Written By WD Feature Desk

Toilet Vastu Remedies: शौचालय में यदि है वास्तु दोष तो करें ये 9 उपाय

Solutions and Fixes
How to nullify Rahu Dosh Remedies: किसी भी घर में जब शौचालय का संवेदनशील स्थान वास्तु के सिद्धांतों के विपरीत, जैसे कि ईशान कोण (उत्तर-पूर्व) या ब्रह्मस्थान (केंद्र) में स्थित होता है, तो यह तुरंत घर की सकारात्मक ऊर्जा को प्रदूषित कर देता है।ALSO READ: Vastu for Toilet: वास्तु के अनुसार यदि नहीं है शौचालय तो राहु होगा सक्रिय

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, यह दोष सीधे छाया ग्रह राहु को सक्रिय करता है। राहु को भ्रम, अचानक आने वाली समस्याएं, अनसुलझे रोग, कर्ज और सामाजिक अपमान का कारक माना जाता है। इसके निवारण हेतु निम्न उपाय करके आप घर का वास्तु सुधार कर राहु के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं।
 
यदि आपके घर में शौचालय की स्थिति वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है या अन्य कोई समस्या है, तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं:
 
वास्तु दोष निवारण के 9 उपाय: 
 
1. शौचालय का निर्माण/स्थान परिवर्तन: यदि संभव हो, तो शौचालय को उत्तर-पश्चिम (वायव्य) या दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनवाएं।
 
2. ईशान कोण और ब्रह्मस्थान में शौचालय होने पर तुरंत उसे हटाने का प्रयास करें।
 
3. ऊर्जा अवरोधक का उपयोग: शौचालय के दरवाजे पर पर्दा लगाकर रखें और उसे हमेशा बंद रखें।
 
4. शौचालय की दीवारों पर गहरे नीले या काले रंग के टाइल्स लगाने से बचें।
 
5. नमक का उपाय: शौचालय के एक कोने में एक खुली कटोरी में साबुत सेंधा नमक रखें। यह नमक नकारात्मक ऊर्जा या राहु के प्रभाव को अवशोषित करता है। इसे हर हफ्ते बदलते रहें और पुराने नमक को फ्लश कर दें।
 
6. पौधों का प्रयोग: शौचालय के अंदर छोटे इनडोर पौधे जैसे स्नेक प्लांट या बांस का पौधा रखने से नकारात्मकता कम होती है।
 
7. राहु ग्रह की शांति: राहु के मंत्र ॐ रां राहवे नमः, या ॐ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः का नियमित जप करें।
 
8. प्रत्येक शनिवार को किसी गरीब या सफाईकर्मी को विशेषकर नीले या काले रंग के वस्त्र दान करें।
 
9. घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें, विशेषकर शौचालय को।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?
