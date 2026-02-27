Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 फरवरी, 2026) दैनिक राशिफल: 28 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

1. मेष (Aries)

Today 28 February horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में आज नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

धन: कारोबार में निवेश के लिए समय अच्छा है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द है, तो पर्याप्त नींद लें।

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है।

लव: लव रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के प्रेम में मधुरता रहेगी।

धन: आप भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य: पेट में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।

उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें।

3. मिथुन (Gemini)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

लव: लव लाइफ में संबंध गहरे होंगे।

धन: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।

4. कर्क (Cancer)

करियर: प्रॉपर्टी संबंधी स्थान परिवर्तन के योग हैं।

लव: प्रेम रिश्तों में तनाव आ सकता है, शांति से काम लें।

धन: आज बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी।

स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें।

उपाय: आज गाय को गुड़ खिलाएं।

5. सिंह (Leo)

करियर: आपकी व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी।

लव: पार्टनर के साथ दिन रोमांटिक रहेगा।

धन: आज शेयर मार्केट में सावधानी से निवेश करें।

स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है।

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग में कार्यरत लोगों को पदोन्नति की खबर मिल सकती है।

लव: विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।

धन: आभूषण या वस्त्रों पर धन खर्च होगा।

स्वास्थ्य: दांतों की समस्या संभव है।

उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।

7. तुला (Libra)

करियर: आज कारोबार की नई डील फाइनल हो सकती है।

लव: जीवनसाथी के साथ चल रही समस्या दूर होगी।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।

उपाय: श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबार के कार्यों में देरी होने से झुंझलाहट हो सकती है।

लव: लंबी दूरी के रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है।

धन: ज्यादा फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं।

9. धनु (Sagittarius)

करियर: बाहरी छात्रों के लिए समय अनुकूल है।

लव: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य: नींद की कमी से सिरदर्द संभव है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा।

लव: ऑफिस रोमांस से बचें, छवि बिगड़ सकती है।

धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: कफ और सर्दी की समस्या हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं।

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी।

धन: व्यापार में निवेश के लिए समय सही है।

स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से न उलझें।

लव: प्रेमी मर्यादा का ध्यान रखें।

धन: पैतृक धन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: आज मेडिटेशन का सहारा लें।