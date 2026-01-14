बुधवार, 14 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (16:49 IST)

मौनी अमावस्या पर दुर्लभ चतुर्ग्रही योग, 6 राशियों के लिए बेहद ही शुभ

mauni amavasya chaturgrahi yoga, मौनी अमावस्या, दुर्लभ चतुर्ग्रही योग
18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या के दिन मकर राशि में ग्रहों का एक अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन मकर राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे शक्तिशाली ग्रह एक साथ विराजमान रहेंगे। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस 'चतुर्ग्रही योग' का विभिन्न राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ मुख्य रूप से लाभान्वित होने वाली राशियों का विवरण दिया गया है।
 
1. वृषभ राशि (Taurus)
आपके लिए यह समय किस्मत के ताले खुलने जैसा है। अटके हुए काम गति पकड़ेंगे और आय के नए स्रोत सामने आएंगे। जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश से जुड़े हैं, उनके लिए यह विशेष रूप से फलदायी रहेगा।
 
2. सिंह राशि (Leo)
प्रोफेशनल लाइफ में यह संयोग बड़ी कामयाबी लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी और पदोन्नति (Promotion) या वेतन वृद्धि के प्रबल योग बनेंगे। स्वास्थ्य में भी सकारात्मक सुधार होगा।
 
3. वृश्चिक राशि (Scorpio)
आपके लिए यह समय मानसिक स्पष्टता और शांति का है। आप जो भी निर्णय लेंगे, उनमें सफलता मिलने की संभावना अधिक है। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा और पुरानी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी।
 
4. धनु राशि (Sagittarius)
आर्थिक रूप से यह महासंयोग आपके लिए धन की वर्षा करने वाला साबित हो सकता है। पुराने निवेश से अचानक लाभ मिल सकता है और व्यापार में नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे।
 
5. कुंभ राशि (Aquarius)
आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक बोझ कम होगा और करियर में एक नई व उत्साहजनक शुरुआत होगी।
 
6. मकर राशि (Capricorn)
चूँकि यह महासंयोग आपकी ही राशि में बन रहा है, इसलिए आपके लिए यह समय आत्म-मंथन और व्यक्तित्व निखारने का है। जहाँ एक तरफ मान-सम्मान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर आपको अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी बनाए रखने की सलाह दी जाती है ताकि रिश्तों में मधुरता बनी रहे।
 
सावधानी: क्योंकि यह मौनी अमावस्या का दिन है, इसलिए इस संयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए मौन व्रत रखना या कम से कम बोलना और दान-पुण्य करना आपके लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा।
सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

15 January Birthday: आपको 15 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

15 January Birthday: आपको 15 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!15 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 15 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 जनवरी 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 15 January 2026: ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

तिल द्वादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि और मुहूर्त

तिल द्वादशी व्रत कब और क्यों किया जाता है, जानें महत्व और पूजा विधि और मुहूर्तHow to perform Til Dwadashi Puja at home: हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, और इसी महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को 'तिल द्वादशी' या 'षटतिला द्वादशी' के रूप में मनाया जाता है। यह पावन पर्व पूर्णतः भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इसे कूर्म द्वादशी भी कहते हैं।

मौनी अमावस्या पर 4 ग्रहों की युति, 7 कार्य करेंगे तो होगा चमत्कार

मौनी अमावस्या पर 4 ग्रहों की युति, 7 कार्य करेंगे तो होगा चमत्कारMauni Amavasya 2026: माघ मास की तपस्या और मौन साधना का महापर्व 'मौनी अमावस्या' इस बार अपने साथ बेहद खास और दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। 18 जनवरी 2026 को पड़ने वाली यह अमावस्या महज एक तिथि नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का वह द्वार है जहाँ मौन रहकर आप स्वयं को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ सकते हैं।
