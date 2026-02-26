Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 फरवरी 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 27 February 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 फरवरी, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।ALSO READ: Bhagoria Mela Dates: भगोरिया हाट 2026 कहां और कब? जानें खास बातें

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष एकादशी है। आज आमलकी एकादशी, रंगभरी ग्यारस मनाई जाएगी। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष विधान है।

आज का पंचांग (27 फरवरी 2026)

तिथि- एकादशी

वार: शुक्रवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: फाल्गुन (शुक्ल पक्ष)

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: आर्द्रा (दोपहर 01:30 तक, उसके बाद पुनर्वसु)

योग: प्रीति (रात 01:10 तक, उसके बाद आयुष्मान)

करण: बव (दोपहर 04:05 तक, उसके बाद बालव)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:11 से 12:56 तक (सबसे मंगलकारी समय)

अमृत काल: सुबह 10:20 से 12:05 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:10 से 06:00 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:35 से 03:20 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:10 से 12:35 तक (इस समय शुभ कार्य करने से बचें)

यमगण्ड: दोपहर 03:35 से 05:00 तक

गुलिक काल: सुबह 08:15 से 09:40 तक

दुर्मुहूर्त: सुबह 09:10 से 09:55 तक

शुक्रवार का विशेष उपाय (Friday Special Remedy)

आज आमलकी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले पुष्प और आंवला अर्पित करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करें या आंवले का सेवन करें। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।