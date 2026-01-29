शुक्रवार, 30 जनवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 30 January 2026 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 30 January horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज बॉस आपकी मेहनत से प्रभावित होंगे।
लव: पार्टनर के साथ किसी रोमांटिक यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: आय के स्रोतों में वृद्धि होगी।
स्वास्थ्य: योग को दिनचर्या में शामिल करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: नौकरीपेशा को मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धैर्य रखें।
लव: परिवार और साथी के बीच संतुलन बनाने में सफल रहेंगे।
धन: अनावश्यक खर्चों पर आज रोक लगाएं। 
स्वास्थ्य: गर्दन या कंधों में दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को खीर खिलाएं।

 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ है।
लव: लव पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है।
धन: रुका हुआ पैसा वापस मिलने की पूरी संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम करने के लिए पर्याप्त नींद लें।
उपाय: पक्षियों को भीगा हुआ हरा मूंग डालें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: धन की बचत भविष्य के लिए लाभदायक होगी।
स्वास्थ्य: अपने खान-पान का ध्यान रखें।
उपाय: आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं।
स्वास्थ्य: पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा।
उपाय: तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: ऑफिस में सिर्फ अपने काम पर फोकस करें।
लव: पार्टनर के साथ मनमुटाव दूर होगा। डिनर डेट का प्लान बन सकता है।
धन: आज आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक थकान महसूस हो सकती है।
 

7. तुला (Libra)

करियर: कारोबारियों को बिजनेस में नई पार्टनरशिप फलदायी होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ किसी खास विषय पर चर्चा हो सकती है।
धन: लग्जरी आइटम पर आज धन खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है।
उपाय: सफेद चंदन का तिलक माथे पर लगाएं।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरी में कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।
लव: साथी पर शक करने से बचें, रिश्ते में दरार आ सकती है।
धन: आज अचानक धन हानि के योग हैं।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए काढ़ा पिएं।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: शिक्षा और शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
लव: आज बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिलेगी।
धन: नई प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से बहुत शांति महसूस करेंगे।
उपाय: गुरुवार को चने की दाल का दान करें।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन है।
लव: पुरानी यादें ताजा होंगी। रिश्तों में नयापन महसूस करेंगे।
धन: व्यापारिक यात्रा से आर्थिक लाभ होने की संभावना है।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द से थोड़ी परेशानी हो सकती है।
उपाय: शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: तकनीकी क्षेत्र के जातकों को बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: सोशल मीडिया के जरिए किसी खास से मुलाकात संभव है।
धन: धन का आगमन होगा, लेकिन निवेश में रिस्क न लें।
स्वास्थ्य: बदलते मौसम के कारण एलर्जी हो सकती है।
उपाय: देवी दुर्गा के मंत्र का जाप करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: विदेशों से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। 
धन: बचत करने की योजना सफल होगी। 
स्वास्थ्य: माइग्रेन या सिरदर्द परेशान कर सकता है।
उपाय: माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं।ALSO READ: माघ पूर्णिमा का महत्व और पौराणिक कथा
