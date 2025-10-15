बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. dhanteras par na kare ye daan
Written By WD Feature Desk
Last Updated : बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (18:02 IST)

Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का दान, वर्ना हो जाएंगे कंगाल

Donate these things on Dhanteras
Dhanteras ka Daan: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धन तेरस का यह पर्व इस बार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। धनतेरस का दिन खरीदारी और दान-पुण्य दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, पीतल और साबुत धनिया खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि लोहा, कांच, स्टील, प्लास्टिक और एल्युमिनियम जैसी चीजें खरीदना टालना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर की आर्थिक समृद्धि कम हो जाती है और पूरे वर्ष कष्ट झेलना पड़ सकता है। ये हैं वो 5 वस्तुएं जिनका दान धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें।
 
1. झाड़ू
कारण: झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक और दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। इस दिन झाड़ू का दान करने से घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं। 
अपवाद: यदि आप नई झाड़ू खरीदते हैं, तो आप उसे किसी मंदिर में या सफाईकर्मी को दान कर सकते हैं, लेकिन किसी आमजन को देना शुभ नहीं माना जाता है।
 
2. लहसुन और प्याज
कारण: लहसुन और प्याज को तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। धनतेरस के दिन इनका दान करने से कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। इन वस्तुओं को दिवाली की शाम को भी दान नहीं करना चाहिए।
 
3. नमक
कारण: नमक की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। नमक का दान करने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं।
ज्योतिषीय प्रभाव: ऐसा करने से राहु का प्रकोप बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, धनतेरस पर नमक का पैकेट खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है।
 
4. शक्कर (चीनी) और गन्ना/गुड़
कारण: शक्कर और गन्ना शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, जो सुख-समृद्धि के कारक हैं। सूर्यास्त के बाद शक्कर का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है।
मान्यता: गन्ना देवी लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए गन्ने से बनी कोई भी वस्तु (शक्कर या गुड़) दान में नहीं देनी चाहिए।
 
5. रुपया (पैसे) उधार देना
कारण: धनतेरस की शाम को किसी को भी रुपया-पैसा या कोई कीमती वस्तु उधार नहीं देनी चाहिए।
परिणाम: मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी (धन) किसी और के पास चली जाती है और पूरे वर्ष आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

और भी वीडियो देखें

Diwali October 2025: 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाएं दीपावली?

Diwali October 2025: 20 अक्टूबर को ही क्यों मनाएं दीपावली?Diwali 2025 Date: शास्त्रानुसार दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जानी चाहिए। दीपावली के दिन प्रदोषकाल में लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए किन्तु इस वर्ष पंचांग अनुसार दो दिन अमावस्या होने से श्रद्धालुओं में दीपावली पर्व की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है...

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफल

Sun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर, जानें 12 राशियों का राशिफलSun Transit in Libra 2025: 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गोचर करेंगे। यह गोचर लगभग एक महीने (16 नवंबर तक) तक रहेगा। सूर्य का नीच राशि में जाना कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ को यह परिवर्तन शुभ फल भी देगा। यहाँ 12 राशियों पर इस गोचर का संभावित प्रभाव दिया गया है:-

Dhanteras 2025: धनत्रयोदशी या धनतेरस कैसे मनाएं, जानें किस पहर में क्या करें?

Dhanteras 2025: धनत्रयोदशी या धनतेरस कैसे मनाएं, जानें किस पहर में क्या करें?Dhanteras Pooja 2025: इस वर्ष धनत्रयोदशी 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान धन्वन्तरि की पूजा के उपरान्त अपरान्ह (दोपहर) में नवीन वस्तुओं का क्रय करें। नवीन वस्तुओं क्रय करते समय ध्यान रखें कि खरीददारी में चांदी की कोई वस्तु अवश्य हो। धनत्रयोदशी के दिन चांदी खरीदने से वर्षभर सुख-समृद्धि बनी रहती है।

Dhanteras 2025: धनतेरस की कथा, पूजा सामग्री और पूजन विधि

Dhanteras 2025: धनतेरस की कथा, पूजा सामग्री और पूजन विधिDhanteras 2025: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार धन तेरस का यह त्योहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी के अलावा भगवान धनवंतरि और यमदेव की विशेष रूप से पूजा करते हैं। आओ जानते हैं इस उत्सव की पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि।

Dhanteras ki kahani in hindi: धनतेरस की कहानी क्या है हिंदी में

Dhanteras ki kahani in hindi: धनतेरस की कहानी क्या है हिंदी मेंStories of Dhanteras: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव में धनतेरस का त्योहार पहले दिन आता है। कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी यानि तेरस के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, यमराज और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 4 कथाओं का उल्लेख प्रमुखता से मिलता है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

धर्म-संसार

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com