गुरुवार, 15 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (15 जनवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 15 जनवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today Rashifal 15 January 2026
1. मेष (Aries)
Today 15 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: आज ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 
लव: पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे।
धन: निवेश के लिए दिन अच्छा है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
 
2. वृषभ (Taurus)
करियर: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ किसी बात पर अनबन हो सकती है।
धन: व्यापार में मुनाफा होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
3. मिथुन (Gemini)
करियर: नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। 
लव: सिंगल लोगों को कोई खास मिल सकता है। 
धन: आज बाहरी फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।
लव: परिवार और पार्टनर के बीच तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे।
धन: संपत्ति से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। 
स्वास्थ्य: मौसम के बदलाव के कारण सर्दी-जुकाम हो सकता है।
 
5. सिंह (Leo)
करियर: आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी। 
लव: लव पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है।
धन: शेयर बाजार से लाभ होने की उम्मीद है।
स्वास्थ्य: दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
6. कन्या (Virgo)
करियर: आज आपको मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है।
लव: अपनी भावनाओं को पार्टनर के साथ साझा करें।
धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, संभलकर चलें।
स्वास्थ्य: आंखों में जलन की समस्या हो सकती है।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।
 
7. तुला (Libra)
करियर: आज की छोटी व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी।
लव: रोमांस के लिए दिन बेहतरीन है। 
धन: सुख-सुविधाओं की चीजों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: गरीब कन्याओं को भोजन कराएं।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: ऑफिस में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। 
लव: प्रेम विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं।
धन: आज आर्थिक लेनदेन में स्पष्टता रखें।
स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
9. धनु (Sagittarius)
करियर: शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा।
लव: पार्टनर की सलाह आपके लिए मददगार साबित होगी।
धन: पैतृक संपत्ति से लाभ होने के योग हैं।
स्वास्थ्य: जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
10. मकर (Capricorn)
करियर: ऑफिस में आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा
लव: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। 
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे। 
स्वास्थ्य: रात में समय पर सोने की आदत डालें।
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेशी अवसर मिल सकते हैं।
लव: पुराने मित्र से मुलाकात प्रेम में बदल सकती है।
धन: आज कारोबार में जोखिम भरा निवेश न करें।
स्वास्थ्य: पैरों में सूजन या दर्द की शिकायत हो सकती है।
उपाय: जरूरतमंदों को काला तिल दान करें।
 
12. मीन (Pisces)
करियर: कला और साहित्य के क्षेत्र में नाम होगा। 
लव: प्रेमी के साथ लंबी बातचीत होगी। 
धन: ऑनलाइन शॉपिंग में पैसे खर्च हो सकते हैं। 
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें।
 
