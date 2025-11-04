मंगलवार, 4 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk

T Point House Vastu Tips: टी’ पॉइंट वाला घर लेना शुभ या अशुभ, जानें बर्बाद होंगे या आबाद

T Junction Home
T Junction Home: वास्तु शास्त्र के अनुसार, 'टी' पॉइंट पर बना घर आमतौर पर शुभ नहीं माना जाता है, इसे वीथी शूल या रोड प्रहार दोष कहा जाता है। हालांकि, यह पूरी तरह से घर की दिशा पर निर्भर करता है कि यह आपके लिए कितना अशुभ होगा या इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है।ALSO READ: वास्तु के अनुसार कैसे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलें?

यहां जानें कौन सी दिशाएं देती हैं समृद्धि (Prosperity) और कौन सी लाती हैं मुश्किलें (Challenges)? 
 
क्यों माना जाता है अशुभ या बर्बादी का कारण? वास्तु शास्त्र के अनुसार, 'टी' पॉइंट पर बने घर में नकारात्मक ऊर्जा का सीधा और तेज प्रवाह यानी टकराव होता है।
 
नकारात्मक ऊर्जा का सीधा प्रवाह (वीथी शूल): सड़क से आने वाली ऊर्जा और वाहनों का सीधा प्रवाह घर की ओर होता है, जिससे घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है और तनाव और चिंता बढ़ती है।
 
मानसिक और शारीरिक कष्ट: निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, तनाव, अनिद्रा और मानसिक अशांति हो सकती है।
 
धन और संबंधों में अस्थिरता: यह घर के सदस्यों के आर्थिक नुकसान, अस्थिरता और पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है।
 
सुरक्षा का अभाव: वाहनों की सीधी आवाजाही के कारण शोर का स्तर अधिक होता है और गोपनीयता कम हो जाती है।
 
कौन सी दिशाएं शुभ या कम अशुभ हैं?
 
'टी' पॉइंट हमेशा बुरा हो, ऐसा जरूरी नहीं। कुछ दिशाओं से आने वाली सड़क का 'टी' पॉइंट घर के लिए कम हानिकारक या शुभ फलदायी भी हो सकता है, जहां आबाद होने की संभावनाएं भी रहती हैं। यहां जानें दिशा के अनुसार वास्तु फलल कारण और प्रभाव...
 
उत्तर (North)- शुभ या सबसे अनुकूल: यह दिशा धन, समृद्धि और करियर में नए अवसर लाती है।
 
उत्तर-पूर्व (ईशान कोण)- बहुत शुभ: यह दिशा सुख-समृद्धि, ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाली होती है।
 
पूर्व (East)- शुभ/कम अशुभ: यह मान-सम्मान, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अनुकूल माना जाता है।
 
कौन सी दिशाएं अशुभ हैं? जहां बर्बादी की संभावना अधिक होती हैं, आइए जानते हैं...ALSO READ: Vastu tips for Diwali: दिवाली पर भूलकर भी न करें ये 10 वास्तु गलतियां, वरना रुक सकती है तरक्की
 
यदि सड़क इन दिशाओं से आकर आपके घर पर सीधी टकराती है तो यह सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव डालती है। यहां जानें आपके घर की दिशा और वास्तु फल का प्रभाव...
 
दक्षिण (South)- अशुभ: यह मान-सम्मान की हानि, आर्थिक नुकसान और घर की महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
 
दक्षिण-पश्चिम (नैऋत्य कोण)- अत्यंत अशुभ: यह सबसे खतरनाक माना जाता है और गंभीर स्वास्थ्य और वित्तीय समस्याएं ला सकता है।
 
पश्चिम (West): अशुभ- यह भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और घर में कलह और अस्थिरता पैदा कर सकता है।

अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Vastu tips: घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने के लिए आजमाएं ये 5 वास्तु टिप्स और प्रभावी उपाय
Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसार

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर कौनसा दान रहेगा सबसे अधिक शुभ, जानें अपनी राशिनुसारKartik Purnima How to Donate According to Zodiac Sign: कार्तिक पूर्णिमा का दिन विशेष रूप से पुण्य अर्जित करने का अवसर होता है। इस दिन का दान का महत्व अत्यधिक होता है, और राशिनुसार दान करना और भी अधिक प्रभावकारी माना जाता है। यहां जानें आपकी राशि का स्वामी ग्रह, दान के लिए शुभ वस्तुएं और प्राप्त होने वाले परिणाम...

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियां

Bhishma Panchak 2025: भीष्म पंचक क्या होता है, क्यों लगता हैं, जानें पंचक की तिथियांVishnu Panchak Vrat: 'कार्तिक मास के अंतिम पांच दिन 'भीष्म पंचक' के नाम से जाने जाते हैं। यह पवित्र अवधि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवउठनी एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं और माना जाता है कि इन पांच दिनों में व्रत, पूजा और दान करने से पूरे कार्तिक मास के व्रत का फल मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफल

Monthly Horoscope November 2025: नवंबर 2025: क्या आपकी राशि के लिए खुलेंगे धन-समृद्धि के द्वार? पढ़ें मासिक राशिफलNovember 2025 Horoscope: नवंबर 2025 का महीना ऊर्जा, वित्तीय पुनर्गठन और महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संगम लेकर आ रहा है। इस माह सूर्य का गोचर आपके अंदर गहनता लाएगा और मंगल का प्रभाव साहसिक निर्णयों को बढ़ावा देगा। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो अनुशासन के साथ मेहनत करते हैं।

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्क

Shukra gochar 2025: शुक्र का तुला राशि में गोचर, 2 राशियों को रहना होगा सतर्कVenus Transit in Libra 2025: धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र का अपनी ही राशि तुला में 02 नवंबर 2025 को गोचर हो रहा है। यह गोचर 2 राशियों के लिए विशेष रूप से अशुभ परिणाम ला सकता है जिससे उनके आर्थिक हालात में गिरावट हो सकती है और कार्यों में रुकावट आ सकती है। आओ जानते हैं कि कौनसी हैं वे 2 राशियां।

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मत

Guru gochar 2025: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 4 राशियों को होगा लाभ ही लाभ, चमक जाएगी किस्मतGuru brihaspati gochar 2025: बृहस्पति ग्रह वर्तमान में 8 वर्षों के लिए अपनी अतिचारी गति पर हैं अर्थात सामान्य रूप से एक वर्ष तक एक ही राशि में गोचर करने वाला गुरु ग्रह मिथुन में जाते ही अतिचारी हो चला है और अब एक वर्ष में दो से तीन राशियों में गोचर कर रहा है। वर्तमान में अल्पकाल के लिए मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर रहा है। इस गोचर के चलते सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। फिलहाल कर्क में गोचर से 4 राशियों की किस्मत का तारा चमका हुआ है।

kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?

kartik purnima kab hai: कार्तिक पूर्णिमा कब है?kartik purnima : कार्तिक पूर्णिमा 2025 में 05 नवंबर को है। यह हिन्दू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि होती है, जो खासतौर पर दीपावली के बाद मनाई जाती है। इस दिन को विशेष रूप से गंगा स्नान, व्रत और दान के लिए शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर इसे 'गंगा पूर्णिमा' के नाम से भी जाना जाता है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 नवंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (04 नवंबर, 2025)Today 04 November 2025 horoscope in Hindi : आज 04 नवंबर 2025, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

04 November Birthday: आपको 04 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

04 November Birthday: आपको 04 नवंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!04 November Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 04 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 04 नवंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय04 November 2025 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 04 नवंबर, 2025 का विशेष...

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले दीपदान या स्नान-दान की संपूर्ण विधि

Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर किए जाने वाले दीपदान या स्नान-दान की संपूर्ण विधिKartik Purnima Deepdaan 2025: कार्तिक पूर्णिमा हिन्दू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जिसे प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार विशेष रूप से दीपदान और पूजा-अर्चना के लिए प्रसिद्ध है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को दीपों से घर-घर रोशन किया जाता है, और गंगा स्नान जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं।
