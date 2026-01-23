शुक्रवार, 23 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (14:08 IST)

श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंद

बुध ग्रह के साथ श्रवण नक्षत्र और कैप्शन में श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग
Shravana Nakshatra 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुद्धि के देवता बुध और मान-सम्मान के कारक सूर्य एक ही राशि में युति करते हैं, तो 'बुधादित्य योग' का निर्माण होता है। वर्तमान में श्रवण नक्षत्र (जो चंद्रमा का नक्षत्र है) में इस योग का बनना अत्यंत शुभ माना जा रहा है। श्रवण नक्षत्र ज्ञान, सुनने की शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यहाँ बुध और सूर्य की जुगलबंदी इन 3 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।
 
1. मेष राशि: तरक्की और वैभव का नया दौर
2. वृषभ राशि: किस्मत का साथ और धन की वर्षा
3. सिंह राशि: मान-सम्मान और नेतृत्व का उदय
4. धनु राशि: नए संकल्पों और विदेश यात्रा का योग
5. मकर राशि: कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता
 

1. मेष राशि: तरक्की और वैभव का नया दौर

मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी सुनहरे सपने के सच होने जैसा है। ज्योतिषाचार्यों की मानें तो आपकी आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में जबरदस्त उछाल आएगा। अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो दफ्तर में आपकी मेहनत रंग लाएगी और प्रमोशन के साथ नई जिम्मेदारियों का तोहफा मिल सकता है। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि निवेश से मोटा मुनाफा होने के संकेत हैं। व्यापार विस्तार के लिए आपको बड़े प्रभावशाली लोगों का साथ मिलेगा, जिससे आपका काम नई ऊंचाइयों को छुएगा।
 

2. वृषभ राशि: किस्मत का साथ और धन की वर्षा

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह योग शिक्षा, करियर और व्यापार में सफलता की नई कहानी लिखेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय वरदान की तरह है; प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता कदम चूमेगी, जिससे सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। यदि आप साझेदारी (Partnership) में व्यापार कर रहे हैं, विशेषकर कपड़ा, आभूषण या फर्नीचर के काम में, तो मुनाफा आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझेंगे और पैतृक संपत्ति से भी अचानक धन लाभ होने के प्रबल योग हैं।
 

3. सिंह राशि: मान-सम्मान और नेतृत्व का उदय

सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए यह योग आपके लिए अत्यंत प्रभावशाली रहेगा। समाज में आपका कद बढ़ेगा और आपकी लोकप्रियता चारों ओर फैलेगी। धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे और आपकी पुरानी योजनाएं अब धरातल पर सफल होती दिखेंगी। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप क्वालिटी की जमकर तारीफ होगी और बॉस आपके फैसलों पर भरोसा जताएंगे। इसके साथ ही, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, जिससे आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे।
 

4. धनु राशि: नए संकल्पों और विदेश यात्रा का योग

धनु राशि के जातकों के लिए बुधादित्य योग खुशियों की नई शुरुआत लेकर आया है। जो लोग अपना स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह 'गोल्डन पीरियड' है। विदेश से जुड़े कार्यों में आपको अप्रत्याशित लाभ हो सकता है और यात्रा के योग भी बन रहे हैं। अचानक आने वाले धन से आपके वे काम दोबारा शुरू हो जाएंगे जो पैसों की कमी की वजह से रुके हुए थे। घर-परिवार में सामंजस्य रहेगा और जल्द ही किसी मांगलिक उत्सव की शहनाइयां गूंज सकती हैं।
 

5. मकर राशि: कर्ज से मुक्ति और आर्थिक स्थिरता

मकर राशि वालों के लिए यह योग करियर और फाइनेंस के मोर्चे पर बड़ी राहत लेकर आ रहा है। आपकी आय के स्रोतों में इजाफा होगा, जिससे न केवल आर्थिक स्थिरता आएगी बल्कि आप अपना पुराना कर्ज चुकाने में भी सफल रहेंगे। नौकरी में बदलाव या पदोन्नति की इच्छा रखने वालों की मुराद पूरी हो सकती है। व्यापार में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा और किसी कानूनी उलझन से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। कुल मिलाकर, मानसिक शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा।
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि साधना के 8 वो गुप्त रहस्य, जिन्हें आज भी छिपाकर रखते हैं साधक

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रि साधना के 8 वो गुप्त रहस्य, जिन्हें आज भी छिपाकर रखते हैं साधकGupt Navratri 2026: 19 जनवरी 2026 सोमवार से माघ मास की गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। वर्ष में चार बार आती है नवरा‍त्रि- माघ, चैत्र, आषाढ और अश्विन माह। चैत्र माह की नवरात्रि को बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। बाकी बची दो आषाढ़ और पौष-माघ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं।

Mauni amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर क्या न करें? जानिए 5 जरूरी सावधानियां

Mauni amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर क्या न करें? जानिए 5 जरूरी सावधानियांMauni Amavasya 2026: माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। इस दिन नदी में स्नान करके दान करने का खासा महत्व मानाया गया है। इस दौरान प्रयागराज में माघ मेला लगाया हुआ है। मौनी अवास्या का स्नान दान कार्य 19 जनवरी 2026 रविवार के दिन रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन वैसे तो कई नियम और सावधानियां या कहें कि वर्जित कार्य बताएं गए हैं लेकिन यहां पर जानिए सबसे जरूरी 5 सावधानियां।

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभ

Rath Saptami 2026: रथ सप्तमी का अर्थ, आरती, पूजा विधि, चालीसा और लाभAchala Saptami 2026: माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रथ सप्तमी कहा जाता है। इसे 'अचला सप्तमी' या 'सूर्य जयंती' के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान सूर्यदेव ने अपने दिव्य रथ के साथ प्रकट होकर संपूर्ण विश्व को आलोकित किया था।

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्त

खरमास समाप्त, मांगलिक कार्य प्रारंभ, जानिए विवाह और वाहन खरीदी के शुभ मुहूर्तVivah vahan muhurat 2026: सूर्य के धनु राशि में गोचर के साथ ही पंचांग के मुताबिक खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर 2025 से हुई थी। अब 15 जनवरी 2026 से खरमास समाप्त हो गया है और अब विवाह, व्यापार, खारीदारी आदि सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। हिंदू धर्म में खरमास के दौरान किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है. लेकिन अब सूर्य के उत्तरायण होते ही ये सभी काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे।

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधान

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधानRudra samvatsar: 2026 में बृहस्पति का गोचर सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। दूसरी ओर मंगल का मकर राशि में प्रवेश और शनि की वक्री चाल एक 'महादंगल' की ओर इशारा कर रही है। मकर से मेष राशि तक शनि के गोचर काल में न्याय का दंड चल रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 में असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा।

Jaya Ekadashi 2026:: जया (अजा) एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?

Jaya Ekadashi 2026:: जया (अजा) एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा?Jaya (Aja) Ekadashi 2026: जया (अजा) एकादशी का व्रत एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिसे भगवान विष्णु की पूजा के लिए मनाया जाता है। इस दिन उपवास रखकर और विधिपूर्वक पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। इस दिन का पालन करके व्यक्ति अपने पापों का नाश कर सकता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है।

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा ताला

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, बुद्धि और ज्ञान का खुल जाएगा तालाBasant Panchami Astrology remedies: बसंत पंचमी का पर्व विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इस दिन बुद्धि और ज्ञान पाने के लिये कई उपाय किये जाते हैं, जो लाभकारी साबित होते हैं। यदि आप भी बसंत पंचमी पर इन 5 उपायों को आजमाकर अपने और अपने बच्चों के जीवन में शुभता का संचार करके उनके ज्ञान और बुद्धि को बढ़ा सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 जनवरी, 2026)Today 23 January 2026 horoscope in Hindi : आज 23 जनवरी 2026, शुक्रवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

23 January Birthday: आपको 23 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 January Birthday: आपको 23 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
