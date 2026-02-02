Budh Gochar: बुध का कुंभ राशि में गोचर 12 राशियों का क्या रहेगा हाल

ज्योतिष के अनुसार बुध ग्रह, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, 3 फरवरी 2026 की रात 09:38 बजे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चूंकि कुंभ राशि में पहले से ही राहु विराजमान हैं, इसलिए बुध और राहु की युति एक विशेष 'कौतुक' या 'आउट-ऑफ-द-बॉक्स' सोच पैदा करेगी। साथ ही, इसी दौरान सूर्य और शुक्र के साथ मिलकर 'चतुर्ग्रही योग' का निर्माण भी होगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का मुख्य प्रभाव दिया गया है।

12 राशियों पर प्रभाव

मेष (अति शुभ): आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने निवेश से अचानक धन लाभ के योग हैं।

वृषभ (शुभ): करियर में तरक्की मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी कूटनीति और चतुराई काम आएगी।

मिथुन (शुभ): भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा या उच्च शिक्षा के प्रयास सफल होंगे।

कर्क (सावधान): अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। गुप्त बातों को साझा करने से बचें, वाणी पर नियंत्रण रखें।

सिंह (मिश्रित): साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें।

कन्या (मध्यम): कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें।

तुला (शुभ): क्रिएटिविटी बढ़ेगी। संतान की ओर से शुभ समाचार और शेयर बाजार से लाभ संभव है।

वृश्चिक (शुभ): सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

धनु (शुभ): साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटे भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा।

मकर (मिश्रित): धन संचय करने में सफल रहेंगे, लेकिन परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है।

कुंभ (अति शुभ): बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं। नई योजनाएं सफल होंगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा।

विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण बुध-राहु युति: यह युति तकनीकी क्षेत्र (IT, AI, Digital Marketing) से जुड़े लोगों के लिए बहुत क्रांतिकारी साबित होगी। नए और विचित्र आइडियाज आपको सफलता दिला सकते हैं।

वैकल्पिक सलाह: बुध का कुंभ में गोचर तर्क और विज्ञान को बढ़ावा देता है। अंधविश्वास के बजाय तथ्यों पर भरोसा करना इस दौरान लाभकारी रहेगा।