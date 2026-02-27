शनिवार, 28 फ़रवरी 2026
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 28 February 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 फरवरी, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 फरवरी 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

Today 28 February horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में आज नई परियोजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
धन: कारोबार में निवेश के लिए समय अच्छा है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द है, तो पर्याप्त नींद लें।
 

2. वृषभ (Taurus)

करियर: ऑफिस में काम का बोझ बढ़ सकता है। 
लव: लव रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के प्रेम में मधुरता रहेगी।
धन: आप भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: पेट में इंफेक्शन की समस्या हो सकती है।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन अर्पित करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

करियर: रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। 
लव: लव लाइफ में संबंध गहरे होंगे।
धन: रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें।
 

4. कर्क (Cancer)

करियर: प्रॉपर्टी संबंधी स्थान परिवर्तन के योग हैं।
लव: प्रेम रिश्तों में तनाव आ सकता है, शांति से काम लें।
धन: आज बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी।
स्वास्थ्य: माता की सेहत का ध्यान रखें। 
उपाय: आज गाय को गुड़ खिलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

करियर: आपकी व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी।
लव: पार्टनर के साथ दिन रोमांटिक रहेगा।
धन: आज शेयर मार्केट में सावधानी से निवेश करें।
स्वास्थ्य: पेट खराब रह सकता है। 
 

6. कन्या (Virgo)

करियर: बैंकिंग में कार्यरत लोगों को पदोन्नति की खबर मिल सकती है।
लव: विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
धन: आभूषण या वस्त्रों पर धन खर्च होगा।
स्वास्थ्य: दांतों की समस्या संभव है। 
उपाय: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।
 

7. तुला (Libra)

करियर: आज कारोबार की नई डील फाइनल हो सकती है।
लव: जीवनसाथी के साथ चल रही समस्या दूर होगी।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: आज खुद को फिट महसूस करेंगे।
उपाय: श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कारोबार के कार्यों में देरी होने से झुंझलाहट हो सकती है।
लव: लंबी दूरी के रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है।
धन: ज्यादा फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाएं।
 

9. धनु (Sagittarius)

करियर: बाहरी छात्रों के लिए समय अनुकूल है।
लव: पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: व्यापारिक आय में वृद्धि होगी। 
स्वास्थ्य: नींद की कमी से सिरदर्द संभव है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

10. मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। 
लव: ऑफिस रोमांस से बचें, छवि बिगड़ सकती है।
धन: धन संचय करने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: कफ और सर्दी की समस्या हो सकती है। 
उपाय: पक्षियों को पानी पिलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

करियर: नौकरीपेशा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
लव: पार्टनर की सलाह आपके लिए बहुत काम आएगी। 
धन: व्यापार में निवेश के लिए समय सही है। 
स्वास्थ्य: त्वचा से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है। 
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 

12. मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर किसी से न उलझें।
लव: प्रेमी मर्यादा का ध्यान रखें।
धन: पैतृक धन मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज मेडिटेशन का सहारा लें।
Webdunia
समाचार

खाटू श्याम बाबा

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

