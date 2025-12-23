बुधवार, 24 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 24 December 2025 horoscope in Hindi
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 24 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 24 December 2025
1. मेष (Aries) 
 
Today Horoscope Rashifal 24 December 2025 : करियर : आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। कोई नया अवसर मिल सकता है।
लव : साथी के साथ अच्छा संवाद रहेगा, रिश्ते में स्नेह बढ़ेगा।
धन : धन लाभ की संभावना है, लेकिन खर्चों पर भी ध्यान दें।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।
उपाय : सूर्योदय से पहले पानी पीकर सूर्य देव की पूजा करें।ALSO READ: Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल
 
2. वृष (Taurus) 
 
करियर : आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।
लव : अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा।
धन : वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, निवेश से बचें।
स्वास्थ्य : स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : गाय को हरा चारा खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini) 
 
करियर : नौकरीपेशा को कार्य में सफलता प्राप्त होगी, नए अवसर मिल सकते हैं।
लव : अपने रिश्ते में और समझदारी बढ़ेगी।
धन : धन की स्थिति में सुधार होगा। 
स्वास्थ्य : मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय : केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
4. कर्क (Cancer) 
 
करियर : कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी होंगे।
लव : रिश्तों में थोड़ी असहमति हो सकती है, धैर्य रखें।
धन : कारोबारियों को कुछ अतिरिक्त आय हो सकती है।
स्वास्थ्य : तनाव से बचें, आराम करें और खुद को तरोताजा रखें।
उपाय : चांदी का सिक्का घर में रखें।
 
5. सिंह (Leo) 
 
करियर : कार्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे, नौकरी में प्रमोशन की संभावना है।
लव : प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी।
धन : वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, धन लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 
6. कन्या (Virgo) 
 
करियर : कार्य में ध्यान केंद्रित रखें, सफलता निश्चित मिलेगी।
लव : रिश्तों में थोड़ी दूरी हो सकती है, प्रयास करें कि संवाद बेहतर हो।
धन : वित्तीय मामलों में कोई बड़ा कदम न उठाएं।
स्वास्थ्य : शारीरिक स्थिति ठीक रहेगी, मानसिक तनाव से बचें।
उपाय : पूजन में सफेद फूलों का उपयोग करें।ALSO READ: संकटों का अंत और सुखों का आरंभ: क्यों खास है चतुर्थी का उपवास?
 
7. तुला (Libra) 
 
करियर : आज आप अपने कार्य में नई दिशा पा सकते हैं।
लव : रिश्ते में आत्मीयता बढ़ेगी, अच्छा समय बिताएंगे।
धन : आय में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : तांबे के बर्तन का उपयोग करें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio) 
 
करियर : कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आ सकती हैं।
लव : रिश्तों में हल्की सी तकरार हो सकती है, समझदारी से काम लें।
धन : आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य : मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय : हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
 
9. धनु (Sagittarius) 
 
करियर : आज कार्य में कठिनाई हो सकती है, लेकिन आत्मविश्वास से पार पा सकते हैं।
लव : प्रेम संबंधों में ताजगी आएगी।
धन : धन लाभ के संकेत हैं, लेकिन खर्च भी हो सकते हैं।
स्वास्थ्य : शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे।
उपाय : श्रीगणेश को लड्डू चढ़ाएं। 
 
10. मकर (Capricorn) 
 
करियर : कार्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप उसे हल कर लेंगे।
लव : रिश्ते में स्थिरता आएगी, पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।
धन : आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य : शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे।
उपाय : तुलसी के पौधे की पूजा करें।
 
11. कुम्भ (Aquarius) 
 
करियर : कार्य में नई दिशा मिलने के संकेत हैं, उत्साही रहें।
लव : रिश्ते में समझदारी बढ़ेगी।
धन : आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य : ताजगी महसूस करेंगे, व्यायाम करें।
उपाय : लोहे के बर्तन का उपयोग करें।
 
12. मीन (Pisces) 
 
करियर : कार्यस्थल पर सफलता के अच्छे संकेत हैं।
लव : रिश्ते में प्रेम और समझ बढ़ेगी।
धन : वित्तीय लाभ होगा, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य : मानसिक शांति बनाए रखें।
उपाय : हनुमान जी के दर्शन से कार्यों में सफलता मिलेगी।ALSO READ: मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)Today 24 December horoscope in Hindi 2025 : आज 24 दिसंबर 2025, बुधवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

24 December Birthday: आपको 24 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 December Birthday: आपको 24 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय24 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 दिसंबर...

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताब

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताबAmit Shah Kundali सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भविष्यवाणी और ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपेक्षा केंद्र में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद वर्ष 2029 में होने वाले चुनाव में यदि भाजपा बहुमत लाती है तो अमित शाह को प्रधानंमी बनाया जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को गृहमंत्री या रक्षामंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कई लोग इस तरह की संभावना से इनकार करते हैं। चलिए जानते हैं कि अमित शाह की कुंडली लाल किताब के अनुसार क्या कहती है।

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वPutrada Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष में दो बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दिसंबर 2025 के अंत में रखा जायेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com