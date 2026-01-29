फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योग

ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर के अनुसार, फरवरी 2026 का महीना कुछ खास राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। इस दौरान शनि और नेप्च्यून की युति और बृहस्पति (गुरु) की शुभ स्थिति के कारण तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उन्हें जबरदस्त धन लाभ होगा। यहाँ उन 3 राशियों का विवरण दिया गया है।

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 एक "टर्निंग पॉइंट" साबित हो सकता है।

अटके कार्य: यदि आपका कोई कानूनी मामला या जमीन-जायदाद से जुड़ा काम वर्षों से अटका था, तो वह इस महीने सुलझ जाएगा।

धन लाभ: व्यापार में नए निवेश से भारी मुनाफा होने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी अचानक लाभ मिल सकता है।

विशेष: विदेश यात्रा या विदेशी संपर्कों से धन कमाने के अवसर मिलेंगे।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति करियर और वित्त में बड़ी उछाल लाने वाली है।

अटके कार्य: नौकरी में प्रमोशन या लंबे समय से रुकी हुई सैलरी/बोनस मिलने की प्रबल संभावना है। सरकारी क्षेत्र में फंसे हुए काम पूरे होंगे।

धन लाभ: शेयर बाजार या सट्टे से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है (लेकिन सावधानी जरूरी है)। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। अचानक धनलाभ के योग भी है।

विशेष: बृहस्पति का गोचर आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप सही समय पर सही निवेश कर पाएंगे। आपकी सामाजिक छवि अच्छी रहेगी।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना 'कर्म का फल' मिलने वाला समय है। परिवार के सदस्यों पर क्रोध न करें।

अटके कार्य: जो प्रोजेक्ट्स बजट या संसाधनों की कमी के कारण रुके हुए थे, वे दोबारा शुरू होंगे। घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।

धन लाभ: डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे।

विशेष: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो आर्थिक रूप से भी लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी रोमान्टिक रहेंगे।

इन राशियों को क्या करना चाहिए?

शनिवार को दान: शनि की शुभता बनाए रखने के लिए काले तिल या तेल का दान करें।

पीले रंग का प्रयोग: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें या केसर का तिलक लगाएं ताकि गुरु का आशीर्वाद बना रहे।

सतर्कता: 2026 एक बड़े बदलाव का वर्ष है, इसलिए बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।