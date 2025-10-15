Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का दान, वर्ना हो जाएंगे कंगाल

Dhanteras ka Daan: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धन तेरस का यह पर्व इस बार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को मनाया जाएगा। धनतेरस का दिन खरीदारी और दान-पुण्य दोनों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, पीतल और साबुत धनिया खरीदना शुभ माना जाता है, जबकि लोहा, कांच, स्टील, प्लास्टिक और एल्युमिनियम जैसी चीजें खरीदना टालना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करना वर्जित माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से घर की आर्थिक समृद्धि कम हो जाती है और पूरे वर्ष कष्ट झेलना पड़ सकता है। ये हैं वो 5 वस्तुएं जिनका दान धनतेरस की शाम भूलकर भी न करें।

1. झाड़ू कारण: झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक और दरिद्रता को दूर करने वाला माना जाता है। इस दिन झाड़ू का दान करने से घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर घर से चली जाती हैं।

अपवाद: यदि आप नई झाड़ू खरीदते हैं, तो आप उसे किसी मंदिर में या सफाईकर्मी को दान कर सकते हैं, लेकिन किसी आमजन को देना शुभ नहीं माना जाता है।

2. लहसुन और प्याज कारण: लहसुन और प्याज को तामसिक श्रेणी में रखा जाता है। धनतेरस के दिन इनका दान करने से कुंडली में ग्रहों का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है। इन वस्तुओं को दिवाली की शाम को भी दान नहीं करना चाहिए।

3. नमक कारण: नमक की उत्पत्ति समुद्र से हुई है और देवी लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थीं। नमक का दान करने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं।

ज्योतिषीय प्रभाव: ऐसा करने से राहु का प्रकोप बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। हालांकि, धनतेरस पर नमक का पैकेट खरीदकर घर लाना शुभ माना जाता है।

4. शक्कर (चीनी) और गन्ना/गुड़ कारण: शक्कर और गन्ना शुक्र ग्रह से संबंधित हैं, जो सुख-समृद्धि के कारक हैं। सूर्यास्त के बाद शक्कर का दान करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और माता लक्ष्मी की कृपा कम हो जाती है।

मान्यता: गन्ना देवी लक्ष्मी को प्रिय है, इसलिए गन्ने से बनी कोई भी वस्तु (शक्कर या गुड़) दान में नहीं देनी चाहिए।

5. रुपया (पैसे) उधार देना कारण: धनतेरस की शाम को किसी को भी रुपया-पैसा या कोई कीमती वस्तु उधार नहीं देनी चाहिए।