Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Dhanteras 2025 Date
Dhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:
 
1. धनतेरस के दिन नमक उधर नहीं देना चाहिए। नमक केवल एक खाद्य सामग्री नहीं है, बल्कि इसे नकारात्मक ऊर्जा और कर्ज को दूर करने वाला माना जाता है। ज्योतिष में नमक को राहु का कारक भी माना गया है। धनतेरस के दिन या दिवाली के किसी भी दिन नमक किसी को उधार या दान में देने का मतलब है, अपने घर की सकारात्मकता और आर्थिक स्थिरता को उस व्यक्ति के हाथों सौंप देना। ऐसा करने से साल भर आपको आर्थिक तंगी और कर्ज की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

2. धनतेरस को दूध, दही और चीनी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ये तीनों वस्तुएं घर में पवित्रता, मिठास और शीतलता लाती हैं। दूध और दही का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है, जो सुख-समृद्धि और वैभव के कारक हैं। धनतेरस पर इन्हें उधार देने का अर्थ है, घर की समृद्धि और शांति को किसी और को सौंप देना। वहीं चीनी मिठास और खुशियों का प्रतीक है। इसे घर से बाहर भेजने से घर की माधुर्यता और रिश्तों की मिठास कम होती है। इस दिन इन सफ़ेद वस्तुओं का घर से बाहर जाना, आर्थिक स्थिरता में कमी का संकेत माना जाता है।

3. ज्योतिष के अनुसार, धनतेरस के दिन तेल उधार में देने या घर से बाहर भेजने पर शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे जीवन में मुश्किलें और आर्थिक संघर्ष आ सकते हैं। इस दिन सुई और अन्य नुकीली या धारदार वस्तुएं उधार देने से संबंधों में कटुता और दुर्भाग्य ला सकती हैं। धनतेरस के दिन इन्हें उधार में देना, घर की सुख-शांति को भंग करने का संकेत देता है।

4. धनतेरस पर लक्ष्मी जी की पूजा का मुख्य उद्देश्य धन को अपनी ओर आकर्षित करना होता है। इसलिए, इस दिन उधार देना सख्त वर्जित है। धनतेरस के दिन किसी को भी पैसा उधार देने का अर्थ है कि आप अपने घर से लक्ष्मी को बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस दिन धन उधार देने से साल भर आपके घर में धन का ठहराव नहीं हो पाता और वह निरंतर बाहर जाता रहता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
 
Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरू

Mangal gochar 2025: धनतेरस के बाद मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, 27 अक्टूबर से इन 4 राशियों का 'गोल्डन टाइम' शुरूMangal Gochar In Scorpio 2025: कार्तिक माह और दीपावली का समय, हिंदू धर्म में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है, वहीं ज्योतिषीय दृष्टि से भी यह माह कई बड़े बदलाव लेकर आता है। इस वर्ष धनतेरस के तुरंत बाद, ऊर्जा और पराक्रम के ग्रह मंगल एक अति महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी गति के अनुसार लगभग 18 महीने बाद एक राशिचक्र पूरा करते हैं। वर्तमान में तुला राशि में भ्रमण कर रहे मंगल, 27 अक्टूबर को अपनी स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में, किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में गोचर करना अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जाता है। मंगल के इस ‘अपने घर में प्रवेश’ से चार विशेष राशियों के लिए गोल्डन टाइम की शुरुआत हो सकती है, जहां उन्हें छप्पर फाड़के दौलत और आकस्मिक लाभ मिलने की संभावना है।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफल

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 12 राशियों का राशिफलVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह का 9 अक्टूबर 2025 सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर अपनी नीच राशि कन्या में गोचर हो गया है। यह प्रेम, धन, और सुख-सुविधाओं के कारक ग्रह की स्थिति को थोड़ा कमजोर करेगा। हालांकि, कन्या राशि में सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह गोचर सभी 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालेगा, इसका संक्षिप्त राशिफल यहां दिया गया है।

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति कब है क्या है इसका महत्व?Tula sankranti significance: तुला राशि में सूर्य नीच का माना गया है जबकि मेष राशि में उच्च का। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश को तुला संक्रांति कहते हैं। सौर मास के दो हिस्से है उत्तरायण और दक्षिणायम। सूर्य के मकर राशी में जाने से उत्तरायण प्रारंभ होता है और कर्क में जाने पर दक्षिणायन प्रारंभ होता है। इस बीच तुला संक्रांति होती है। इस बार तुला संक्रांति 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रहेगी।

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?

Diwali pushya nakshatra 2025: दिवाली के पहले पुष्य नक्षत्र कब है, 14 या 15 अक्टूबर 2025?When is Pushya Nakshatra before Diwali 2025: इस बार दीपावली से पहले आने वाले पुष्य नक्षत्र का आरंभ मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 को 11:54 ए एम से शुरू होकर इसका अंत बुधवार, 15 अक्टूबर को 12:00 पी एम पर होगा। इस तरह, पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?

October 2025 Weekly Rashifal: राशिफल अक्टूबर 2025, इस हफ्ते कौन सी राशि रहेगी सबसे भाग्यशाली?October Rashi Bhavishya 2025: अक्टूबर माह के अंतर्गत आ रहा नवीन सप्ताह करियर, धन, प्रेम और स्वास्थ्य के मामलों में 12 राशियों के लिए क्या बड़े बदलाव ला सकती है। ग्रहों के महत्वपूर्ण गोचर के कारण यह समय विशेष महत्व रखता है। यहां पढ़ें आने वाले सात दिनों में आपकी राशि के सितारे आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं।

Ahoi Ashtami 2025: इन नियमों के साथ रखें अहोई अष्टमी व्रत, संतान को मिलेगा सुख-समृद्धि और दीर्घायु होने का आशीर्वाद

Ahoi Ashtami 2025: इन नियमों के साथ रखें अहोई अष्टमी व्रत, संतान को मिलेगा सुख-समृद्धि और दीर्घायु होने का आशीर्वादAhoi ashtami vrat ke niyam: अहोई अष्टमी का पावन व्रत संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। यह त्योहार हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो दिवाली से ठीक आठ दिन पहले आता है। माताएं इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं और अपनी संतान के मंगल की कामना के लिए अहोई माता जो देवी पार्वती का रूप है, की पूजा करती हैं। साल 2025 में अहोई अष्टमी का यह पवित्र व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। इस व्रत का पूरा फल प्राप्त करने और संतान को लाभ पहुंचाने के लिए पूजा और नियमों का सही पालन करना अत्यंत आवश्यक है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Karva Chauth 2025: करवा चौथ के बाद करवे के साथ न करें ये 4 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फल

Karva Chauth 2025: करवा चौथ के बाद करवे के साथ न करें ये 4 गलतियां, वरना नहीं मिलेगा व्रत का पूरा फलWhat To Do With Karva After Karva Chauth Fast: करवा चौथ का त्योहार पति-पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह व्रत जितना कठिन है, उतनी ही महत्वपूर्ण इसकी पूजा सामग्री भी होती है, जिसमें मिट्टी का करवा प्रमुख है। करवा वह पात्र है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे विसर्जित करने या संभालकर रखने के दौरान इन गलतियों से बचना चाहिए। लेकिन अक्सर महिलाएं व्रत समाप्त होने के बाद इस करवे को लेकर अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उन्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। जानिए करवा चौथ के बाद पुराने करवे के साथ क्या नहीं करना चाहिए और इसे सुरक्षित रखने के सही तरीके क्या हैं:

