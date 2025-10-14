मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 14 अक्टूबर 2025 (17:52 IST)

Dhanteras 2025: धनतेरस की रात करें ये चमत्कारी उपाए, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से हो जाएंगे मालामाल

Dhanteras ke upay : धनतेरस का पर्व, दीपावली के पांच दिवसीय महोत्सव का आरंभ बिंदु है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन धन के देवता कुबेर, आरोग्य के देव धन्वंतरि और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस शुभ तिथि पर किए गए कुछ चमत्कारी उपाय न केवल आर्थिक बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि पूरे वर्ष के लिए घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास सुनिश्चित करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अचूक और सरल उपायों के बारे में:

1. मुख्य द्वार पर '' का शुभ प्रतीक: अपने घर का मुख्य दरवाजा वह स्थान होता है जहाँ से ऊर्जा और धन का प्रवेश होता है। धनतेरस की रात इस द्वार पर 'ॐ' का चिन्ह बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस उपाय के लिए चावल को हल्दी के साथ पीसकर एक प्राकृतिक पेस्ट बनाया जाता है। हल्दी को शुभता और आरोग्य का प्रतीक माना जाता है, जबकि चावल को सनातन धर्म में अन्न, समृद्धि और अक्षत का प्रतीक माना जाता है। 'ॐ' को ब्रह्मांड की ध्वनि और प्रथम ध्वनि माना जाता है। इसे सभी मंत्रों का बीज माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर इस चिन्ह को बनाने का अर्थ है, ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी का खुले दिल से स्वागत करना। यह चिन्ह नकारात्मकता को घर से बाहर रखता है और परिवार में शांति व आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है।

2. सफेद वस्तुओं का दान: यदि आपके जीवन में लगातार कार्य अटक रहे हैं, धन आने के मार्ग में रुकावटें आ रही हैं या जमा पूंजी नहीं टिक पा रही है, तो धनतेरस के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना एक शक्तिशाली उपाय है। चीनी, बताशा, खीर या चावल जैसी सफेद वस्तुओं का दान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योतिष में सफेद रंग शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे धन, वैभव, सुख-सुविधा और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। शुक्र की स्थिति मजबूत होने पर जीवन में भौतिक सुखों की कमी नहीं रहती। सफेद वस्तुओं का दान करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, जिससे धन से जुड़ी अड़चनें दूर होती हैं और समृद्धि के मार्ग खुलते हैं। यह दान, खासकर गरीबों और जरूरतमंदों को करना, 'स्थिर लक्ष्मी' की कृपा दिलाता है।

3. दक्षिणावर्ती शंख का जल छिड़काव: धनतेरस पर सबसे प्रभावशाली उपायों में से एक है दक्षिणावर्ती शंख का प्रयोग। पूजा शुरू करने से पहले और पूजा समाप्त होने के बाद शंख में जल भरकर पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए।
पौराणिक और ऊर्जा आधारित तथ्य: पौराणिक कथाओं के अनुसार, दक्षिणावर्ती शंख समुद्र मंथन से प्राप्त हुए 14 रत्नों में से एक है। इसे मां लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति एक ही स्थान से हुई है। जिस घर में यह शंख होता है, वहां मां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। जल छिड़कने से पहले शंख से निकलने वाली ध्वनि और इसका जल वातावरण की सभी नेगेटिव एनर्जी को नष्ट कर देता है। यह शुद्धिकरण का कार्य करता है और मां लक्ष्मी के लिए एक पवित्र, शांत मार्ग तैयार करता है, जिससे घर में धन-धान्य का आगमन स्थायी रूप से होता है।

इन चमत्कारी उपायों को सच्ची श्रद्धा और विधि-विधान से करने पर, धनतेरस की रात मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे न केवल धन की कमी दूर होती है, बल्कि पूरे परिवार के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

चिन्मय मिशन की गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता: इंदौर के प्रतिभागियों का शानदार प्रदर्शन

चिन्मय मिशन की गीता श्लोक गायन प्रतियोगिता: इंदौर के प्रतिभागियों का शानदार प्रदर्शनइंदौर। अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था चिन्मय मिशन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, राष्ट्रीय स्तर पर एक भव्य गीता गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में, इंदौर में जिला स्तरीय गीता गायन प्रतियोगिता में 125 से अधिक विद्यालयों के लगभग 500 से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया था और उन्होंने भगवद्गीता के अध्याय पंद्रह (पुरुषोत्तम योग) के श्लोकों का गायन किया। इसमें से 32 को पुरस्कार दिए गए और 12 का राज्य स्तर के लिए चयन हुआ था। राष्ट्रीय स्तर से पहले 12 अक्टूबर 2025 को सतना में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें इंदौर के 6 प्रतिभागियों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ।

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 4 राशियां हो जाएंगी मालामालVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो 2 नवंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र के साथ सूर्य की उपस्थिति के कारण कुछ राशियों के लिए नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, जिससे सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। यह 4 राशियों को मालामाल बना सकता है।

Radha ashtami 2025: श्री राधा अष्टमी पर वृंदावन के कुंड में स्नान करने का क्या है महत्व और विधि?Radha kund snan 2025: कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान करने का खासा महत्व माना गया है। 14 अक्टूबर 2025 को राधाकुंड में स्नान के लिए भारी भीड़ जुटी हुई है। यहां पर देश विदेश के कई लोग आए हैं। कहते हैं कि जो भी लोग इस कुंड में स्नान करते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्त होती है। संतान के सुखी जीवन के लिए भी यहां स्नान किया जाता है।

Diwali 2025: दिवाली में दीये जलाने से पहले उनके नीचे रखें ये 3 चीजें, घर में आकर्षित होगी सुख-समृद्धिDiwali me diye ke niche kya rakhte hain: दीपावली हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह सिर्फ अंधकार को दूर करने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह वह शुभ दिन है जब माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर में प्रवेश कर अपने साथ सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती हैं। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दिवाली की रात जलाए जाने वाले दीयों को सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। दीये के नीचे कुछ विशेष और शुभ चीजें रखने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, शांति और खुशहाली का वास बढ़ता है। आइए जानते हैं वे 3 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें दीये के नीचे अवश्य रखना चाहिए:

Diwali 2025: दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी जी की तस्वीर लेते समय रखें इन 4 बातों का विशेष ध्यान, जानिए नियमLakshmi ji ki photo kaisi honi chahiye: दिवाली, भारत का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहार है। यह पर्व मां लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी, की पूजा के बिना अधूरा है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या की रात माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जो भक्त विधि-विधान से उनकी पूजा करते हैं, उनके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की पूजा का पूरा फल तभी मिलता है जब माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति का चुनाव शास्त्रों और वास्तु के नियमों के अनुसार किया जाए? आइए जानते हैं उन 4 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में, जिनका ध्यान लक्ष्मी जी की प्रतिमा खरीदते समय रखना चाहिए:
