बुधवार, 15 अक्टूबर 2025
पं. हेमन्त रिछारिया
बुधवार, 15 अक्टूबर 2025 (16:22 IST)

Dhanteras 2025: धनत्रयोदशी या धनतेरस कैसे मनाएं, जानें किस पहर में क्या करें?

Dhanteras 2025
Dhanteras in Hindi: धनत्रयोदशी से दीपावली पर्व का प्रारम्भ हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मन्थन के उपरान्त धनत्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्वन्तरि अपने हाथों में अमृत-कलश लिए प्रकट हुए थे। धन्वन्तरि भगवान विष्णु के अंशांश अवतार माने जाते हैं। भगवान धन्वन्तरि आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। इस वर्ष धनत्रयोदशी 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को मनाई जाएगी।ALSO READ: Dhanteras 2025: धनतेरस पर शनि प्रदोष का महासंयोग, शिव कृपा से ये उपाय दिलाएंगे दोगुना लाभ
 
प्रात:काल क्या करें-
 
धनतेरस के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने के उपरान्त भगवान धन्वन्तरि की पंचोपचार पद्धति से पूजा करें। सर्वप्रथम एक चौकी पर भगवान धन्वन्तरि का चित्र जिसमें वे अमृत-कलश लिए हों, स्थापित करें तत्पश्चात् उस चित्र की धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, आरती से पूजा करें। इस प्रकार धनत्रयोदशी के दिन भगवान धन्वन्तरि की पूजा करने से आरोग्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
 
मध्यान्ह काल-
 
भगवान धन्वन्तरि की पूजा के उपरान्त अपरान्ह (दोपहर) में नवीन वस्तुओं का क्रय करें। नवीन वस्तुओं क्रय करते समय ध्यान रखें कि खरीददारी में चांदी की कोई वस्तु अवश्य हो। धनत्रयोदशी के दिन चांदी खरीदने से वर्षभर सुख-समृद्धि बनी रहती है।ALSO READ: Dhanteras 2025: कौन हैं धन्वंतरि जिनकी होती है धनतेरस पर पूजा, जानें भगवान धन्वंतरि का रहस्य
 
सायंकाल (प्रदोषकाल)-
 
धनत्रयोदशी के दिन सायंकाल यमराज के निमित्त दीपदान करें, इसे 'यम-दीपदान' कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर का लेपन करें तत्पश्चात् मिट्टी के दो दीयों में तेल डालकर प्रज्वलित करें। दीये प्रज्वलित करते समय 'दीपज्योति नमोस्तुते' मन्त्र का जाप करते रहे एवं अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। धनत्रयोदशी के दिन 'यम-दीपदान' करने से घर-परिवार में किसी सदस्य की अकाल-मृत्यु नहीं होती है।
 
प्रदोषकाल समय: शास्त्रानुसार प्रदोषकाल सूर्यास्त से दो घड़ी अर्थात् 48 मिनट तक रहता है। मतान्तर से कुछ विद्वान इसे 1 घड़ी (24 मिनट) सूर्यास्त से पूर्व तथा 1 घड़ी (24 मिनट) सूर्यास्त के पश्चात तक का भी मानते हैं।
 
-ज्योतिर्विद् पं. हेमन्त रिछारिया
प्रारब्ध ज्योतिष परामर्श केन्द्र
सम्पर्क: [email protected]
Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मी

Diwali 2025: धनतेरस पर भूलकर भी उधार में ना दें ये 4 चीजें, रूठ जाती हैं मां लक्ष्मीDhanteras ke upay: कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व, दिवाली की शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन न केवल भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा के लिए समर्पित है, बल्कि इस दिन किए गए छोटे-छोटे कार्य भी पूरे साल की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करते हैं। पुराणों और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, धनतेरस पर कुछ चीजें घर से बाहर उधार के रूप में देना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके घर की शुभ ऊर्जा और मां लक्ष्मी की कृपा भी वस्तु के साथ बाहर चली जाती है। आइए जानते हैं, कौन सी हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीजें, जिन्हें इस दिन भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए:

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फल

Tula sankranti 2025: तुला संक्रांति पर 12 राशियों के जातक करें ये खास उपाय, मिलेगा मनचाहा फलTula Sankranti ke Upay: इस बार 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को तुला संक्रांति रहेगी। धार्मिक रूप से भी यह दिन पुण्य, दान और उपायों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन यदि 12 राशियों के जातक अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय करें, तो जीवन में मनचाही सफलता, सुख और समृद्धि मिल सकती है।

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैं

Diwali 2025: क्या लक्ष्मी जी के दत्तक पुत्र हैं श्रीगणेश?, जानिए दिवाली पर लक्ष्मी जी के साथ क्यों पूजे जाते हैंwhy ganesh ji is worshipped with laxmi mata: दीपावली का त्योहार यानी सुख-समृद्धि और वैभव का महापर्व। इस दिन हर घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली पूजन में लक्ष्मी जी की प्रतिमा के दाहिनी ओर हमेशा बुद्धि और शुभ-लाभ के देवता श्रीगणेश को ही क्यों स्थापित किया जाता है? लक्ष्मी और गणेश का यह संयुक्त पूजन एक गहरा दार्शनिक और पौराणिक रहस्य छिपाए हुए है।

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेत

Diwali 2025: दिवाली की सफाई में घर से मिली ये 4 चीजें देती हैं मां लक्ष्मी की कृपा का संकेतDiwali ke upay: दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही हर घर में सफाई का अभियान शुरू हो जाता है। सनातन धर्म में, दीवाली से पहले घर की स्वच्छता का बहुत महत्व है। यह परंपरा घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने और मां लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के हर कोने को तैयार करने का एक आध्यात्मिक विधान है। मान्यता है कि सफाई के दौरान जब हम वर्षों से बंद पड़ी जगहों को खोलते हैं, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हमें कुछ विशेष संकेत देती हैं।

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Govatsa Dwadashi 2025: गोवत्स द्वादशी कब है? जानें व्रत के नियम, मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथाBach Baras 2025: गोवत्स द्वादशी, जिसे महाराष्ट्र में वासु बारस और गुजरात में वाघ बरस के नाम से जाना जाता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिन्दू पर्व है। यह पर्व आमतौर पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है, जो दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है। इसका उद्देश्य पुत्र की लंबी आयु, स्वास्थ्य और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है।

Dhanteras 2025: धनतेरस की कथा, पूजा सामग्री और पूजन विधि

Dhanteras 2025: धनतेरस की कथा, पूजा सामग्री और पूजन विधिDhanteras 2025: कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार धन तेरस का यह त्योहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी के अलावा भगवान धनवंतरि और यमदेव की विशेष रूप से पूजा करते हैं। आओ जानते हैं इस उत्सव की पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि।

Dhanteras ki kahani in hindi: धनतेरस की कहानी क्या है हिंदी में

Dhanteras ki kahani in hindi: धनतेरस की कहानी क्या है हिंदी मेंStories of Dhanteras: दिवाली के पांच दिनों के उत्सव में धनतेरस का त्योहार पहले दिन आता है। कार्तिक माह के कृष्‍ण पक्ष की त्रयोदशी यानि तेरस के दिन यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, यमराज और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। धनतेरस से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से 4 कथाओं का उल्लेख प्रमुखता से मिलता है।

Dhanteras 2025: सुख-समृद्धि और आरोग्य का पावन पर्व धनतेरस, पढ़ें हिन्दी में रोचक निबंध

Dhanteras 2025: सुख-समृद्धि और आरोग्य का पावन पर्व धनतेरस, पढ़ें हिन्दी में रोचक निबंधEssay on Dhanteras in Hindi: धनतेरस न केवल खरीदारी या धातु संग्रह का दिन है, बल्कि यह एक संस्कार और परंपरा से जुड़ा पर्व है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में धन से अधिक स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा महत्वपूर्ण है। आइए, इस धनतेरस 2025 पर हम सभी संपत्ति के साथ-साथ सद्गुण और स्वास्थ्य का भी स्वागत करें और 5 दिवसीय पर्व का उत्साहपूर्वक आनंद उठाएं...

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 2 राशियां रहें संभलकर

Shukra Gochar: शुक्र का कन्या राशि में गोचर, 2 राशियां रहें संभलकरVenus Transit in Virgo 2025: शुक्र ग्रह इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं जो 2 नवंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच का फल देता है। ऐसे में यह नीच राजभंग योग भी बना रहा है। इस दौरान यह मिथुन, सिंह, वृश्चित और कुंभ राशियों को मालामाल बना सकता है। लेकिन दो राशियों को इससे संभलकर रहना होगा।

Pushya nakshatra: पुष्य नक्षत्र के दिन बन रहे हैं शुभ योग, खरीदे ये 5 चीजें तो पूरा वर्ष रहेगा शुभ

Pushya nakshatra: पुष्य नक्षत्र के दिन बन रहे हैं शुभ योग, खरीदे ये 5 चीजें तो पूरा वर्ष रहेगा शुभPushya nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और इस दिन बनने वाले शुभ योग में खरीदारी करना बहुत ही फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक बनी रहती हैं और घर में सुख-समृद्धि लाती हैं। इस बार पुष्य नक्षत्र लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक रहेगा, जिससे भक्तों को शुभ खरीदारी और अन्य कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। 14 और 15 अक्टूबर 2025 को पुष्य नक्षत्र रहेगा।
Webdunia
