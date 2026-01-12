मकर संक्रांति के 5 खास उपाय, हर संकट से निजात दिलाए

Makar Sankranti 2026 Powerful Remedies: मकर संक्रांति का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद शक्तिशाली माना जाता है। इस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार, यदि इस दिन कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो सकते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार को मनाया जा रहा है।

यहां वेबदुनिया के प्रिय पाठकों की सुविधा के लिए 5 खास उपाय दिए जा रहे हैं:

उपाय 1. काले तिल का दान और प्रयोग:

मकर संक्रांति को 'तिल संक्रांति' भी कहा जाता है। इस दिन पानी में काले तिल डालकर स्नान करना और तिल का दान करना शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। तिल और गुड़ के लड्डू खाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पुराने रोगों से निजात मिलती है।

उपाय 2. सूर्य देव को अर्घ्य देना:

चूंकि यह सूर्य का उत्सव है, इसलिए सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और अक्षत/ चावल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें। इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है और करियर की बाधाएं दूर होती हैं।

उपाय 3. पितरों का तर्पण:

उपाय 4. 14 वस्तुओं का दान:

उत्तर भारत में इस दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व है। सौभाग्य और संकटों से मुक्ति के लिए सुहागिन महिलाएं या घर के बड़े बुजुर्ग 14 तरह की खाने की चीजें या उपयोग की वस्तुएं- जैसे कंबल, बर्तन, या फल जरूरतमंदों को दान करते हैं। इससे रुके हुए काम पूरे होते हैं।

उपाय 5. खिचड़ी का दान और सेवन:

इस दिन चावल और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाना और दान करना अत्यंत शुभ है। उड़द की दाल का संबंध शनि से और चावल का चंद्रमा से है। खिचड़ी खाने और बांटने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है।

शास्त्रों में मकर संक्रांति को महादान पर्व कहा गया है, क्योंकि इस दिन किए गए दान, जप, स्नान और पूजा का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।

विशेष बात: इस दिन भूलकर भी किसी भिखारी या जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें।