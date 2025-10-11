सोमवार, 13 अक्टूबर 2025
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. वास्तु-फेंगशुई
  4. Vastu tips for Diwali 2025
Written By WD Feature Desk

Diwali vastu tips: दिवाली पर अपनाएं ये 11 वास्तु टिप्स, घर में आएगी सुख-शांति और समृद्धि

Diwali vastu tips 2025
Diwali home decoration vastu: दिवाली केवल रोशनी और मिठाइयों का पर्व नहीं है, बल्कि यह धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करने का विशेष अवसर भी है। इस शुभ पर्व पर वास्तु शास्त्र के कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय अपनाकर आप अपने घर में लक्ष्मी जी की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं।ALSO READ: Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

दिवाली सिर्फ दिखावे या सजावट का पर्व नहीं है, बल्कि यह भीतर और बाहर दोनों को शुद्ध करने का समय है। जब आप इन वास्तु टिप्स को अपनाते हैं, तो ना केवल आपके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि आती है।
 
यहां दिए जा रहे हैं 11 सबसे असरदार दिवाली वास्तु टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर और जीवन में सुख-शांति और समृद्धि ला सकते हैं।
 
1. मुख्य द्वार को साफ़ और सुसज्जित रखें:
मुख्य दरवाज़ा लक्ष्मी जी के प्रवेश का मार्ग होता है। दरवाज़े की अच्छी तरह सफाई करें, रंगोली बनाएं और द्वार पर तोरण (बंदनवार) लगाएं। स्वास्तिक और “शुभ लाभ” का चिन्ह ज़रूर बनाएं।
 
2. तुलसी का पौधा उत्तर-पूर्व दिशा में रखें:
तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दिवाली पर इसे साफ़ करके दीपक जलाएं और तुलसी पूजा करें। उत्तर-पूर्व दिशा इसके लिए सर्वोत्तम है।
 
3. घर में टूटी-फूटी चीजें हटा दें:
वास्तु के अनुसार टूटी हुई चीजें नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र होती हैं। दिवाली की सफाई में ऐसे सभी टूटे बर्तन, घड़ी, आईना या इलेक्ट्रॉनिक सामान हटा दें।ALSO READ: Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं
 
4. दीपक जलाने की सही दिशा:
दीपक को दक्षिण-पूर्व दिशा (अग्नि कोण) में जलाना शुभ माना जाता है। साथ ही मुख्य द्वार पर दोनों ओर दीपक रखें, यह लक्ष्मी जी के स्वागत का प्रतीक है।
 
5. झाड़ू को सही जगह रखें: 
झाड़ू को हमेशा छिपाकर दक्षिण-पश्चिम दिशा में रखें। झाड़ू को पैर न लगाएं और उसे खड़ा न रखें। दिवाली से पहले पुरानी झाड़ू बदलना भी शुभ माना जाता है।
 
6. रोशनी की सजावट उत्तर दिशा में करें:
उत्तर दिशा धन और समृद्धि की दिशा मानी जाती है। इस दिशा में रोशनी करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
 
7. घर की दीवारों पर सकारात्मक चित्र लगाएं:
घर में राधा-कृष्ण, लक्ष्मी-गणेश, बहते जल या सूर्योदय जैसे चित्र लगाएं। ये चित्र सकारात्मकता और प्रेम का संचार करते हैं।
 
8. तिजोरी या अलमारी की दिशा:
धन रखने की तिजोरी या अलमारी को हमेशा दक्षिण दिशा में रखें और उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। इससे धन का आगमन होता है।
 
9. शंख और घंटी का प्रयोग:
दिवाली की पूजा के समय शंख और घंटी बजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न होता है।
 
10. फूलों से करें सजावट: 
घर को ताजे फूलों की माला या सजावट से सजाएं। इससे वातावरण सुगंधित और शुभ बनता है। विशेष रूप से गेंदे और कमल के फूल का प्रयोग शुभ माना गया है।
 
11. ध्यान और मंत्र जाप करें:
दिवाली पर सुबह-शाम ध्यान करें और 'श्री लक्ष्मी मंत्र' या 'श्री सूक्त' का जाप करें। मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है।
 
 अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी
