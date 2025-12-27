शनिवार, 3 जनवरी 2026
  Today Horoscope Rashifal 30 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 30 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Rashifal 30 December 2025
मेष (Aries)
 
Today 30 December horoscope in Hindi 2025 : करियर: नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अच्छा दिन है।
लव: सिंगल लोगों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
धन: आज के दिन जल्दबाजी में खरीदारी से बचें।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। 
उपाय: गुड़ और चने का दान करें।
 
वृषभ (Taurus)
 
करियर: लंबित कार्य पूरे होंगे। सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। 
लव: पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। 
धन: जमीन-जायदाद से संबंधित मामलों में लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित परेशानी में गुनगुना पानी पिएं।
उपाय: किसी महिला को सफेद मिठाई भेंट करें।
 
मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज वरिष्ठों के साथ नेटवर्किंग और मीटिंग्स से लाभ होगा। 
लव: रिश्तों में हंसी-मजाक और हल्कापन रहेगा। 
धन: छोटे भाई-बहनों से आर्थिक मदद मिल सकती है।
स्वास्थ्य: तनाव कम करने के लिए किताबें पढ़ें या संगीत सुनें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर भावनात्मक माहौल बना रहेगा। 
लव: घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। 
धन: धन लाभ के योग हैं, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: अनावश्यक चिंता करने से बचें।
उपाय: चंद्र देव की पूजा करें और जल में दूध मिलाकर अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
 
करियर: आपके नेतृत्व कौशल को पहचान मिलेगी। 
लव: प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह बना रहेगा। 
धन: जुए या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर उच्च रहेगा। 
उपाय: सूर्य को जल में रोली मिलाकर अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपकी बारीकी से काम करने की आदत लाभ देगी। 
लव: रिश्तों में आलोचना करने से बचें। 
धन: कारोबारी बजट और खर्चों का सही हिसाब रखें।
स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। 
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
 
तुला (Libra)
 
करियर: आज कानूनी मामलों में सफलता मिल सकती है।
लव: आपके रिश्तों में संतुलन और शांति बनी रहेगी। 
धन: साझेदारों के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। 
स्वास्थ्य: तनावमुक्त रहने के लिए कला और संगीत का सहारा लें।
उपाय: देवी लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी।
लव: प्रेम संबंधों में पुरानी बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास करें।
धन: अप्रत्याशित लाभ या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में प्रगति हो सकती है।
स्वास्थ्य: अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। योग या ध्यान करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन के रिश्ते में ईमानदारी बनाए रखें।
धन: आज आप धन पाने के बड़े लक्ष्यों की ओर देखेंगे।
स्वास्थ्य: आज अत्यधिक खान-पान से बचें।
उपाय: पीपल के वृक्ष को जल दें।
 
मकर (Capricorn)
 
करियर: जिम्मेदारी और लक्ष्य प्राप्ति में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में गंभीरता और स्थिरता आएगी। 
धन: भविष्य के लिए धन की बचत करने पर ध्यान देंगे। 
स्वास्थ्य: जोड़ों का दर्द से परेशान हैं तो गर्म कपड़े पहनें।
उपाय: जरूरतमंदों को कंबल दान करें।
 
कुंभ (Aquarius)
 
करियर: सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: दोस्तों के माध्यम से नए रिश्ते बनने की संभावना है। 
धन: कारोबार बढ़ाने हेतु नए विचारों से लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य: अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। 
उपाय: शनि देव की आराधना करें।
 
मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में भ्रम की स्थिति से बचें। सावधानी बरतें।
लव: पार्टनर से अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें।
धन: आज बाहरी खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 
स्वास्थ्य: भावनात्मक रूप से अधिक सोचने से बचें।
