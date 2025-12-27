सोमवार, 29 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. जन्मदिन
  4. Today Happy Birthday
Written By WD Feature Desk

30 December Birthday: आपको 30 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

30 December Birthday
30 December Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक1 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :ALSO READ: Numerology Horoscope: साप्ताहिक अंक राशिफल 29 दिसंबर से 4 जनवरी 2026: आपकी जिंदगी के अहम मोड़ पर अंक शास्त्र की भविष्यवाणी
 
आपका जन्मदिन: 30 दिसंबर
 
अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं। ऐसे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अकसर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं।
 
आपके लिए खास 
 
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
 
शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9,
 
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052,
 
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
 
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
 
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। आपके लिए यह वर्ष सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है। नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
 
परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। 
 
यात्रा योग: महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है। 
 
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
 
सौरभ तिवारी (Saurabh Tiwari): एक भारतीय क्रिकेटर हैं, जो बल्लेबाज के रूप में खेलते हैं।
 
हनुमप्पा सुदर्शन (Hanumappa Sudarshan): प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता।
 
सुरिंदर अमरनाथ भारद्वाज (Surinder Amarnath Bhardwaj): एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं।
 
प्रकाशवीर शास्त्री (Prakashvir Shastri): संसद के लोकसभा सदस्य और संस्कृत के विद्वान्।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!ALSO READ: सबरीमाला की दिव्य यात्रा: जानिए क्या है 41 दिनों की कठिन तपस्या और 'मंडला पूजा' का रहस्य
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 दिसंबर, 2025)

वर्ष 2026 में होंगे भारत में ये 5 बड़े काम, जिनकी हो गई है अभी से शुरुआत

वर्ष 2026 में होंगे भारत में ये 5 बड़े काम, जिनकी हो गई है अभी से शुरुआत5 predictions for the year 2026: वर्ष 2026 में बृहस्पति 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे। कुंभ से निकलकर 5 दिसंबर को राहु मकर में गोचर करेगा। सिंह से निकलकर केतु कर्क में गोचर करेगा। 16 जनवरी 2026 को धनु से निकलकर मंगल मकर में गोचर करेगा। इसके बाद वह कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह में गोचर करेंगे। इस बीच शनि की वक्री और मार्गी गति मीन में ही रहेगी। मूलत: शनि, बृहस्पति, राहु, केतु और मंगल का ही वर्ष 2026 में ज्यादा प्रभाव रहेगा।

वर्ष 2026 कैसा रहेगा देश और दुनिया की 12 राशियों के लिए, सोना चांदी पर क्या होगा प्रभाव

वर्ष 2026 कैसा रहेगा देश और दुनिया की 12 राशियों के लिए, सोना चांदी पर क्या होगा प्रभावPrediction 2026 astrology: वर्ष 2026 ज्योतिषीय और ग्रहीय बदलावों के कारण परिवर्तन, विस्तार और आत्म-मूल्यांकन का वर्ष साबित हो सकता है। यह वर्ष कई बड़ी ज्योतिषीय घटनाओं से भरा है, जो वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर गहरा प्रभाव डालेंगी। यहाँ ग्रह गोचर के अनुसार वर्ष 2026 की प्रमुख संभावित भविष्यवाणियों का एक सारांश है।

January 2026: जनवरी 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर राशि परिवर्तन

January 2026: जनवरी 2026 के प्रमुख ग्रह गोचर राशि परिवर्तनJanuary 2026 grah gochar: नया वर्ष 2026 देश और दुनिया के साथ ही 12 राशियों के लोगों के लिए भी मासिक राशिफल के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए जानते हैं कि प्रथम माह जनवरी में कौनसे ग्रह किस राशि में प्रवेश करेंगे और किस ग्रह के सात युति बनेगी।

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)

Horoscope 2026: नया साल आपकी किस्मत कैसे बदलेगा? जानें महत्वपूर्ण मौके, चुनौतियां और उपाय (वार्षिक राशिफल 2026)आपकी राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है वर्ष 2026, पढ़ें सालभर का भविष्यफल?

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माण

Dhanu Rashi 2026: पराक्रम का राहु और अष्टम का गुरु मिलकर करेंगे भविष्य का निर्माणSagittarius zodiac sign Dhanu Rashi bhavishyafal 2026 : चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली में वर्ष 2026 में बृहस्पति क्रम से 7वें भाव में, फिर जून से 8वें भाव में और अंत में इस वर्ष 9वें भाव में गोचर करेगा। 7वां भाव भाव दांपत्य जीवन और साझेदारी का, 8वां भाव अचानक लाभ या हानि, और छिपे हुए रहस्यों का और अंत में 9वां भाव भाग्य और धर्म का भाव होता है। यदि हम शनिदेव की बात करें तो यह पूरे वर्ष आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेंगे जबकि राहु एवं केतु क्रमश: तीसरे और नवम भाव में विराजमान रहेंगे। चलिए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्यफल कैसा रहेगा।

और भी वीडियो देखें

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 30 दिसंबर, 2025: मंगलवार का पंचांग और शुभ समयMuhurat 30 December 2025: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 30 दिसंबर, 2025 का विशेष पंचांग...

Kundali me dhan yog: कुंडली में धन है या नहीं, कैसे जानें?

Kundali me dhan yog: कुंडली में धन है या नहीं, कैसे जानें?Kundali me dhan yog: कुंडली में धन और वैभव का विचार करना ज्योतिष के सबसे लोकप्रिय विषयों में से एक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति केवल उसके कठिन परिश्रम पर नहीं, बल्कि ग्रहों की स्थिति और 'धन योग' पर भी निर्भर करती है।

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या 2026: किन राशियों पर भारी पड़ेगी 'टेढ़ी नजर' और क्या है लाल किताब के उपाय

शनि साढ़ेसाती और ढैय्या 2026: किन राशियों पर भारी पड़ेगी 'टेढ़ी नजर' और क्या है लाल किताब के उपायsade sati dhaiya rashi gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को 'न्यायाधीश' माना गया है। वे दंड नहीं देते, बल्कि हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जब भी शनि किसी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उनके गोचर से साढ़ेसाती और ढैय्या का चक्र शुरू होता है। वर्ष 2026 ज्योतिषीय गणनाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि लाल किताब में साढ़ेसाती या ढैय्या को इतना महत्वन नहीं दिया गया है। फिर भी जानते हैं कि 2026 में किन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है और लाल किताब के वे कौन से उपाय हैं जो आपके जीवन से दुखों का बोझ कम कर सकते हैं।

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 दिसंबर, 2025)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 दिसंबर, 2025)Today Rashifal 29 December 2025 | कैसा रहेगा आज 29 दिसंबर 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी...

29 December Birthday: आपको 29 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!

29 December Birthday: आपको 29 दिसंबर, 2025 के लिए जन्मदिन की बधाई!29 December Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 29 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com