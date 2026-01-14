बुधवार, 14 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. नवरात्रि
  3. नवरात्रि पूजा
  4. 3 secret of magha month gupt navratri
Written By WD Feature Desk
Last Modified: बुधवार, 14 जनवरी 2026 (13:05 IST)

गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है प्रारंभ, जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें

gupt-navratri, गुप्त नवरात्रि
Secret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।
 
गुप्त नवरात्रि का महत्व: यह नवरात्रि तंत्र-मंत्र और गुप्त सिद्धियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह नवरात्रि में गुप्त विद्याओं के लिए गुप्त साधनाएं की जाती है। इस नवरात्रि में दस महाविद्याओं के साथ ही माता दुर्गा दुर्गा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा करने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं। इस नवरात्रि में किए गए कार्यों से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह नवरात्रि तांत्रिक सिद्धियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
 
1. 10 महाविद्याओं की साधना (तंत्र का केंद्र):-
दस महाविद्या के तीन समूह: प्रवृति के अनुसार दस महाविद्या के तीन समूह हैं। 
पहला:- सौम्य कोटि (त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला)।
दूसरा:- उग्र कोटि (काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी)
तीसरा:- सौम्य-उग्र कोटि (तारा और त्रिपुर भैरवी)। 
रहस्य: साधना के चयन के आधार पर देवियों की साधना करें। यह समय सांसारिक सुखों के बजाय आध्यात्मिक शक्ति, शत्रु विजय और कठिन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए होता है। गृहस्थों को सौम्य कोटि की साधना करना चाहिए। 
 
2. 'गोपनीयता' ही है इसकी शक्ति:-
गुप्त साधना: जैसा कि नाम से स्पष्ट है- 'गुप्त'। इस नवरात्रि का सबसे अनिवार्य नियम यह है कि आपकी पूजा और संकल्प पूरी तरह गुप्त रहना चाहिए।
रहस्य: शास्त्रों के अनुसार, इस दौरान की जाने वाली साधना के बारे में आप जितना कम चर्चा करेंगे, उसका फल उतना ही अधिक और तीव्र मिलेगा। यदि आप किसी को बता देते हैं कि आप कौन सा मंत्र जप रहे हैं या क्या साधना कर रहे हैं, तो उस पूजा का प्रभाव निष्फल हो जाता है। इसी कारण साधक इस दौरान बाहरी दुनिया से कटकर एकांत में रहते हैं।
 
3. कठिन मनोकामनाओं की पूर्ति का 'शॉर्टकट':-
इच्छापूर्ति: सामान्य नवरात्रि सात्विक और भक्ति प्रधान होती है, जबकि गुप्त नवरात्रि को 'इच्छापूर्ति की रात्रि' माना जाता है।
रहस्य: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई कार्य बहुत प्रयासों के बाद भी सिद्ध न हो रहा हो, तो गुप्त नवरात्रि के नौ दिन विशेष तांत्रिक या वैदिक अनुष्ठानों के लिए अमोघ माने जाते हैं। इसमें की गई साधना जातक को मानसिक और आत्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देती है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है।
 
सावधानी: गुप्त नवरात्रि की साधना में नियमों का पालन बहुत कड़ाई से करना होता है। इसमें ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन और मानसिक शुद्धता अनिवार्य है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?

2026 में इन 4 राशियों का होगा पूरी तरह कायाकल्प, क्या आप तैयार हैं?Annual Horoscope 2026: ज्योतिष शास्त्र में हर साल ग्रहों की चाल बदलती है, लेकिन साल 2026 कुछ खास है। इस साल शनि, राहु और गुरु की ऐसी युति बन रही है जो चुनिंदा राशियों के लिए केवल 'सुधार' नहीं, बल्कि 'कायाकल्प' लेकर आएगी। अगर आपकी राशि इन 3 में से एक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए- आपकी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगा

Basant Panchami 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाए जाएगाBasant Panchami Saraswati Puja Timings 2026: वर्ष 2026 में बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि इस तिथि पर विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्राकट्‍स दिवस होता है। बसंत पंचमी का आयोजन हर वर्ष माघ माह की शुक्ल पंचमी तिथि को होता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

और भी वीडियो देखें

गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है प्रारंभ, जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें

गुप्त नवरात्रि कब से हो रही है प्रारंभ, जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातेंSecret of Gupt Navratri: वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि आती है। पहली आषाढ़ माह में और दूसरी माघ माह में। माघ माह की गुप्त नवरात्रि वर्ष 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो रही है और 27 जनवर को यह समाप्त होगी। गुप्त नवरात्रि में दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के नौ रूपों की भी पूजा की जाती है। जानिए इसका महत्व और 3 रहस्यमयी बातें।

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधान

हिंदू नववर्ष पर प्रारंभ हो रहा है रौद्र संवत्सर, 5 बातों को लेकर रहे सावधानRudra samvatsar: 2026 में बृहस्पति का गोचर सबसे अधिक निर्णायक होने वाला है। दूसरी ओर मंगल का मकर राशि में प्रवेश और शनि की वक्री चाल एक 'महादंगल' की ओर इशारा कर रही है। मकर से मेष राशि तक शनि के गोचर काल में न्याय का दंड चल रहा है। ऐसे में वर्ष 2026 में असली चुनौती 19 मार्च 2026 से शुरू होगी, जब 'रौद्र नामक संवत्सर' का उदय होगा।

मौनी अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग: पितृ दोष से मुक्ति का सबसे खास उपाय

मौनी अमावस्या पर बन रहा है दुर्लभ संयोग: पितृ दोष से मुक्ति का सबसे खास उपायMouni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन पितृ लोक से पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। यदि वे तृप्त होते हैं, तो पूरे परिवार को सुख, समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं।

पतंग और सेहत की सावधानी: खुशियों के साथ सुरक्षा भी जरूरी, पढ़ें 10 टिप्स

पतंग और सेहत की सावधानी: खुशियों के साथ सुरक्षा भी जरूरी, पढ़ें 10 टिप्सHealth risks of kite flying: पतंग उड़ाना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक बेहद मजेदार और आकर्षक खेल है, लेकिन इसे उड़ाने के दौरान सेहत के लिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं ताकि किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक समस्या से बचा जा सके। यहां कुछ मुख्य सावधानियां दी जा रही हैं:

Makar Sankranti astrology: मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार करें ये खास उपाय

Makar Sankranti astrology: मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार करें ये खास उपायMakar Sankranti 2026 remedies: मकर संक्रांति 2026 पर किए गए राशिनुसार उपाय जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और भाग्य वृद्धि में सहायक होते हैं। यह दिन आत्मशुद्धि, कर्म सुधार और ईश्वर कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। मकर संक्रांति पर किए गए राशिनुसार उपाय से शुभ फल मिलते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com