सकते हैं।
वैकल्पिक सलाह: बुध का कुंभ में गोचर तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देता है। अंधविश्वास के बजाय तथ्यों पर भरोसा करना इस दौरान लाभकारी रहेगा।

शुभ उपाय

  1. अगर आपकी राशि पर बुध का प्रभाव नकारात्मक दिख रहा है, तो ये उपाय करें:
  2. बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
  3. "ॐ बुं बुधाय नमः" मंत्र का जाप करें।
  4. किन्नरों को कुछ उपहार या दान दें और उनका आशीर्वाद लें।
नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?

होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?When is Holi in 2026: होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया भी है। ऐसे में कब करें होलिका दहन और कब मनाएं रंगवाली होली यानी धुलेंडी? चलिए जानते हैं विस्तार से एकदम सटीक जानकारी।

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?अभी हाल ही में (जनवरी 2026 में) उत्तराखंड में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और उनसे जुड़े लगभग 48 मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके पहले राम मंदिर में एक मुस्लिम द्वारा नमाज पढ़े जाने के घटनाक्रम को भी लेकर चर्चा रही है। चलिए जानते हैं कि क्या गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित करना उचित है?

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिए

जया और विजया एकादशी में क्या है अंतर जानिएJaya Ekadashi n Vijaya Ekadashi: हर साल जया एकादशी माघ शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। जया और विजया एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत हैं। दोनों एकादशियों का पालन करने से व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान संभव होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?

होली कब है, 2, 3 या 4 मार्च 2026 को?When is Holi in 2026: होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका का दहन होता है और दूसरे दिन धुलैंडी का पर्व मनाया जाता है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि धुलैंडी पूर्णिमा तिथि में नहीं मनाते हैं। अगले दिन प्रतिपदा तिथि में यह त्योहार मनाया जाता है।

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशान

बृहस्पति का इस वर्ष 2026 में 3 राशियों में होगा गोचर, किस राशि को क्या मिलेगा, कौन होगा परेशानबृहस्पति (गुरु) का गोचर ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने तक रहते हैं। गुरु को भाग्य, संतान, धन, धर्म और ज्ञान का कारक माना जाता है। साल 2026 में गुरु का गोचर बहुत ही खास है क्योंकि वे अपनी उच्च राशि (Exalted Sign) में प्रवेश करेंगे।

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्ट

Phalgun Festivals List 2026 : हिंदू कैलेंडर का अंतिम माह, फाल्गुन मास, जानिए इसका महत्व और व्रत त्योहारों की लिस्टPhalgun month importance in Hindu calendar: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है, जो आध्यात्मिक पूर्णता, भक्ति, प्रेम और उल्लास का प्रतीक माना गया है। इस मास के समाप्त होते ही चैत्र मास से नववर्ष का आरंभ होता है, इसलिए फाल्गुन को पुराने कर्मों के समापन और नए संकल्पों की तैयारी का समय कहा जाता है।

Budh Gochar: बुध का कुंभ राशि में गोचर 12 राशियों का क्या रहेगा हाल

Budh Gochar: बुध का कुंभ राशि में गोचर 12 राशियों का क्या रहेगा हालज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, 3 फरवरी 2026 की रात 09:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, इसलिए बुध और राहु की युति एक विशेष 'कौतुक' या 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' सोच पैदा करेगी। साथ ही, इसी दौरान सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण भी होगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का मुख्य प्रभाव दिया गया है।

Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीज

Vastu Tips: क्या आपके पर्स में भी रहती है पैसों की किल्लत? आज ही रख लें ये एक छोटी सी चीजmoney remedies : क्या आपके पर्स में हमेशा पैसों की किल्लत रहती है? क्या आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों आपके वित्तीय मामले हमेशा उलझे रहते हैं? वास्तु शास्त्र के अनुसार, कुछ छोटी सी चीजों का ध्यान रखने से आपके पर्स में पैसों का आना-जाना बढ़ सकता है।

Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव

Lunar Occultation: माघ तारा ग्रहण, क्या होगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव2 फरवरी 2026 को चंद्रमा द्वारा 'रेगुलस' (मघा नक्षत्र के तारे) के ऑकल्टेशन और फाल्गुन मास के आरंभ का सभी 12 राशियों पर मिला-जुला प्रभाव पड़ेगा। चूंकि चंद्रमा कर्क से सिंह राशि में जा रहा है, इसलिए मानसिक और सामाजिक स्तर पर बदलाव महसूस होंगे। यहाँ आपकी राशि के अनुसार शुभ और अशुभ प्रभाव दिए गए हैं।
