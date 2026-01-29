गुरुवार, 29 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

30 January Birthday: आपको 30 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

जन्मदिन पर केक का चित्र
30 January Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक1 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :
 

आपका जन्मदिन: 30 जनवरी

 
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
 

आपके लिए खास 

 
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052,
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। आपके लिए यह वर्ष सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
 
परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
यात्रा योग: महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

 
अनूप सोनी (Anup Soni): भारतीय अभिनेता और एंकर हैं।
 
कल्लुपुरक्कल थॉमस (Kallupurakkal Thomas): भारतीय पूर्व न्यायाधीश, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी सेवायें दीं।।
 
अमृता शेरगिल (Amrita Sher-Gil): एक हंगेरियन-भारतीय चित्रकार थीं।
 
चिदम्बरम सुब्रमण्यम/ सीएस (Chidambaram Subramaniam/CS): एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जनवरी, 2026)

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन

23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शनBadrinath Dham Yatra 2026 : विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आज टिहरी रियासत के नरेंद्रनगर राजमहल में आयोजित धार्मिक समारोह में इसकी घोषणा की गई है। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले ही खुल रहे हैं। उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया पर खुलते हैं, जबकि केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमि

शंकराचार्य विवाद: क्या है पूरा मामला? जानिए वजह और पृष्ठभूमिआखिर शंकराचार्य से जुड़ा विवाद क्यों उठा और इसके पीछे की असली वजह क्या है? यह सवाल इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सव

Holi: बरसाना में गड़ा होली का डांडा, ब्रज में शुरू हुआ 40 दिनों का रंग और प्रेम उत्सवबरसाना में होली का डांडा गड़ते ही ब्रज क्षेत्र में 40 दिनों तक चलने वाले होली उत्सव की शुरुआत हो गई। जानिए इस अनोखे उत्सव की परंपराएं और खासियत।

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

और भी वीडियो देखें

30 January Birthday: आपको 30 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!30 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 30 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 जनवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय30 January 2026 ke Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 जनवरी, 2026 का...

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपाय

Magh Purnima 2026: माघ पूर्णिमा पर समृद्धि और शांति पाने के 7 उपायMagh Purnima 2026: वर्ष 2026 में 1 फरवरी को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जा रही है। माघ माह में गंगा जैसी नदियों में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक आराधना करना, विशेषकर माघ पूर्णिमा जैसे विशेष दिनों पर, आशीर्वाद प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है।

फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योग

फरवरी 2026 में 3 राशियों के अटके कार्य होंगे पूर्ण, धन लाभ के योगज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर के अनुसार, फरवरी 2026 का महीना कुछ खास राशियों के लिए अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है। इस दौरान शनि और नेप्च्यून की युति और बृहस्पति (गुरु) की शुभ स्थिति के कारण तीन ऐसी राशियां हैं जिनके लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होंगे और उन्हें जबरदस्त धन लाभ होगा। यहाँ उन 3 राशियों का विवरण दिया गया है।

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?

नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी में ईरान के बारे में क्या लिखा है?Nostradamus prophecy about Iran: वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर एक बार फिर से नास्त्रेदमस की भविष्‍यवाणी चर्चा में है। मिशेल डी नास्त्रेदमस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'लेस प्रोफेटीज' (1555) में ईरान (जिसे उस समय फारस या 'पर्शिया' कहा जाता था) और मध्य पूर्व के भविष्य के बारे में कई रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ की हैं। चूंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियाँ प्रतीकात्मक और जटिल कविता (क्वाट्रेन) के रूप में हैं, इसलिए विशेषज्ञ उनकी व्याख्या वर्तमान स्थितियों के अनुसार करते हैं। ईरान के संदर्भ में मुख्य रूप से निम्नलिखित बातें सामने आती हैं।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

