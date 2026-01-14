मौनी अमावस्या पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग, 6 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे शक्तिशाली ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस 'चतुर्ग्रही योग' का विभिन्न राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाली राशियों का विवरण दिया गया है।

1. वृषभ राशि (Taurus)

आपके लिए यह समय किस्मत के ताले खुलने जैसा है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और आय के नए स्रोत सामने आएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े हैं, उनके लिए यह विशेष रूप से फलदायी रहेगा।

2. सिंह राशि (Leo)

प्रोफेशनल लाइफ में यह संयोग बड़ी कामयाबी लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी और पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार होगा।

3. वृश्चिक राशि (Scorpio)

आपके लिए यह समय मानसिक स्पष्टता और शांति का है। आप जो भी निर्णय लेंगे, उनमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।

4. धनु राशि (Sagittarius)

आर्थिक रूप से यह महासंयोग आपके लिए धन की वर्षा करने वाला साबित हो सकता है। पुराने निवेश से अचानक लाभ मिल सकता है और व्यापार में नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।

5. कुंभ राशि (Aquarius)

आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक बोझ कम होगा और करियर में एक नई व उत्साहजनक शुरुआत होगी।

6. मकर राशि (Capricorn)

चूँकि यह महासंयोग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए आपके लिए यह समय आत्म-मंथन और व्यक्तित्व निखारने का है। जहाँ एक तरफ मान-सम्मान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आपको अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे।

सावधानी: क्योंकि यह मौनी अमावस्या का दिन है, इसलिए इस संयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए मौन व्रत रखना या कम से कम बोलना और दान-पुण्य करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।