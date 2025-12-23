मंगलवार, 23 दिसंबर 2025
Written By WD Feature Desk

24 December Birthday: आपको 24 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 December Birthday
24 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल
 
आपका जन्मदिन: 24 दिसंबर
 
दिनांक 24 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 6 होगा। आपमें गजब का आत्मविश्वास है। इसी आत्मविश्वास के कारण आप किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं है। आपको सुगंध का शौक होगा। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति आकर्षक, विनोदी, कलाप्रेमी होते हैं। आप अपनी महत्वाकांक्षा के प्रति गंभीर होते हैं। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुषों के प्रति आपकी दिलचस्पी होगी। लेकिन आप दिल के बुरे नहीं है। 6 मूलांक शुक्र ग्रह द्वारा संचालित होता है। अत: शुक्र से प्रभावित बुराई भी आपमें पाई जा सकती है। जैसे स्त्री जाति के प्रति आपमें सहज झुकाव होगा।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 6, 15, 24
 
शुभ अंक : 6, 15, 24, 33, 42, 51, 69, 78
 
शुभ वर्ष : 2025, 2026
 
ईष्टदेव : मां सरस्वती, महालक्ष्मी
 
शुभ रंग : क्रीम, सफेद, लाल, बैंगनी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
करियर: नौकरीपेशा व्यक्ति अपने परिश्रम के बल पर उन्नति के हकदार होंगे। बैक परीक्षाओं में भी सफलता अर्जित करेंगे। लेखन संबंधी मामलों के लिए उत्तम होती है। जो विद्यार्थी सीए की परीक्षा देंगे उनके लिए शुभ रहेगा। 
 
परिवार: दाम्पत्य जीवन में मिली जुली स्थिति रहेगी। विवाह के योग भी बनेंगे। स्त्री पक्ष का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी।
 
कारोबार: आर्थिक मामलों में सभंलकर चलना होगा। व्यापार-व्यवसाय में भी सफलता रहेगी। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra): भारतीय एथलीट, भाला फेंक में ओलंपिक चैंपियन और विश्व चैंपियन हैं।
 
पीयूष चावला (Piyush Chawla): भारतीय क्रिकेटर, जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं।
 
अनिल कपूर (Anil Kapoor): भारतीय हिन्दी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता।
 
हामिद करज़ई (Hamid Karzai): अफ़ग़ानिस्तान के सातवें राष्ट्रपति।
 
मोहम्मद रफ़ी (Mohammed Rafi): हिन्दी सिनेमा के श्रेष्ठतम पार्श्व गायकों में से एक।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: Vighneshwar Chaturthi 2025: 23 या 24 दिसंबर, कब रखा जाएगा विघ्नेश्वर चतुर्थी व्रत, जानें पूजन विधि, महत्व और मुहूर्त
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 दिसंबर, 2025)

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी

Christmas Day 2025: इस तरह करें क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारीHow to prepare for Christmas: ईसाई धर्म के कैलेंडर में दो तारीखें सबसे अहम हैं- एक 'गुड फ्राइडे', जब ईसा मसीह ने मानवता के लिए बलिदान दिया, और दूसरा 'क्रिसमस', जब प्रभु यीशु के रूप में धरती पर प्रेम और शांति का जन्म हुआ। 25 दिसंबर का यह दिन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि एक अहसास है, जिसकी तैयारी का शोर नवंबर की गुलाबी ठंड के साथ ही सुनाई देने लगता है। आइए जानते हैं कि इस बार क्रिसमस को यादगार बनाने के लिए आप अपने सेलिब्रेशन को कैसे प्लान कर सकते हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्व

Hanuman jayanti: तमिलनाडु में कब मनाएंगे हनुमान जयंती, जानिए महत्वHanuman jayanti 2025: उत्तर भारत में चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाते हैं लेकिन तमिलनाडु में मार्गशीर्ष अमावस्या के समय मनायी जाती है जिसे हनुमथ जयन्थी कहते हैं। अधिकांशतः मार्गशीर्ष अमावस्या और मूल नक्षत्र साथ में आते हैं। यह माना जाता है कि भगवान हनुमथ का जन्म मार्गशीर्ष अमावस्या पर, मूल नक्षत्र में हुआ था। ग्रेगोरियन कैलेण्डर में तमिल हनुमथ जयन्ती जनवरी अथवा दिसम्बर के माह में आती है। साल 2025 में तमिलनाडु में हनुमान जयंती 19 दिसंबर, शुक्रवार को मनाई जाएगी।

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर

बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकरJupiter's transit in Cancer in 2026: नए वर्ष 2026 में बृहस्पति ग्रह का 3 राशियों में गोचर रहेगा। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति ग्रह मिथुन राशि में 2 जून तक रहेंगे इसके बाद अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और अंत में 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क में रहने के बाद वे सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके चलते कर्क, वृश्‍चिक, मकर और मीन के लिए यह गोचर शुभ रहेगा लेकिन 3 राशियों को रहना होगा संभलकर।

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं

Magh Mela 2026: माघ मेले में जा रहे हैं तो जानिए क्या करें और क्या नहीं2026 Magh Mela : माघ मेला एक पवित्र और धार्मिक अवसर है, जो हर साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होता है। यह मेला खासकर हिन्दू धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो आस्था और तर्पण के लिए संगम में स्नान करते हैं। यदि आप माघ मेला जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है।

24 December Birthday: आपको 24 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 24 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 दिसंबर, 2025: बुधवार का पंचांग और शुभ समय24 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 दिसंबर...

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताब

नरेंद्र मोदी के बाद क्या अमित शाह संभालेंगे पीएम की कमान, क्या कहती है लाल किताबAmit Shah Kundali सोशल मीडिया पर वायरल हो रही भविष्यवाणी और ज्योतिष विश्लेषण के आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव में योगी आदित्यनाथ को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने की अपेक्षा केंद्र में उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके बाद वर्ष 2029 में होने वाले चुनाव में यदि भाजपा बहुमत लाती है तो अमित शाह को प्रधानंमी बनाया जा सकता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को गृहमंत्री या रक्षामंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कई लोग इस तरह की संभावना से इनकार करते हैं। चलिए जानते हैं कि अमित शाह की कुंडली लाल किताब के अनुसार क्या कहती है।

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्व

Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, जानिए महत्वPutrada Ekadashi Vrat 2025: हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी वर्ष में दो बार आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। वर्ष 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत दिसंबर 2025 के अंत में रखा जायेगा।

Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Surya gochar 2025:सूर्य का मकर राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलsurya gochar 2025: मकर संक्रांति 2026 का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास होने वाला है। 14 जनवरी 2026 की दोपहर 02:50 बजे जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे, तो ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सूर्य के उत्तरायण होते ही देवताओं का दिन शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, इस 'मकर संक्रांति' का आपकी राशि पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा।
