सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. What happens by fasting on Chaturthi
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (18:44 IST)

संकटों का अंत और सुखों का आरंभ: क्यों खास है चतुर्थी का उपवास?

What happens by fasting on Chaturthi
What happens by fasting on Chaturthi: सनातन परंपरा में चतुर्थी तिथि का सीधा संबंध बुद्धि और विवेक के देवता भगवान श्री गणेश से है। यह केवल एक उपवास नहीं, बल्कि प्रथमपूज्य देव की कृपा पाने का एक आध्यात्मिक मार्ग है। महीने में दो बार आने वाली यह तिथि- कृष्ण पक्ष की 'संकष्टी' और शुक्ल पक्ष की 'विनायकी'- भक्तों के लिए वरदान का द्वार खोलती है। आइए समझते हैं कि इस व्रत को करने से साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं।
 
शिव-शक्ति का मिलता है दिव्य आशीर्वाद गणेश जी महादेव और माता पार्वती के लाडले पुत्र हैं। जब कोई भक्त चतुर्थी का व्रत रखता है, तो वह न केवल गणेश जी को, बल्कि पूरे शिव परिवार को प्रसन्न करता है। इससे भक्त को माता पार्वती की ममता और भगवान शिव का संरक्षण प्राप्त होता है।
 
अंधकार का नाश और सकारात्मकता का वास आज के भागदौड़ भरे जीवन में नकारात्मकता जल्दी घर कर लेती है। चतुर्थी का पूजन घर और मन की अशांति को दूर करता है। श्री गणेश की आराधना से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और जीवन में मानसिक शांति व सकारात्मकता का संचार होता है।
 
दुखों की विदाई और धन-धान्य की प्राप्ति जो भक्त पूर्ण निष्ठा के साथ चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता और आर्थिक तंगी दूर होने लगती है। यह व्रत सुख-समृद्धि का कारक माना गया है, जिससे धन लाभ के योग बनते हैं और घर में बरकत आती है।
 
विघ्नहर्ता काटते हैं बाधाओं के जाल गणेश जी का एक नाम 'विघ्नहर्ता' है, जिसका अर्थ है दुखों को हरने वाला। चाहे नौकरी में अड़चनें हों, शिक्षा में बाधा या व्यापार का घाटा- चतुर्थी के दिन किया गया पूजन जीवन के समस्त अवरोधों को जड़ से खत्म कर देता है।
 
समस्याओं का समाधान और शुभता का आगमन यह व्रत व्यक्ति के धैर्य और संकल्प शक्ति को बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार, जो व्यक्ति नियमित चतुर्थी व्रत का पालन करता है, उसकी जटिल से जटिल समस्याएं धीरे-धीरे सुलझने लगती हैं और उसे हर कार्य में 'शुभ-लाभ' की प्राप्ति होती है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानी

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानीTambaku and gay cow: तंबाकू खाना कब से प्रचलन में आया यह एक अलग विषय है परंतु भारत में सिगरेट पीना और तंबाखू खाना आप प्रचलन में है। अक्टूबर 2025 की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा रिपोर्ट और NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 21.4% लोग खैनी, गुटखा, पान मसाला या जर्दा का सेवन करते हैं और करीब 10.7% लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। तंबाकू का पौधा होता है जो कई तरह की प्रजातियों का रहता है। इसी से तंबाकू बनती है। तंबाकू मुख्य रूप से 'निकोटियाना' (Nicotiana) प्रजाति के पौधों की पत्तियों से बनती है।

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?Adhik Maas 2026: हिन्दू शास्त्रों में 'अधिकमास' को बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए 'अधिकमास' को 'पुरुषोत्तम मास' भी कहा जाता है। 'पुरुषोत्तम मास' अर्थात् भगवान पुरुषोत्तम का मास। शास्त्रों के अनुसार 'अधिकमास' में व्रत पारायण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा का बहुत पुण्यप्रद होती है...

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातेंWorld Meditation Day: विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ध्यान (meditation) के लाभों को बढ़ावा देना और मानसिक शांति और समृद्धि को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियम

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियमLal Kitab 2026: वर्ष 2026 को अपने जीवन का सबसे सफल और सुखद साल बनाने के लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी माने जाते हैं। लाल किताब के अनुसार, ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करने के लिए केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि आचरण में बदलाव भी जरूरी है। यहां वर्ष 2026 के लिए कुछ अचूक उपाय दिए गए हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

और भी वीडियो देखें

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

23 December Birthday: आपको 23 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!23 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 23 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 23 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयToday Shubh Muhurat 23 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 23 दिसंबर, 2025

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्य

मकर संक्रांति पर बन रहे हैं इस बार खास योग संयोग, 3 राशियों के खुल जाएंगे भाग्यMakar Sankranti 2026 rashifal : मकर संक्रांति का पर्व हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति पर ग्रहों की विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए गोल्डन पीरियड की शुरुआत कर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस बार मकर संक्रांति पर वरियान योग और बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं।

28 दिसंबर से प्रारंभ होगा शाकंभरी उत्सव, कैसे करें पूजा की तैयारी

28 दिसंबर से प्रारंभ होगा शाकंभरी उत्सव, कैसे करें पूजा की तैयारीमाता शाकंभरी का उत्सव 28 दिसंबर 2025 से प्रारंभ होकर 13 जनवरी 2026 को समाप्त होगा। 07 जनवरी से शाकम्भरी नवरात्रि प्रारंभ होगी जो 13 जनवरी को समाप्त होगी। 3 जनवरी 2026 शनिवार को शाकंभरी जयंती मनाई जाएगी। शाकम्भरी नवरात्रि, पौष शुक्ल अष्टमी से आरम्भ होकर पौष पूर्णिमा पर समाप्त होती है।

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिए

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिएChristmas 2025: ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव पर घर और चर्च में खास तरह की परंपराओं का पालन करते हैं जो कि वक्त के साथ इस पर्व से जुड़ती गई। इस नियम और परंपराओं के बगैर अधूरा है क्रिसमय का पर्व।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com