गुरुवार, 29 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 29 जनवरी 2026 (16:41 IST)

फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योग

सिंह, कन्या और धनुष बाण, कैप्शन में फरवरी 2026 में 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य
ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर के अनुसार, फरवरी 2026 का महीना कुछ खास राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। इस दौरान शनि और नेप्च्यून की युति और बृहस्पति (गुरु) की शुभ स्थिति के कारण तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उन्हें जबरदस्त धन लाभ होगा। यहाँ उन 3 राशियों का विवरण दिया गया है।
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2026 एक "टर्निंग पॉइंट" साबित हो सकता है।
अटके कार्य: यदि आपका कोई कानूनी मामला या जमीन-जायदाद से जुड़ा काम वर्षों से अटका था, तो वह इस महीने सुलझ जाएगा।
धन लाभ: व्यापार में नए निवेश से भारी मुनाफा होने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से भी अचानक लाभ मिल सकता है।
विशेष: विदेश यात्रा या विदेशी संपर्कों से धन कमाने के अवसर मिलेंगे।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति करियर और वित्त में बड़ी उछाल लाने वाली है।
अटके कार्य: नौकरी में प्रमोशन या लंबे समय से रुकी हुई सैलरी/बोनस मिलने की प्रबल संभावना है। सरकारी क्षेत्र में फंसे हुए काम पूरे होंगे।
धन लाभ: शेयर बाजार या सट्टे से अप्रत्याशित लाभ हो सकता है (लेकिन सावधानी जरूरी है)। आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। अचानक धनलाभ के योग भी है।
विशेष: बृहस्पति का गोचर आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे आप सही समय पर सही निवेश कर पाएंगे। आपकी सामाजिक छवि अच्छी रहेगी।
 

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना 'कर्म का फल' मिलने वाला समय है। परिवार के सदस्यों पर क्रोध न करें।
अटके कार्य: जो प्रोजेक्ट्स बजट या संसाधनों की कमी के कारण रुके हुए थे, वे दोबारा शुरू होंगे। घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है।
धन लाभ: डूबा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कर्ज से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे।
विशेष: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है जो आर्थिक रूप से भी लाभकारी रहेगा। प्रेम संबंधों को लेकर आप काफी रोमान्टिक रहेंगे।
 

इन राशियों को क्या करना चाहिए?

शनिवार को दान: शनि की शुभता बनाए रखने के लिए काले तिल या तेल का दान करें।
पीले रंग का प्रयोग: गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें या केसर का तिलक लगाएं ताकि गुरु का आशीर्वाद बना रहे।
सतर्कता: 2026 एक बड़े बदलाव का वर्ष है, इसलिए बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।
23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपायMagh Purnima 2026: वर्ष 2026 में 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जा रही है। माघ माह में गंगा जैसी नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक आराधना करना, विशेषकर माघ पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर, आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है।

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्कीWork from home vastu tips: आजकल अधिकतर लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत दिशा में बैठकर काम करना आपकी तरक्की को रोक सकता है? अगर आप भी करियर में 'स्टक' महसूस कर रहे हैं, तो अपनी कुर्सी की दिशा आज ही बदलें।

माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथाMagh Purnima Rituals: माघ माह में विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन उपवास या व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धार्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका है। इस दौरान किए गए स्नान से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
