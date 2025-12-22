सोमवार, 22 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. क्रिसमस
  4. What customs should be followed in church on Christmas
Written By WD Feature Desk
Last Modified: सोमवार, 22 दिसंबर 2025 (13:22 IST)

Christmas 2025:क्रिसमस पर चर्च में कौनसे रीति रिवाज का करें पालन, जानिए

क्रिसमस
Christmas 2025: ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस। इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। उनके जन्मोत्सव पर घर और चर्च में खास तरह की परंपराओं का पालन करते हैं जो कि वक्त के साथ इस पर्व से जुड़ती गई। इस नियम और परंपराओं के बगैर अधूरा है क्रिसमय का पर्व।
 
1. क्रिसमस ट्री: सदाबहार क्रिसमस वृक्ष डगलस, बालसम या फर का पौधा होता है जिस पर सजावट की जाती है। क्रिसमस ट्री को रिबन, गिफ्ट, घंटी और लाइट्स लगाकर सजाया जाता है। यह क्रिसमस की परंपरा का अहम हिस्सा है। इसे चर्च और घर दोनों ही जगह पर सजाया जाता है। 
 
2. जिंगल बेल: गिरजाघरों में पारंपरिक तरीके से ईसा मसीह के लिए गाए जा रहे भक्ति गीत के अलावा ‘जिंगल बेल्स’, ‘ओह होली नाइट’ और ‘सैंटा क्लॉज इज कमिंग टु टाउन’ सरीखे गानों से भी माहौल खुशनुमा हो जाता है। यह भी क्रिसमस परंपरा का खास हिस्सा है।
 
3. रिंगिंग बेल्‍स: क्रिसमस के दिन घंटी को बजाने का भी रिवाज है जिसे रिंगिंग बेल कते हैं। यह बेल सदियों में सूर्य के लिए भी बजाई जाती है और खुशियों के लिए भी। मान्यता है कि घर को घंटियों से सजाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है।
 
4. झांकियां: क्रिसमय के दौरान घर और चर्च में ईसा के जन्म की झांकिया बनाई जाती है जिसमें भेड़, गोशाला या घोड़ों के अस्तबल में बालक येशु को मदर मैरी के साथ दर्शाया जाता है। किसी बर्फ के क्षेत्र में सैंटा क्लॉज को उनके हिरणों के साथ दिखाया जाता है। इसी तरह की झांकियां होती हैं।
 
5. क्रिसमस कैरोल: इस दिन चर्च में विशेष तौर पर सामूहिक प्रार्थना भी की जाती है। इस दिन लोग चर्च जाते हैं और क्रिसमस कैरोल (धार्मिक गीत) गाते हैं। 
 
6. मोमबत्तियां: क्रिसमय पर गिरजाघरों यानी चर्च में जाकर लोग ईसा मसीह और मदर मैरी की मूर्ति के समक्ष मोमबत्तियां जलाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। मान्यता है कि अलग-अलग रंगों की मोमबत्तियां जलाने से जीवन में खुशियां और सफलता आती हैं।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानी

सिगरेट के साथ ही तंबाकू खाना गाय को खाने के समान क्यों, जानिए कथा कहानीTambaku and gay cow: तंबाकू खाना कब से प्रचलन में आया यह एक अलग विषय है परंतु भारत में सिगरेट पीना और तंबाखू खाना आप प्रचलन में है। अक्टूबर 2025 की विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा रिपोर्ट और NFHS-5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 21.4% लोग खैनी, गुटखा, पान मसाला या जर्दा का सेवन करते हैं और करीब 10.7% लोग सिगरेट या बीड़ी पीते हैं। तंबाकू का पौधा होता है जो कई तरह की प्रजातियों का रहता है। इसी से तंबाकू बनती है। तंबाकू मुख्य रूप से 'निकोटियाना' (Nicotiana) प्रजाति के पौधों की पत्तियों से बनती है।

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?

Adhik Maas: नववर्ष 2026 में होगा 'अधिकमास', जानिए क्या होता है?Adhik Maas 2026: हिन्दू शास्त्रों में 'अधिकमास' को बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए 'अधिकमास' को 'पुरुषोत्तम मास' भी कहा जाता है। 'पुरुषोत्तम मास' अर्थात् भगवान पुरुषोत्तम का मास। शास्त्रों के अनुसार 'अधिकमास' में व्रत पारायण करना, पवित्र नदियों में स्नान करना एवं तीर्थ स्थानों की यात्रा का बहुत पुण्यप्रद होती है...

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातें

International Day of Meditation: विश्व ध्यान दिवस पर क्या करें?, जानें 10 काम की बातेंWorld Meditation Day: विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य ध्यान (meditation) के लाभों को बढ़ावा देना और मानसिक शांति और समृद्धि को बढ़ाना है। इस दिन को मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। यहां पाठकों की सुविधा हेतु कुछ सुझाव प्रस्तुत हैं:

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियम

वर्ष 2026 को सबसे अच्छा बनाने के लिए लाल किताब के 12 अचूक उपाय और 5 नियमLal Kitab 2026: वर्ष 2026 को अपने जीवन का सबसे सफल और सुखद साल बनाने के लिए लाल किताब के उपाय बहुत ही सरल और प्रभावी माने जाते हैं। लाल किताब के अनुसार, ग्रहों की चाल को अपने पक्ष में करने के लिए केवल बाहरी उपाय ही नहीं, बल्कि आचरण में बदलाव भी जरूरी है। यहां वर्ष 2026 के लिए कुछ अचूक उपाय दिए गए हैं।

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानें

माघ मेला 2026: स्नान की तिथियां और कल्पवास का महत्व जानेंPrayagraj Magh Mela 2026: प्रयागराज में 3 जनवरी 2026 से एक माह के लिए माघ मेला प्रारंभ हो रहा है। इसका समापन 15 फरवरी को होगा। इस मेला का महत्व भी कुंभ मेले की तरह होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालुओं के बीच कुंभ स्नान की तिथियों, शाही स्नान और वहां दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर काफी जिज्ञासा है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

और भी वीडियो देखें

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछ

Aravalli hills: अरावली पहाड़ियों का क्या है पौराणिक महत्व, नष्ट हो जाएगा सबकुछAravalli hills: भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भू-शास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। अरावली पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इसे भी हिन्दूकुश पर्वत की तरह पारियात्र या पारिजात पर्वत कहा जाता है। वह इसलिए कि यहां पर पारिजात वृक्ष पाया जाता है। माना जाता है कि यहीं पर श्रीकृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या 'अर्वली' उत्तर भारतीय पर्वतमाला है।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 22 December 2025 | कैसा रहेगा आज 22 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

22 December Birthday: आपको 22 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!22 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 22 दिसंबर, 2025: सोमवार का पंचांग और शुभ समय22 December 2025 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 22 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 दिसंबर, 2025)Today 21 December 2025 horoscope in Hindi : 21 दिसंबर 2025, रविवार का दिन क्या लाया है आज मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया ज्योतिष चैनल में दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com