Weekly Rashifal 2026: साप्ताहिक राशिफल (26 जनवरी से 01 फरवरी 2026): जानिए इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं!

Weekly Horoscope 2026: साप्ताहिक राशिफल 26 जनवरी से 01 फरवरी 2026 तक का समय आपके जीवन में क्या उतार-चढ़ाव ला सकता है। जहां नए महीने की शुरुआत एक नई उम्मीद और ऊर्जा लेकर आती है, वहीं इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण अवसर और चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। क्या आपके सितारे इस सप्ताह आपके पक्ष में हैं या आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी?



तो चलिए, जानते हैं कि इस सप्ताह आपके सितारे क्या कहते हैं!

साप्ताहिक राशिफल (26 जनवरी से 01 फरवरी 2026)

मेष (21 मार्च–20 अप्रैल)

कार्यस्थल पर सही समय पर उठाया गया कदम मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले प्रोफेशनल रिश्तों की नींव रखेगा। आपकी साफ़ सोच और काम पूरा करने की आदत लोगों को प्रभावित करेगी। परिवारजन आपके सामाजिक या सेवा कार्यों में आपका पूरा साथ देंगे, जिससे भावनात्मक मजबूती मिलेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाभ बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। बदलते बाजार में धैर्य और लचीलापन जरूरी रहेगा। प्रेम जीवन में उम्मीदें थोड़ी अधूरी लग सकती हैं, इसलिए संयम रखें। खानपान में सावधानी रखने से पाचन बेहतर रहेगा। सेहत में धीरे-धीरे सुधार होगा। जिस लग्जरी ट्रिप का सपना देखा था, उसकी योजना बन सकती है। माता-पिता के लिए उपहार लेने से मन खुश होगा। घर से जुड़ा कोई सपना पूरा होना भावनात्मक संतोष देगा। छात्रों को स्कॉलरशिप से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। सामाजिक सेवा से जुड़ना आत्मिक संतुष्टि देगा।

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: ब्राउन

वृषभ (21 अप्रैल–20 मई)

सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रहेगी। शुरुआती सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। लगातार किए गए प्रयास अब नजर आने लगेंगे। जिस नेतृत्व भूमिका की चाह थी, वह करीब आ सकती है। व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर लाभ के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में छोटे-छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। भावनात्मक समझ बढ़ेगी। सेहत को लेकर जागरूक लोगों के साथ समय बिताने से आपकी आदतें सुधरेंगी। पारिवारिक चिंताएं धीरे-धीरे कम होंगी। खेती या जमीन में निवेश लाभदायक दिखता है। सामाजिक या सेवा कार्य मन को सुकून देंगे। सप्ताह का अंत संतोषजनक रहेगा।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: नीला

मिथुन (21 मई–21 जून)

इस सप्ताह कार्यस्थल पर आपकी बातचीत और समझौते की क्षमता सामने आएगी। शांत और संतुलित संवाद से काम आगे बढ़ेगा। फैसले आत्मविश्वास के साथ लिए जाएंगे। परिवार के साथ तालमेल बेहतर होगा और घर का माहौल सुखद रहेगा। प्रेम जीवन में खुशी और ताजगी महसूस होगी। धन से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है। किसी नई बचत योजना में जल्दबाजी न करें। सेहत में सुधार रहेगा, खासकर जो लोग थकान से उबर रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ यात्रा आरामदायक रहेगी। प्रॉपर्टी या लोन से जुड़े मामलों में दूसरी राय फायदेमंद रहेगी। सामाजिक सेवा से मान-सम्मान बढ़ेगा। छात्रों को सम्मान या उपलब्धि मिल सकती है।

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: डार्क रेड

कर्क (22 जून–22 जुलाई)

काम का दबाव बढ़ सकता है और जिम्मेदारियां भी। लोग आपसे मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। सही निर्णय आपकी प्रोफेशनल स्थिति को मजबूत बनाएंगे। पुराने निवेश से धन लाभ संभव है। प्रेम संबंधों में अपनापन और समझ रिश्ते को गहरा बनाएगी। सेहत को लेकर नियमित दिनचर्या के अच्छे परिणाम दिखेंगे। परिवार में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, खासकर युवाओं के साथ। धैर्य रखें। वाहन चलाते समय सावधानी जरूरी है। नए अनुभवों के प्रति सकारात्मक रवैया ऊर्जा बढ़ाएगा। सोच-समझकर किए गए प्रयास जीवन के कई क्षेत्रों में स्थिर प्रगति लाएंगे।

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: गोल्डन

सिंह (23 जुलाई–23 अगस्त)

कार्यस्थल पर साझा लक्ष्य बनाने से टीम में एकता आएगी। आपका नेतृत्व लोगों को प्रेरित करेगा। घर में परिवार को प्राथमिकता देने से भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। घरेलू खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, लेकिन समय पर धन आने से संभाल हो जाएगी। प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान जरूरी है। जीवन के गहरे अर्थों पर सोचने से मानसिक संतोष मिलेगा। लंबी यात्रा में मौसम के कारण रुकावट आ सकती है, योजना सोच-समझकर करें। प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें। सामाजिक सेवा से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: मैजेंटा

कन्या (24 अगस्त–23 सितंबर)

आर्थिक स्थिति में साफ सुधार दिखेगा। सही समय पर लिए गए फैसले मददगार रहेंगे। घर में अपनापन और समझ से रिश्तों में सुधार आएगा। प्रेम जीवन सहज रहेगा और आप अपने साथी की अहमियत समझेंगे। जिम या वेलनेस प्रोग्राम से ऊर्जा बढ़ेगी। कार्यस्थल पर बातचीत में स्पष्टता रखें। लंबी यात्रा सुखद रहेगी। घर में नए उपकरण या सुधार के योग हैं। जितना निभा सकें उतना ही वादा करें। दूसरों के प्रति सहानुभूति से भावनात्मक परिपक्वता बढ़ेगी।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: ऑरेंज

तुला (24 सितंबर–23 अक्टूबर)

सेहत सुधारने के प्रयास रंग लाएंगे। माता-पिता या बड़ों की सलाह अहम फैसलों में मदद करेगी। समझदारी से की गई आर्थिक योजना नुकसान कम करेगी। प्रेम जीवन में तैयारी और छोटे प्रयास रिश्ते को मजबूत करेंगे। कामकाज में नई स्किल्स सीखने से अवसर मिलेंगे। यात्रा आनंददायक रहेगी। जमीन या प्लॉट से जुड़ा अच्छा विकल्प मिल सकता है। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आत्मविश्वास से तैयारी करेंगे। सेवा कार्य से मन को सुकून मिलेगा।

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: ऑरेंज

वृश्चिक (24 अक्टूबर–22 नवंबर)

तेज सोच और अनुकूलन क्षमता से कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। कम जोखिम वाले निवेश सुरक्षित लगेंगे। घर में छोटे समझौते रिश्तों को बेहतर बनाएंगे। गुस्से से प्रेम संबंधों में तनाव आ सकता है, संयम रखें। नकारात्मकता से दूर रहने से मानसिक शांति मिलेगी। यात्रा मन को तरोताजा करेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में साफ़ समझौते जरूरी हैं। अपने गुणों पर विचार करने से लक्ष्य स्पष्ट होंगे। सप्ताह आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा।

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: हरा

धनु (23 नवंबर–21 दिसंबर)

कार्यस्थल पर सक्रियता और सकारात्मक सोच से पहचान बनेगी। बच्चों को मार्गदर्शन की जरूरत होगी। अतिरिक्त धन का सही उपयोग करें। प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्या में राहत मिलेगी। लंबी यात्रा में सावधानी रखें। जमीन खरीदते समय बजट का ध्यान रखें। छात्रों के लिए समूह में पढ़ाई फायदेमंद रहेगी। सही समय पर फैसले सप्ताह को बेहतर बनाएंगे।

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: सैफरन

मकर (22 दिसंबर–21 जनवरी)

सही और व्यावहारिक फैसले काम में आगे बढ़ाएंगे। माता-पिता की सलाह से आत्मविश्वास मिलेगा। व्यापार में धीरे-धीरे सुधार होगा। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग खुशी देगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा में बदलाव संभव है। खाली प्लॉट बेचने से लाभ मिल सकता है। छात्र अनुशासन से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। दूसरों के मामलों में दखल न दें, मानसिक शांति बनी रहेगी।

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: पीला

कुंभ (22 जनवरी–19 फरवरी)

ग्राहकों को प्राथमिकता देने से व्यापार बढ़ेगा। युवाओं को माता-पिता का मार्गदर्शन लाभ देगा। निवेश योजनाएं मजबूत होंगी। प्रेम योजना टल सकती है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा। व्यायाम करते समय सही तरीके का ध्यान रखें। यात्रा थकान दे सकती है, आराम जरूरी है। जमीन खरीदते समय कागजात अच्छे से जांचें। विदेश पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों के साथ समय बिताने से खुशी मिलेगी।

शुभ अंक: 11

शुभ रंग: डार्क पिंक

मीन (20 फरवरी–20 मार्च)

शुभ अंक: 18

शुभ रंग: पीच