Vastu Tips for Makar Sankranti: मकर संक्रांति पर करें वास्तु के अनुसार ये खास उपाय, चमकेगी 12 राशियों की किस्मत

Makar Sankranti 2026:
मकर संक्रांति हिंदू धर्म का अत्यंत पावन और ऊर्जा परिवर्तन का पर्व है। मकर संक्रांति का दिन केवल दान-पुण्य के लिए ही नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य का उत्तरायण होना सकारात्मकता का प्रतीक है। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है, बल्कि वास्तु सुधार और भाग्य जागरण का भी श्रेष्ठ समय माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि इस दिन घर में ये उपाय किए जाएं, तो घर का वास्तु दोष दूर होता है और सभी 12 राशियों के जातकों की सोई हुई किस्मत चमक सकती है:
यहां पढ़ें घर की सुख-समृद्धि के लिए मकर संक्रांति के 12 वास्तु उपाय:
1. मुख्य द्वार की सफाई: सूर्योदय से पहले घर के मुख्य द्वार को साफ करें और जल में हल्दी मिलाकर छिड़काव करें। यह घर में देवी लक्ष्मी के आगमन का मार्ग प्रशस्त करता है।
2. तोरण लगाना: मुख्य द्वार पर ताजे आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकता है।
3. ईशान कोण में कलश: घर के उत्तर-पूर्व कोने/ईशान कोण में एक तांबे के कलश में जल भरकर रखें। इसमें थोड़ा गंगाजल और तिल डालें। इससे घर का मानसिक वातावरण शांत रहता है।
5. दक्षिण दिशा में दीपक: शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीपक जलाएं। यह पितरों को प्रसन्न करता है और अकाल मृत्यु के भय को दूर करता है।
6. रसोई में नई फसल का प्रवेश: इस दिन रसोई में नई फसल का अनाजल जैसे चावल, दाल जरूर लाएं। वास्तु के अनुसार, इससे साल भर अन्न के भंडार भरे रहते हैं।
7. तिल का उबटन: घर के सभी सदस्य तिल का उबटन लगाकर स्नान करें। वास्तु मानता है कि इससे व्यक्ति का औरा/ Aura शुद्ध होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
8. सूर्य की प्रतिमा: यदि आपके घर में सूर्य का प्रकाश कम आता है, तो पूर्व की दीवार पर तांबे की सूर्य प्रतिमा लगाएं। यह वास्तु दोष निवारण का अचूक उपाय है।
9. पुराने सामान का त्याग: छत या सीढ़ियों के नीचे रखा कबाड़ इस दिन बाहर निकाल दें। यहां का भारीपन दूर होने से घर में धन का प्रवाह/ Cash Flow बढ़ता है।
10. पक्षियों को दाना: घर की छत या बालकनी में पक्षियों के लिए सात तरह के अनाज और पानी रखें। इससे बुध और राहु के दोष शांत होते हैं।
11. गायत्री मंत्र का जाप: इस दिन घर के मध्य भाग यानी ब्रह्म स्थान में बैठकर गायत्री मंत्र 'ॐ भूर्भुव: स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न: प्रचोदयात्।।' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' का जाप करें। ध्वनि तरंगों से घर के वास्तु दोष कटते हैं।
12. घी का अखंड दीपक: संक्रांति के दिन पूजा स्थान पर शुद्ध घी का दीपक पूरे दिन जलने दें। यह घर के वास्तु पुरुष को ऊर्जा प्रदान करता है।
राशियों पर प्रभाव :
ये उपाय करने से मेष, सिंह और धनु राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा; वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा; मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के संबंध सुधरेंगे; तथा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।