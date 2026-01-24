शनिवार, 24 जनवरी 2026
Written By Author डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 24 जनवरी 2026 (10:29 IST)

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

1 से 9 मूलांक से संबंधित राशिफल का चित्र
Weekly Numerology Horoscope for Numbers 01 to 09: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है। जहां एक ओर यह समय आपके करियर में नई ऊंचाइयां छूने का है, वहीं दूसरी ओर रिश्तों में भी प्रगति का संकेत मिलेगा। इस अवधि में वित्तीय मामले सुलझेंगे और मानसिक शांति की प्राप्ति भी होगी।ALSO READ: 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, पिछले वर्ष के मुकाबले 11 दिन पहले होंगे दर्शन
 

जानिए कैसे इस सप्ताह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं, इस अंक राशिफल में...


(साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी - 1 फरवरी, 2026)

 

मूलांक 1 (जन्म तारीख: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। निवेश से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। रिश्ते में मधुरता रहेगी। 
 

उपाय: पिता, उच्च अधिकारी से बना कर रखें। 

 

मूलांक 2 (जन्म तारीख: 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। साझेदारी/टीम वर्क/ जमीन सम्बंधित कार्य करने वाले को सफलता मिलेगी। आय सामान्य रहेगी। सप्ताहांत में चिडचिडापन रह सकता है। रिश्ते अच्छे रहेंगे। 
 

उपाय: माता, मौसी का सम्मान करें। 

 

मूलांक 3 (जन्म तारीख: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रहेगा। शिक्षा /सम्प्रेषण से जुड़े लोगो के योग बन रहे है, सरकारी या प्रशासनिक कार्य आगे बढ़ेंगे। अच्छे से सोच विचार कर ही निवेश करें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। रिश्तों में सतर्क रहें।
 

उपाय: संतान से विवाद करने से बचें।

 

मूलांक 4 (जन्म तारीख: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह आपकी बनाई हुई योजना में अचानक बदलाव आ सकता है। रुके हुए कार्य को प्रगति मिलेगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा किन्तु ध्यान रखें। रिश्तों में सामंजस्य रखें।
 

उपाय: ननिहाल पक्ष से बना कर रखें।

 

मूलांक 5 (जन्म तारीख: 5, 14, 23)

यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर बनेंगे। किसी पुराने परिचित से मुलाकात लाभदायक रह सकती है। आय सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपसी सम्बन्ध मधुर रहेंगे।
 

उपाय: मामा, बुआ और बेटी का अनादर न करें।

 

मूलांक 6 (जन्म तारीख: 6, 15, 24)

यह सप्ताह आपके लिए लाभकारी रहेगा। किसी परिचित महिला के द्वारा आपका कोई कार्य हो सकता है। आय स्थिर रहेगी, खर्चे पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। दांपत्य जीवन आनंदमय रहेगा।
 

उपाय: पति/पत्नी से मधुर सम्बन्ध रखें।

 

मूलांक 7 (जन्म तारीख: 7, 16, 25)

यह सप्ताह अध्यात्म /शोध/ अकल्ट के लिए श्रेष्ठ है, किसी बड़े प्रोजेक्ट /योजना पर कार्य कर सकते है। निवेश किसी अनुभवी से सलाह ले कर ही करें। पाचन सम्बंधित समस्या हो सकती है। रिश्तों में संतुलन बना कर रखें।
 

उपाय: दादा /दादी या घर के बड़ो का सम्मान करें।

 

मूलांक 8 (जन्म तारीख: 8, 17, 26)

इस सप्ताह आपको कार्य का दबाव रह सकता है। उच्च अधिकारियो से तनाव हो सकता है,संयम रखें। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है। तनाव लेने से बचें। रिश्तों में टकराव संभव है।
 

उपाय: नौकर /सेवक /गरीब/असहाय की मदद करें।

 

मूलांक 9 (जन्म तारीख: 9, 18, 27)

यह सप्ताह आप जोश से भरपूर रहेंगे। नौकरी में अपने अधिकारियो से वाद विवाद करने से बचे। प्रॉपर्टी /स्पोर्ट्स /खाद्य पदार्थ /प्रशासनिक कार्य करने वालों के लिए समय अनुकूल है, जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। रक्तचाप का ध्यान रखें। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें।
 

उपाय: भाई /चाचा का सम्मान करें।

 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: श्रवण नक्षत्र में बुधादित्य योग, किन 5 राशियों के लिए है फायदेमंद
भगवान देवनारायण की रहस्यमयी कथा: कौन थे और क्यों माने जाते हैं अवतार?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?

कौन था मायावी कालनेमि? योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद क्यों छिड़ी है सनातन पर नई बहस?Who was Kalnemi: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 'कालनेमि' वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान ने न केवल वर्तमान राजनीति बल्कि रामायण काल के एक मायावी पात्र की यादें भी ताजा कर दी हैं।

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सच

Video: यमुना नदी में कालिया नाग का अवतार? सोशल मीडिया पर वायरल दावे का जानिए पूरा सचYamuna me kaliya naag: आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। दावा किया जा रहा है कि वृंदावन में यमुना की लहरों के बीच साक्षात् 'कालिया नाग' प्रकट हो गया है। कई फनों वाले इस विशालकाय जीव को देखकर लोग इसे 'शेषनाग' बता रहे हैं और इलाके में सनसनी फैली हुई है। इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा करते हुए दावा किया गया कि प्रशासन ने लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दी है। लेकिन क्या वाकई द्वापर युग का वो कालिया नाग लौट आया है? चलिए, इस रहस्य की परतें खोलते हैं।

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय

Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय5 Best Vastu Remedies:वास्तु शास्त्र के अनुसार, बिना किसी तोड़-फोड़ के भी घर की ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। सही वास्तु उपाय अपनाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित किया जा सकता है। आइए यहां जानते हैं...

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव

मकर राशि में बना दुर्लभ पंचग्रही योग, इन 5 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलावAstrology: शनि के स्वामित्व वाली इस राशि मकर में 19 जनवरी 2026 को पांच ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और शुक्र जमावड़ा लगा है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा पैदा कर रहा है। चूंकि चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, इसलिए यह योग पूर्ण हो रहा है। यह स्थिति मकर, वृषभ, कर्क और तुला राशि वालों के लिए धन वर्षा और करियर में उन्नति के द्वार खोल सकती है।

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की यह साधना क्यों मानी जाती है खास? जानिए रहस्य

Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की यह साधना क्यों मानी जाती है खास? जानिए रहस्यGupt Navratri: गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना और तंत्र उपासना का अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। वर्ष में आने वाली चार नवरात्रियों में से माघ और आषाढ़ माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दौरान की जाने वाली साधनाएं आम नवरात्रि से अलग और अधिक गूढ़ मानी जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की साधना विशेष फलदायी होती है। लेकिन सवाल यह है- गुप्त नवरात्रि में मां कालिका की साधना को इतना खास क्यों माना जाता है?

Narmada Jayanti 2026: 25 जनवरी को मनेगा मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव, जानें कलियुग में कैसे करें मां नर्मदा की भक्ति

Narmada Jayanti 2026: 25 जनवरी को मनेगा मां नर्मदा का प्राकट्योत्सव, जानें कलियुग में कैसे करें मां नर्मदा की भक्तिNarmada Jayanti rituals: शास्त्रानुसार मां नर्मदा सर्वत्र पूज्यनीया मानी गई हैं। नर्मदा पुराण के अनुसार मां नर्मदा के तट पर जो एक रात्रि भी व्यतीत कर लेता है वह अपनी सौ पीढ़ियों को तृप्ति व मुक्ति प्रदान कर देता है। मां नर्मदा के संगम पर स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है।

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समय

Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026, नए अवसरों और सफलता का समयNumerology Reading for This Week: 26 जनवरी से 1 फरवरी, 2026 तक का यह सप्ताह आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। अंकशास्त्र के अनुसार, यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन स्थापित करने का समय है...

नर्मदा जयंती 2026: कब है, क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व?

नर्मदा जयंती 2026: कब है, क्यों मनाई जाती है और क्या है इसका धार्मिक महत्व?नर्मदा जयंती 2026 इस साल 25 जनवरी को मनाई जाएगी। यह तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन पड़ती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन नर्मदा नदी के अवतरण का स्मरण किया जाता है- यानी माना जाता है कि नर्मदा नदी का दिव्य अवतरण इसी दिन हुआ था।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 जनवरी, 2026)Today 24 January 2026 horoscope in Hindi : कैसा रहेगा आज 24 जनवरी 2026 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार शनिवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

24 January Birthday: आपको 24 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 January Birthday: आपको 24 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
