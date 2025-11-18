मंगलवार, 18 नवंबर 2025
Written By WD Feature Desk
Last Updated : मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (17:04 IST)

Guru Tegh Bahadur Shahidi Diwas: 2025 में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस कब मनाया जाएगा?

Guru Tegh Bahadur Shahidi Diwas 2025 Date
Guru Tegh Bahadur Shahidi Diwas: हर साल 24 नवंबर को सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस पूरे भारत और दुनिया भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है। 
 
इतिहास में उन्हें 'हिन्द दी चादर' यानी 'भारत की ढाल' के रूप में अमर किया गया है, क्योंकि उन्होंने न केवल सिख धर्म की, बल्कि धर्म की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस वर्ष उनका 350वां शहीदी दिवस है, क्योंकि उन्हें 1675 ईस्वी में शहीद किया गया था।
 
गुरु जी ने धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और इस दिन को सिख समुदाय श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाता है। शहीदी दिवस के मौके पर, विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष पूजा-अर्चना, शबद कीर्तन और प्रवचन होते हैं।
 
इस दिन सिख समुदाय के लोग अपने गुरु के बलिदान को याद करते हैं और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों और शिक्षाओं को याद करते हुए अपने जीवन में उनका पालन करने का संकल्प लेते हैं।

