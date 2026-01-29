गुरुवार, 29 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. Magh Purnima Remedies for Prosperity and Peace
Written By WD Feature Desk

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपाय

maghi purnima 2026
Magh Month 2026: हिंदू संस्कृति में माघ माह को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे माह में कुछ उपाय करने से समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा माघ अमावस्या के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान, श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से लेकर शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने तक, माघ माह आध्यात्मिक विकास के अनेक अवसर प्रदान करता है। इस साल माघ मास की पूर्णिमा 2026 में 1 फरवरी, दिन रविवार को है।ALSO READ: माघ पूर्णिमा: व्रत, विधि, महत्व और अचूक उपाय
 
  1. माघ स्नान
  2. व्रत और उपवास (Vrat and Upvasa)
  3. दान और पुण्य कार्य (Daan and Punya Karya):
  4. शिव पूजा (Shiv Pooja)
  5. गायत्री मंत्र का जाप (Gayatri Mantra Chanting)
  6. नदी में तर्पण (Tarpan in River)
  7. वृक्षारोपण (Tree Plantation)
 

आइए यहां जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन करने योग्य प्रमुख उपाय:

 

1. माघ स्नान

- माघ मास में विशेष रूप से गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दौरान किए गए स्नान से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 

2. व्रत और उपवास (Vrat and Upvas)

- माघ माह में विशेष रूप से माघ पूर्णिमा और माघ अमावस्या के दिन उपवास (व्रत) रखना शुभ माना जाता है। यह धार्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका है।
 

3. दान और पुण्य कार्य (Daan and Punya Karya)

- इस महीने जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, जिससे व्यक्तियों के समग्र कल्याण और सुख में वृद्धि होती है। माघ मास के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और अन्य जरूरी चीजें दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। 
 

4. शिव पूजा (Shiv Pooja)

- माघ माह में विशेष रूप से शिव पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र, जल और दूध चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद मिलता है।ALSO READ: Magha mah ke upay: पुण्य का पर्व: माघ मास 2026 में ऐसे संवारें अपना भाग्य
 

5. गायत्री मंत्र का जाप (Gayatri Mantra Chanting)

- माघ महीने में गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धि मिलती है। यह उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।
 

6. नदी में तर्पण (Tarpan in River)

- माघ मास में पितरों को तर्पण देने का विशेष महत्व है। यह उपाय परिवार की समृद्धि और सुख-शांति के लिए लाभकारी माना जाता है।
 

7. वृक्षारोपण (Tree Plantation)

- माघ मास में वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को लाभ मिलता है और साथ ही व्यक्ति को भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। खासकर पूर्णिमा के दिन भी पेड़-पौधे लगाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 
 
इन उपायों का पालन करके व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य, धन और समग्र खुशहाली का अनुभव कर सकता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपाय

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपायMagh Purnima 2026: वर्ष 2026 में 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जा रही है। माघ माह में गंगा जैसी नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक आराधना करना, विशेषकर माघ पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर, आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है।

फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योग

फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योगज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर के अनुसार, फरवरी 2026 का महीना कुछ खास राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। इस दौरान शनि और नेप्च्यून की युति और बृहस्पति (गुरु) की शुभ स्थिति के कारण तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उन्हें जबरदस्त धन लाभ होगा। यहाँ उन 3 राशियों का विवरण दिया गया है।

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।

Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्की

Work From Home: घर में इस दिशा में बैठकर करेंगे काम, तो करियर में मिलेगी दोगुनी तरक्कीWork from home vastu tips: आजकल अधिकतर लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलत दिशा में बैठकर काम करना आपकी तरक्की को रोक सकता है? अगर आप भी करियर में 'स्टक' महसूस कर रहे हैं, तो अपनी कुर्सी की दिशा आज ही बदलें।

माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा

माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथाMagh Purnima Rituals: माघ माह में विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन उपवास या व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह धार्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका है। इस दौरान किए गए स्नान से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com