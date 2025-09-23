मंगलवार, 23 सितम्बर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: मंगलवार, 23 सितम्बर 2025 (14:59 IST)

Vastu tips: घर की इस दिशा में ये 4 चीजें रखने से कुछ ही दिनों में चमकेगी किस्मत

घर की उत्तर दिशा में क्या रखें
What to keep in north direction of house : भारतीय संस्कृति में वास्तु शास्त्र का विशेष महत्व है, जो घर की ऊर्जा और दिशाओं के सही उपयोग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा को धन और समृद्धि का केंद्र माना जाता है। इस दिशा के स्वामी भगवान कुबेर हैं, जिन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि धनवान लोग अपने घरों में इस दिशा का विशेष ध्यान रखते हैं। कुछ ऐसी खास वस्तुएं हैं, जिन्हें इस दिशा में रखने से धन-समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है और घर में कभी कंगाली नहीं आती। आइए जानते हैं इन 4 चीजों के बारे में:
 
1. भगवान कुबेर की प्रतिमा: धन के देवता भगवान कुबेर को प्रसन्न करने का सबसे सीधा और प्रभावी तरीका उनकी प्रतिमा को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन के नए स्रोत खुलते हैं और आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार होता है। कुबेर जी की प्रतिमा को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि इसे एक साफ-सुथरी चौकी या पटरे पर स्थापित करें। उनका मुख हमेशा घर के अंदर की ओर होना चाहिए, ताकि धन और समृद्धि घर के भीतर आए।
 
2. श्रीयंत्र: श्रीयंत्र को मां लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली और पवित्र यंत्र माना जाता है। यह यंत्र धन, समृद्धि, और सौभाग्य का प्रतीक है। इसे घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। श्रीयंत्र की स्थापना से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। इसे नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए और पूजा के समय इसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि यह यंत्र ब्रह्मांड की ऊर्जा को आकर्षित करता है।
 
3. तुलसी का पौधा: धार्मिक और औषधीय महत्व के अलावा, तुलसी का पौधा वास्तु शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। हालांकि, तुलसी को आमतौर पर घर के आंगन या पूर्व दिशा में रखा जाता है, लेकिन अगर घर की उत्तर दिशा में पर्याप्त रोशनी हो, तो इसे वहां भी रखा जा सकता है। तुलसी की उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और यह माना जाता है कि यह पौधा धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। यह घर को बुरी शक्तियों से भी बचाता है।
 
4. धातु का कछुआ: वास्तु के साथ-साथ फेंगशुई में भी कछुए को बहुत शुभ माना जाता है। कछुआ दीर्घायु, स्थिरता और धन का प्रतीक है। धातु का बना कछुआ घर की उत्तर दिशा में रखना बहुत फायदेमंद होता है। इसे पानी से भरे एक कटोरे में रखें, क्योंकि पानी धन के प्रवाह का प्रतीक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि घर में धन का प्रवाह लगातार बना रहे। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति होती है और व्यक्ति को जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है।
