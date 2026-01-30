Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 31 जनवरी 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

ज आपका दिन मंगलमय हो!
आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।
31 जनवरी 2026, शनिवार का विस्तृत पंचांग और शुभ मुहूर्त नीचे दिया गया है।
आज माघ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो पूर्णिमा से एक दिन पूर्व का विशेष दिन है।
आज का पंचांग (31 जनवरी 2026)
तिथि: चतुर्दशी (प्रातः 07:27 तक), उसके बाद पूर्णिमा प्रारंभ।
पक्ष: शुक्ल पक्ष
मास: माघ
वार: शनिवार
नक्षत्र: पुनर्वसु (रात्रि 01:36, 1 फरवरी तक), उसके बाद पुष्य नक्षत्र।
योग: विषकुम्भ (सायं 06:01 तक), उसके बाद प्रीति योग।
करण: तैतिल (प्रातः 07:27 तक), फिर गर।
चंद्र राशि: मिथुन (सायं 07:44 तक), उसके बाद कर्क राशि।
शुभ और अशुभ मुहूर्त
शुभ समय (Auspicious Timings)
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:12 से 12:56 तक (शुभ कार्यों के लिए उत्तम)
ब्रह्म मुहूर्त: प्रातः 05:24 से 06:17 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:26 से 03:09 तक
रवि योग: रात्रि 01:36 (1 फरवरी) से सुबह 07:09 तक
अशुभ समय (Avoid for New Tasks)
राहुकाल: सुबह 09:51 से 11:13 तक (इस समय नए कार्य टालें)
यमगण्ड: दोपहर 01:56 से 03:17 तक
गुलिक काल: प्रातः 07:09 से 08:30 तक