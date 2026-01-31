शनिवार, 31 जनवरी 2026
Written By Author पं. प्रेमकुमार शर्मा

Weekly Horoscope February 2026: साप्ताहिक राशिफल 02 फरवरी से 08 फरवरी 2026: जानें इस सप्ताह के ग्रहों का असर

साप्ताहिक राशिफल के साथ 12 राशियों की फोटो
Weekly Horoscope in Hindi: आपके जीवन में प्रत्येक सप्ताह नई चुनौतियां और अवसर लेकर आता है। साप्ताहिक राशिफल आपको आगामी सप्ताह के लिए जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। यदि आप अपने करियर, स्वास्थ्य, प्रेम, या परिवार के बारे में चिंतित हैं, तो यह राशिफल आपको सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। जानिए, इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं, ताकि आप अपने निर्णय सही और आत्मविश्वास के साथ ले सकें।ALSO READ: फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योग
 
साप्ताहिक राशिफल (02 फरवरी से 08 फरवरी 2026)
 

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

साथ काम करने वालों के लिए सहयोग भरा माहौल बनाना आपकी पहचान को बेहतर करेगा और पूरे सप्ताह धीरे-धीरे आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपकी छिपी हुई खूबियां अचानक सामने आ सकती हैं, जिससे आप परिवार को एक जरूरी समय में सही दिशा दे पाएंगे। अचानक धन लाभ से लंबे समय से अटका काम आसानी से पूरा हो सकता है। रात के समय बिताए गए प्यार भरे पल भावनात्मक सुकून देंगे और नजदीकी बढ़ेगी। पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम से शरीर की ताकत बढ़ेगी। इस समय की गई यात्रा थोड़ी थकान भरी लग सकती है, इसलिए पहले से मन तैयार रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े संकेत अच्छे हैं, खासकर भविष्य में लाभ देने वाले प्रोजेक्ट। बिना जांची-पड़ताली बातों पर भरोसा न करें, वरना उलझन हो सकती है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: ग्रीन
 

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

इस सप्ताह कामकाज में आपकी नेतृत्व क्षमता साफ दिखेगी और कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। घर का माहौल आपके प्रयासों से खुशनुमा रहेगा। नए बिजनेस से जुड़े विचार या साझेदारी से लाभ के संकेत हैं, अचानक मिलने वाले मौके पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में भावनात्मक सहारा जरूरी रहेगा, खासकर यदि हाल में दूरी महसूस हुई हो। धीरे-धीरे अपनाई गई अच्छी आदतें सेहत में सुधार लाएंगी। लंबे समय से सोची गई छुट्टी अब संभव लगती है। व्यावसायिक प्रॉपर्टी से फायदा हो सकता है, लेकिन गोपनीयता रखें। नकारात्मक सोच से दूरी बनाएं क्योंकि इससे काम पर असर पड़ सकता है। पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना जरूरी रहेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ब्लू
 

मिथुन (21 मई–21 जून)

काम से जुड़े नए विचारों को शुरुआत में समर्थन न मिले, लेकिन सही तरीके से समझाने पर बात बन सकती है। घर में आपका सकारात्मक व्यवहार बड़ों के साथ संबंध बेहतर करेगा। किसी जरूरी काम के पूरा होने से अच्छा धन लाभ हो सकता है। खुलकर और सच्चाई से बात करने से रिश्ते में संतुलन आएगा। नियमित दिनचर्या से सेहत और ऊर्जा बेहतर होगी। छोटी यात्रा मन को तरोताजा करेगी। दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार अच्छा लग सकता है, लेकिन पूरी जानकारी लेना जरूरी है। पढ़ाई में ढील न दें। बातचीत में साफ-साफ बोलें ताकि गलतफहमी न हो।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: मैरून
 

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

लंबे समय से सोचा गया कोई व्यापारिक काम अब आगे बढ़ सकता है। घर के मामलों में धैर्य रखना जरूरी होगा, क्योंकि कठोर बातें माहौल बिगाड़ सकती हैं। पैसों की सही योजना आपको नुकसान से बचाएगी। रिश्ते में भावनाओं को समझने से अपनापन बढ़ेगा। सही बैठने की आदत से आत्मविश्वास और सेहत दोनों सुधरेंगे। घूमने जाना अच्छा अनुभव देगा। प्रॉपर्टी में अभी सोच-समझकर कदम उठाएं। पढ़ाई में नई सोच से फायदा होगा और मेहनत रंग लाएगी।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: सैफ्रन
 

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

काम से जुड़ा कोई नया अवसर मिल सकता है जहाँ लोगों को महत्व दिया जाता हो। एक आकर्षक बिजनेस प्रस्ताव से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसी खास व्यक्ति से तुरंत जुड़ाव महसूस हो सकता है। शांत माहौल में बिताया गया समय थकान दूर करेगा। परिवार की जिम्मेदारियों और अपने लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखें। घूमने की बुकिंग पक्की होने से उत्साह बढ़ेगा। प्रॉपर्टी बेचते समय सही सलाह लें। आपका आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित करेगा। पढ़ाई में लगातार प्रयास से अच्छे नतीजे मिलेंगे।ALSO READ: होलिका दहन पर भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, कब मनाएं होली और धुलंडी?
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: क्रीम
 

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

ईमानदारी और रिश्तों को महत्व देने की आदत से काम की जगह पर भरोसा बढ़ेगा। घर की जिम्मेदारियों में सहयोग देने से आपसी नजदीकी बनी रहेगी। व्यापारिक प्रॉपर्टी में निवेश फायदेमंद हो सकता है। समान सोच वाले व्यक्ति से मुलाकात संभव है। अनुशासित दिनचर्या से फिटनेस सुधरेगी। यात्रा योजनाओं में बदलाव आ सकता है। फार्म हाउस खरीदना आगे चलकर लाभ देगा। सामाजिक व्यस्तता में संतुलन रखें। पढ़ाई में लगन से अच्छा प्रदर्शन होगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: रेड
 

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

घर की स्थिति को शांति और समझदारी से संभालने का मौका मिलेगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने से अच्छी बचत होगी। प्रेम में खुलकर स्नेह जताने से खुशी मिलेगी। काम के बीच छोटे आराम से ऊर्जा बनी रहेगी। कुछ लोग आपके प्रयासों को न समझें तो धैर्य रखें। विदेश यात्रा की योजना बन सकती है। निजी तौर पर प्रॉपर्टी बेचने से खर्च कम होंगे। सामाजिक कार्यक्रमों और निजी समय में संतुलन रखें। पढ़ाई में धीरे-धीरे सुधार होगा।
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पिंक
 

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

अनुभवी लोगों की सलाह से कामकाज की दिशा बेहतर होगी। घर से जुड़े बदलावों में सबकी राय लेना जरूरी रहेगा। निवेश के लिए सही समय का इंतजार करना समझदारी होगी। साथी की भावनाओं पर ध्यान देने से रिश्ता मजबूत होगा। पुरानी बीमारी में राहत मिल सकती है। घूमने की योजना पर घर में मतभेद हो सकते हैं, समझौता करें। ज्यादा प्रॉपर्टी लेनदेन से बचें। समय पर कदम उठाने से आपकी छवि बनी रहेगी। पढ़ाई में ध्यान से सुधार होगा।
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: स्काई ब्लू
 

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

किसी प्रसिद्ध जगह से अच्छा काम मिलने का योग है। परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा। पैसों का सही उपयोग करने से लाभ होगा। साथी की भावनाओं को समझने से गलतफहमी नहीं होगी। संतुलित खानपान से शरीर स्वस्थ रहेगा। गांव या प्रकृति के पास घूमना सुकून देगा। व्यावसायिक लोन सोच-समझकर लें। नकारात्मक लोगों से दूरी रखें। पढ़ाई में समझ तेज होगी।
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: ग्रे
 

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

तेज दिमाग और समझदारी से काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। घर की सजावट से जुड़े फैसलों में सबको शामिल करें। खर्चों में बदलाव से पैसों की स्थिति संभलेगी। रिश्ते में समझदारी से भरोसा बढ़ेगा। नियमित दिनचर्या से ऊर्जा बनी रहेगी। धार्मिक यात्रा मन को शांति देगी, लेकिन इंतजार करना पड़ सकता है। पुरानी प्रॉपर्टी में कानूनी सतर्कता रखें। गलत लोगों से सावधान रहें। पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: येलो
 

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

युवा लोगों के लिए नई नौकरी के मौके मिल सकते हैं, खासकर तकनीकी क्षेत्रों में। घर में किसी की सफलता का जश्न माहौल को खुशनुमा बनाएगा। सही निवेश पर ध्यान देने से पैसों की समझ बढ़ेगी। प्रेम जीवन में धैर्य रखना जरूरी होगा। मानसिक मजबूती से सेहत बेहतर रहेगी। यात्रा टल सकती है, इसलिए लचीला रवैया रखें। घर से जुड़ी प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। आपके नए विचार लोगों को पसंद आएंगे। पढ़ाई में निरंतर प्रयास से लक्ष्य पास होंगे।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: गोल्डन
 

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

काम की बड़ी जिम्मेदारी मिलने से अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिलेगा। घर में सख्ती छोड़कर नरमी अपनाने से रिश्ते सुधरेंगे। बहुत लुभावने निवेश प्रस्तावों से सावधान रहें। साथी से खुलकर बात करने से मन हल्का होगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्या में सुधार होगा। यात्रा में देरी संभव है, पहले से तैयारी रखें। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसलों पर दोबारा सोचें। कानूनी मामलों में अनुकूल संकेत हैं। पढ़ाई में उत्साह के साथ शानदार प्रगति होगी।ALSO READ: धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र-बुध की युति, 6 राशियों पर होगी धन की वर्षा
शुभ अंक: 11
शुभ रंग: सैफ्रन
