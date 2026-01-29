Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जनवरी, 2026)

1. मेष (Aries)
Today 30 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धैर्य रखें।
लव: परिवार और साथी के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।
धन: अनावश्यक खर्चों पर आज रोक लगाएं।
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है।
लव: लव पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें।
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग डालें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: धन की बचत भविष्य के लिए लाभदायक होगी।
स्वास्थ्य: अपने खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
6. कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर फोकस करें।
लव: पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होगा। डिनर डेट का प्लान बन सकता है।
धन: आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
7. तुला (Libra)
करियर: कारोबारियों को बिजनेस में नई पार्टनरशिप फलदायी होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी खास विषय पर चर्चा हो सकती है।
धन: लग्जरी आइटम पर आज धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरी में कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।
लव: साथी पर शक करने से बचें, रिश्ते में दरार आ सकती है।
धन: आज अचानक धन हानि के योग हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा पिएं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: आज बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को चने की दाल का दान करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है।
लव: पुरानी यादें ताजा होंगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।
धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: तकनीकी क्षेत्र के जातकों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से मुलाकात संभव है।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश में रिस्क न लें।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है।
उपाय: देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: विदेशों से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा।
धन: बचत करने की योजना सफल होगी।
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।