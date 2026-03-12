Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 13 मार्च 2026: शुक्रवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

13 March 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 13 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

13 मार्च 2026, आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। आज का दिन आध्यात्मिक कार्यों, नए निवेश और स्वर्ण खरीदने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

आज का पंचांग: 13 मार्च 2026, शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, राहुकाल

पंचांग विवरण (Panchang Details)

दिनांक: 13 मार्च 2026

वार: शुक्रवार

विक्रम संवत: 2082 (नल)

शक संवत: 1947

माह: चैत्र (कृष्ण पक्ष)

तिथि: दशमी

नक्षत्र और योग (Nakshatra & Yoga)

नक्षत्र: पूर्वाषाढ़ा (रात 12:45 AM, 14 मार्च तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा)

योग: सिद्धि (दोपहर 11:45 तक, उसके बाद साध्य)

करण: बव (सुबह 05:25 तक), फिर बालव (शाम 04:30 तक)

आज का शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:07 से 12:54 तक (किसी भी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ समय)

अमृत काल: शाम 07:45 से रात 09:15 तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:56 से 05:46 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:34 से 03:21 तक

अशुभ समय और राहुकाल (Inauspicious Timings)

राहुकाल: सुबह 11:05 से दोपहर 12:35 तक (इस समय शुभ कार्य वर्जित हैं)

यमगण्ड: दोपहर 03:35 से 05:05 तक

गुलिक काल: सुबह 08:05 से 09:35 तक