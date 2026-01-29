Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपाय

Magh Month 2026: हिंदू संस्कृति में माघ माह को अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे माह में कुछ उपाय करने से समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और शांति प्राप्त होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा, जिसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा माघ अमावस्या के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान, श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की आराधना करने से लेकर शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने तक, माघ माह आध्यात्मिक विकास के अनेक अवसर प्रदान करता है। इस साल माघ मास की पूर्णिमा 2026 में 1 फरवरी, दिन रविवार को है।

माघ स्नान व्रत और उपवास (Vrat and Upvasa) दान और पुण्य कार्य (Daan and Punya Karya): शिव पूजा (Shiv Pooja) गायत्री मंत्र का जाप (Gayatri Mantra Chanting) नदी में तर्पण (Tarpan in River) वृक्षारोपण (Tree Plantation)

आइए यहां जानते हैं माघ पूर्णिमा के दिन करने योग्य प्रमुख उपाय: 1. माघ स्नान - माघ मास में विशेष रूप से गंगा नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस दौरान किए गए स्नान से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

2. व्रत और उपवास (Vrat and Upvas) - माघ माह में विशेष रूप से माघ पूर्णिमा और माघ अमावस्या के दिन उपवास (व्रत) रखना शुभ माना जाता है। यह धार्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक तरीका है।

3. दान और पुण्य कार्य (Daan and Punya Karya) - इस महीने जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, जिससे व्यक्तियों के समग्र कल्याण और सुख में वृद्धि होती है। माघ मास के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को वस्त्र, अन्न और अन्य जरूरी चीजें दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है।

5. गायत्री मंत्र का जाप (Gayatri Mantra Chanting) - माघ महीने में गायत्री मंत्र का जाप करने से आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धि मिलती है। यह उपाय जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है।

6. नदी में तर्पण (Tarpan in River) - माघ मास में पितरों को तर्पण देने का विशेष महत्व है। यह उपाय परिवार की समृद्धि और सुख-शांति के लिए लाभकारी माना जाता है।

7. वृक्षारोपण (Tree Plantation) - माघ मास में वृक्षारोपण करने से पर्यावरण को लाभ मिलता है और साथ ही व्यक्ति को भी मानसिक शांति प्राप्त होती है। खासकर पूर्णिमा के दिन भी पेड़-पौधे लगाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।