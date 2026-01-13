मंगलवार, 13 जनवरी 2026
  धर्म-संसार
  ज्योतिष
  राशियाँ
  Donate according to your zodiac sign on Makar Sankranti 2026
Written By WD Feature Desk

Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसार

Sankranti Daan 2026
makar sankranti 2026 : मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण हिन्दू त्योहार है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के दिन मनाया जाता है। यह दिन न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि समाज में दान-पुण्य करने और गरीबों की मदद करने का भी विशेष महत्व रखता है। मकर संक्रांति के दिन दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां हम मकर संक्रांति 2026 के दिन राशिनुसार दान करने के तरीके बता रहे हैं, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद पा सकता है।ALSO READ: मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण के पर्व में क्या है अंतर?
 
मकर संक्रांति 2026 पर राशिनुसार दान
 
1. मेष (Aries)
 
दान: इस दिन लाल वस्त्र, लाल फल और लाल तिल का दान करें। यह आपके जीवन में शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
दान: इस दिन चांदी का दान करना विशेष लाभकारी होता है। आप चांदी के सिक्के, चांदी के बर्तन, या चांदी का पंखा दान कर सकते हैं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
दान: हाथी का प्रतीक, मूंग की दाल या दूध का दान करें। यह आपके जीवन में बुद्धि और समझदारी बढ़ाएगा।
 
4. कर्क (Cancer)
 
दान: चावल, आटा, और घी का दान करें। यह आपको समृद्धि और शांति का अनुभव कराएगा।
 
5. सिंह (Leo)
 
दान: सोने का दान करना खास फलकारी रहेगा। आप सोने के सिक्के, सोने की वस्तु दान कर सकते हैं।
 
6. कन्या (Virgo)
 
दान: इस दिन गौ माता को चारा खिलाएं तथा किसी गौशाला या जरूरतमंद को हरा चारा दान करें। यह आपके जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखेगा।
 
7. तुला (Libra)
 
दान: चीनी, घी और सोने का दान करें। यह दान आपके जीवन में प्रेम और समृद्धि को लाएगा।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
दान: तिल, गुड़, ताम्बे का बर्तन और हथेली पर तिल का दान करें।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
दान: नीले वस्त्र, नीला चूड़ा और नीलम का दान करें। यह आपके जीवन में उन्नति और खुशहाली लाएगा।
 
10. मकर (Capricorn)
 
दान: तिल, गुड़, और लोहे का बर्तन दान करें। यह दान आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाएगा।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
दान: सात प्रकार का अनाज और पीला वस्त्र दान करें। यह आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ाएगा।
 
12. मीन (Pisces)
 
दान: चने की दाल, पीले वस्त्र और घी का दान करें। यह दान आपके जीवन में सफलता और प्रगति लाएगा।ALSO READ: मकर संक्रांति पर करते हैं ये 10 तरह के दान तो मिलता है इस दिन हजार गुना पुण्य
 
मकर संक्रांति के दिन दान के फायदे:
 
* मकर संक्रांति के दिन दान करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
 
* यह आपके कर्मों को शुद्ध करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है।
 
* दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है और सुख-समृद्धि आती है।
 
* मकर संक्रांति पर दान करने से ग्रहों का दोष भी समाप्त हो सकता है।
 
आपके लिए मकर संक्रांति 2026 का दिन मंगलमय हो!

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: मकर संक्रांति का अर्थ, पूजा विधि, आरती, चालीसा, लाभ और पूछे जाने वाले प्रश्न | Makar Sankranti Aarti Chalisa
ये भी पढ़ें
पतंग उत्सव कब से मनाया जा रहा है, जानिए इसका प्राचीन इतिहास

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?

सबरीमाला मंदिर के सामने स्थित पहाड़ी पर 3 बार दिखाई देने वाले दिव्य प्रकाश का क्या है रहस्य?Makaravilakku festival Makarajyothi 2026: सबरीमाला मंदिर में दिखाई देने वाले उस दिव्य प्रकाश को 'मकरज्योति' (Makarajyothi) कहा जाता है। हर साल मकर संक्रांति की शाम को सबरीमाला के सामने 'पोन्नम्बलमेडु' (Ponnambalamedu) पहाड़ी पर यह ज्योति तीन बार चमकती है। इसके रहस्य और वास्तविकता को लेकर दो मुख्य पहलू हैं: एक आध्यात्मिक विश्वास और दूसरा प्रशासनिक स्पष्टीकरण।

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aarti

शाकंभरी माता की आरती हिंदी– अर्थ, लाभ और पाठ विधि | Shakambari mata ki aartiShakambari aarti: हरि ॐ श्री शाकुम्भरी अम्बाजी की आरती कीजो शाकंभरी माता की जी की आरती का हिंदी अर्थ, लाभ और सही पाठ विधि जानें। भक्ति भाव से पाठ करने का सरल और प्रभावी तरीका। सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ और राजस्थान के सांभर में स्थित मंदिर में इस आरती का बहुत भव्य आयोजन होता है।

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसान

सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल, किसे होगा लाभ और किसे नुकसानSurya in Capricorn Transit 2026: सूर्य का मकर राशि में गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकारी हो सकता है, खासकर उन राशियों के लिए जो कर्म, प्रतिष्ठा, और धन से संबंधित हैं- जैसे मेष, वृष, मिथुन। वहीं कुछ राशियों को मानसिक और शारीरिक चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है- जैसे वृश्चिक, मकर, कुंभ। कुल मिलाकर, यह समय मेहनत और धैर्य का है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं।

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभ

Horoscope:धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, 4 राशियों के लिए बेहद शुभHoroscope:ये चार ग्रह हैं धनु राशि में: चतुर्ग्रही योग (धनु राशि में): आज धनु राशि में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र चारों एक साथ विराजमान हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है। इससे प्रशासनिक कार्यों, राजनीति और साहसिक निर्णयों में तेजी आएगी। धनु राशि में बुध और शुक्र की युति से 'लक्ष्मी नारायण योग' बन रहा है, जो आर्थिक समृद्धि और कलात्मक कार्यों के लिए बहुत शुभ माना जाता है।

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणी

क्या सच में फिर से होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ, क्या कहती है भविष्यवाणीOperation Sindoor 2.0: ऑपरेशन सिंदूर 6-7 मई 2025 की रात को हुआ था, जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर किया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की शक्ति को देखा और पास्तिान घुटनों के बल आ गया। जिसके बाद 10 मई 2025 को संघर्षविराम पर सहमति बनी। लेकिन भविष्यवक्ता आशंका इस साल जून से अक्टूबर के बीच फिर से शुरु हो सकता है- ऑपरेशन सिंदूर।

Sankranti 2026 Daan: 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर क्या दान करें, जानें अपनी राशिनुसारmakar sankraanti 2026 daan: मकर संक्रांति का दिन दान और पुण्य के साथ मनाना हर किसी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अपनी राशि के अनुसार सही दान करना न केवल जीवन में सुख लाता है, बल्कि आपके भाग्य को भी मजबूत करता है। इस दिन किए गए दान से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में एक नई दिशा मिलती है।

मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण के पर्व में क्या है अंतर?

मकर संक्रांति और सूर्य के उत्तरायण के पर्व में क्या है अंतर?Uttarayan Festival: भारतीय संस्कृति में सूर्य को जीवन, ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना गया है। वर्ष भर सूर्य की गति के आधार पर हमारे त्योहार, व्रत, कृषि चक्र और धार्मिक अनुष्ठान तय होते हैं। इन्हीं में से दो अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं- मकर संक्रांति और सूर्य उत्तरायण। अक्सर लोग इन्हें एक ही मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें धार्मिक, खगोलीय और सांस्कृतिक स्तर पर सूक्ष्म अंतर है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जनवरी, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (13 जनवरी, 2026)Today 13 January 2026 horoscope in Hindi : आज 13 जनवरी 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

13 January Birthday: आपको 13 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

13 January Birthday: आपको 13 जनवरी, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!13 January Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 13 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 जनवरी 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय13 January 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 जनवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
