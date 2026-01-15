गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Updated : गुरुवार, 15 जनवरी 2026 (13:43 IST)

शनि और शुक्र का लाभ दृष्टि राजयोग, 4 राशियों को होगी धन की प्राप्ति

dristi labh rajayog, लाभ दृष्टि राजयोग
आज यानी 15 जनवरी 2026 को लाभ दृष्टि राजयोग के प्रभाव से चार विशेष राशियों के लिए धन और सौभाग्य के द्वार खुल रहे हैं। शुक्र और शनि की विशेष स्थिति आपके लिए संचित धन और नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रही है। लाभ दृष्टि राजयोग विशेष रूप से शनि और शुक्र ग्रहों की युति या अनुकूल दृष्टि से बनता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में अचानक धन लाभ, करियर में तरक्की, आर्थिक मजबूती और सामाजिक सम्मान बढ़ता है। 4 राशियों को मिलेगा इसे अचानक से लाभ।
 
कैसे बनता है लाभ दृष्‍टि योग: यह योग शुक्र और शनि के एक विशेष कोण (90 डिग्री) पर आने से बन रहा है। यह तब बनता है जब शनि और शुक्र ग्रह कुंडली में एक-दूसरे के अनुकूल, अक्सर 90 या 60 डिग्री के कोण पर, शुभ दृष्टि डालते हैं, खासकर लाभ स्थान (11वां भाव) को मजबूत करते हैं। वर्तमान में शनि की राशि में शुक्र का गोचर होने वाला है इसलिए यह माना जा रहा है कि लाभ दृष्‍टि योग बना है। 
 
ये हैं 4 राशियां: ज्योतिषियों के अनुसार, यह योग आर्थिक लाभ और करियर में उन्नति के लिए बहुत शक्तिशाली माना जा रहा है। वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), तुला (Libra) और मकर (Capricorn) राशियों के लिए आज का दिन निवेश और नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ बताया जा रहा है।
 
1. वृषभ राशि (Taurus)
शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए इस राजयोग का सबसे सकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा।
आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अगर आपने कहीं निवेश किया था, तो आज उसके बढ़ने के संकेत हैं।
करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। बॉस आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।
उपाय: आज सफेद वस्तु (चावल या चीनी) का दान करें।
 
2. मिथुन राशि (Gemini)
यह राजयोग आपके 'भाग्य स्थान' को सक्रिय कर रहा है।
आर्थिक स्थिति: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं। अचानक धन प्राप्ति (Sudden Gain) हो सकती है।
करियर: जो लोग मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं, उनके लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। विदेश से जुड़े काम में गति आएगी।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
3. तुला राशि (Libra)
तुला राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव सुख-सुविधाओं में वृद्धि लाएगा।
आर्थिक स्थिति: नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना सकते हैं। विलासिता (Luxury) की वस्तुओं पर खर्च होगा, लेकिन यह निवेश की तरह काम करेगा।
करियर: साझेदारी (Partnership) में किए गए काम आज बहुत सफल रहेंगे। नए बिजनेस आइडियाज पर काम शुरू करने का सही समय है।
उपाय: मंदिर में घी का दीपक जलाएं।
 
4. मकर राशि (Capricorn)
शनि आपकी राशि में ही है और शुक्र के साथ संबंध बना रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा।
आर्थिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान थे, तो आज उससे राहत मिलने की शुरुआत हो सकती है।
करियर: लोहे, तेल, या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी मुनाफा होने की संभावना है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी।
उपाय: मकर संक्रांति का पुण्य काल है, इसलिए काले तिल का दान जरूर करें।
सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

तिल द्वादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि और मुहूर्त

तिल द्वादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि और मुहूर्तHow to perform Til Dwadashi Puja at home: हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, और इसी महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को 'तिल द्वादशी' या 'षटतिला द्वादशी' के रूप में मनाया जाता है। यह पावन पर्व पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसे कूर्म द्वादशी भी कहते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जनवरी, 2026)Today Horoscope Rashifal 15 January 2026 : आज 15 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

15 January Birthday: आपको 15 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 January Birthday: आपको 15 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

मौनी अमावस्या पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग, 6 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

मौनी अमावस्या पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग, 6 राशियों के लिए बेहद ही शुभ18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे शक्तिशाली ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस 'चतुर्ग्रही योग' का विभिन्न राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाली राशियों का विवरण दिया गया है।
